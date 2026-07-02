ETV Bharat / state

ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ଚାଲିଥିଲା ପକ୍ଷୀ ଶିକାର, ମାଡ଼ି ବସିଲା ବନ ବିଭାଗ

୪୧୦ ପକ୍ଷୀ ଉଦ୍ଧାର । ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ଚୌମୁଖ ଅଞ୍ଚଳର କାଳିଚରଣ ମଣ୍ଡଳ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ରିପୋର୍ଟ- ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ନାୟକ

Bird hunting was going on in the middle of the sea
ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ଚାଲିଥିଲା ପକ୍ଷୀ ଶିକାର, ମାଡ଼ି ବସିଲା ବନ ବିଭାଗ (ETV BHARAT ODISHA)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 2, 2026 at 10:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

BALASORE BIRD HUNTER, ବାଲେଶ୍ବର: ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ପକ୍ଷୀ ଶିକାର ବେଳେ ଚଢ଼ାଉ କଲା ବନ ବିଭାଗ । ଯେଉଁଥିରେ ୪୧୦ ପକ୍ଷୀ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ସମୁଦାୟ ପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟରୁ ୧୧୩ ପକ୍ଷୀ ମୃତ ଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇ ପୋତି ଦିଆଯାଇଛି । ଏହାସହ ଏକ ଇଞ୍ଜିନ ଚାଳିତ ଡଙ୍ଗା ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛି ବନ ବିଭାଗ । ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ଚୌମୁଖ ଅଞ୍ଚଳର କାଳିଚରଣ ମଣ୍ଡଳ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଫେରାର ଶିକାରୀଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି ।

ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ଚାଲିଥିଲା ପକ୍ଷୀ ଶିକାର, ମାଡ଼ି ବସିଲା ବନ ବିଭାଗ (ETV BHARAT ODISHA)

ବାଲେଶ୍ୱର DFOଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବାଲିଆପାଳ ଅଞ୍ଚଳର କାଳିଚରଣ ମଣ୍ଡଳ ଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାତି ପ୍ରାୟ ୩ଟା ବେଳେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଭରା ନଦୀ ପାର ହୋଇ କୀର୍ତିନିଆ ସମୁଦ୍ର ଦୀପ ଉପରକୁ ପକ୍ଷୀ ଧରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି । ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଜଳେଶ୍ୱର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ରେଞ୍ଜର ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମହାନ୍ତି ଖବର ପାଇବା ପରେ ରାତି 11ଟା ପାଖରୁ ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ କରି ଛକି ରହିଥଲେ । ଭୋର ୪ଟାରେ ପକ୍ଷୀ ଶିକାରକୁ ଠାବ କରିବା ସହ ଜଣେ ଶିକାରୀକୁ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ ।

Bird hunting was going on in the middle of the sea
ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ଚୌମୁଖ ଅଞ୍ଚଳର କାଳିଚରଣ ମଣ୍ଡଳ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । (ETV BHARAT ODISHA)


ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବାଲେଶ୍ୱର DFO ଇନ୍ଦଲକର ପ୍ରତୀକ ପ୍ରକାଶ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଜରିଆରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି,"ଜୁନ୍ ୩୦ ତାରିଖରେ ଆମର ଷ୍ଟାଫଙ୍କୁ ଏକ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ମିଳିଥିଲା ଯେ, ସାମୁଦ୍ରିକ ପକ୍ଷୀ ଶିକାର ଚାଲିଛି । ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଷ୍ଟାଫ ସେଠାକୁ ଯାଇଥିଲେ । ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦୀପ ଉପରେ ଚୌମୁଖ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଲୋକ ଶିକାର ପାଇଁ ଛକି ଥିଲେ । ଆମ ଷ୍ଟାଫ ଯାଇକି ସେଠାରେ ଦେଖିଲେ ଯେ, ୮ଟି ଖୁଣ୍ଟ ଲାଗିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଜାଲ ଖଞ୍ଜା ଯାଇଛି । ସେହି ଜାଲରେ ଅନେକ ପକ୍ଷୀ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ । ସେହିଠାରୁ ଜଣେ ଶିକାରୀକୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲେ । ଏହାସହ ସେଠାରେ ଏକ ଇଞ୍ଜିନ ଚାଳିତ ଡଙ୍ଗା ଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ବି ଅନେକ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ରଖା ଯାଇଥିଲା । ସମୁଦାୟ ୪୧୦ ପକ୍ଷୀ ଥିବା ବେଳେ ୨୯୭ ପକ୍ଷୀ ଜୀବନ୍ତ ଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କୁ ସେହିଠାରେ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା । ବାକି ୧୧୩ ମୃତ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇ ପୋତି ଦିଆଯାଇଥିଲା । ପରେ ଯେତେବେଳେ ଅଟକ ଶିକାରୀକୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଇଥିଲା, ସେ ମାନିଥିଲା ଯେ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ତା ଘର ଚୌମୁଖ ବୋଲି । ତା ସହ ଆହୁରି ୪ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଫେରାର ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ । ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଆମକୁ ଯାହା ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ସେମାନେ ପକ୍ଷୀ ଶିକାର କରି ତା ମାଂସ ଖାଉଥିଲେ । ଏହା ପଛରେ ଏକ ରାକେଟ ଅଛି କି ନାହିଁ ସେ ବାବଦରେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି । ଅନ୍ୟ ଚାରି ଜଣ ଯେଉଁ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ଗିରଫ କରାଯିବ ।"


ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ପୁଣି ଅଶାନ୍ତ ହେଲା ବାଲେଶ୍ୱର ସହର: ଦିନ ଦ୍ବିପ୍ରହରରେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ତାଜିଆ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବେଳେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷକୁ ମିଥ୍ୟା କହିଲେ ଏସପି

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର

TAGGED:

BALASORE BIRD HUNTER
BIRD HUNTER ARREST
ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ପକ୍ଷୀ ଶିକାର
BIRD HUNTING IN THE SEA
BALASORE BIRD HUNTER ARREST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.