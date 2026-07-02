ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ଚାଲିଥିଲା ପକ୍ଷୀ ଶିକାର, ମାଡ଼ି ବସିଲା ବନ ବିଭାଗ
୪୧୦ ପକ୍ଷୀ ଉଦ୍ଧାର । ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ଚୌମୁଖ ଅଞ୍ଚଳର କାଳିଚରଣ ମଣ୍ଡଳ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ରିପୋର୍ଟ- ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ନାୟକ
Published : July 2, 2026 at 10:10 PM IST
BALASORE BIRD HUNTER, ବାଲେଶ୍ବର: ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ପକ୍ଷୀ ଶିକାର ବେଳେ ଚଢ଼ାଉ କଲା ବନ ବିଭାଗ । ଯେଉଁଥିରେ ୪୧୦ ପକ୍ଷୀ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ସମୁଦାୟ ପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟରୁ ୧୧୩ ପକ୍ଷୀ ମୃତ ଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇ ପୋତି ଦିଆଯାଇଛି । ଏହାସହ ଏକ ଇଞ୍ଜିନ ଚାଳିତ ଡଙ୍ଗା ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛି ବନ ବିଭାଗ । ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ଚୌମୁଖ ଅଞ୍ଚଳର କାଳିଚରଣ ମଣ୍ଡଳ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଫେରାର ଶିକାରୀଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି ।
ବାଲେଶ୍ୱର DFOଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବାଲିଆପାଳ ଅଞ୍ଚଳର କାଳିଚରଣ ମଣ୍ଡଳ ଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାତି ପ୍ରାୟ ୩ଟା ବେଳେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଭରା ନଦୀ ପାର ହୋଇ କୀର୍ତିନିଆ ସମୁଦ୍ର ଦୀପ ଉପରକୁ ପକ୍ଷୀ ଧରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି । ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଜଳେଶ୍ୱର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ରେଞ୍ଜର ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମହାନ୍ତି ଖବର ପାଇବା ପରେ ରାତି 11ଟା ପାଖରୁ ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ କରି ଛକି ରହିଥଲେ । ଭୋର ୪ଟାରେ ପକ୍ଷୀ ଶିକାରକୁ ଠାବ କରିବା ସହ ଜଣେ ଶିକାରୀକୁ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ ।
ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବାଲେଶ୍ୱର DFO ଇନ୍ଦଲକର ପ୍ରତୀକ ପ୍ରକାଶ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଜରିଆରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି,"ଜୁନ୍ ୩୦ ତାରିଖରେ ଆମର ଷ୍ଟାଫଙ୍କୁ ଏକ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ମିଳିଥିଲା ଯେ, ସାମୁଦ୍ରିକ ପକ୍ଷୀ ଶିକାର ଚାଲିଛି । ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଷ୍ଟାଫ ସେଠାକୁ ଯାଇଥିଲେ । ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦୀପ ଉପରେ ଚୌମୁଖ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଲୋକ ଶିକାର ପାଇଁ ଛକି ଥିଲେ । ଆମ ଷ୍ଟାଫ ଯାଇକି ସେଠାରେ ଦେଖିଲେ ଯେ, ୮ଟି ଖୁଣ୍ଟ ଲାଗିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଜାଲ ଖଞ୍ଜା ଯାଇଛି । ସେହି ଜାଲରେ ଅନେକ ପକ୍ଷୀ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ । ସେହିଠାରୁ ଜଣେ ଶିକାରୀକୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲେ । ଏହାସହ ସେଠାରେ ଏକ ଇଞ୍ଜିନ ଚାଳିତ ଡଙ୍ଗା ଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ବି ଅନେକ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ରଖା ଯାଇଥିଲା । ସମୁଦାୟ ୪୧୦ ପକ୍ଷୀ ଥିବା ବେଳେ ୨୯୭ ପକ୍ଷୀ ଜୀବନ୍ତ ଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କୁ ସେହିଠାରେ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା । ବାକି ୧୧୩ ମୃତ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇ ପୋତି ଦିଆଯାଇଥିଲା । ପରେ ଯେତେବେଳେ ଅଟକ ଶିକାରୀକୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଇଥିଲା, ସେ ମାନିଥିଲା ଯେ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ତା ଘର ଚୌମୁଖ ବୋଲି । ତା ସହ ଆହୁରି ୪ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଫେରାର ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ । ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଆମକୁ ଯାହା ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ସେମାନେ ପକ୍ଷୀ ଶିକାର କରି ତା ମାଂସ ଖାଉଥିଲେ । ଏହା ପଛରେ ଏକ ରାକେଟ ଅଛି କି ନାହିଁ ସେ ବାବଦରେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି । ଅନ୍ୟ ଚାରି ଜଣ ଯେଉଁ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ଗିରଫ କରାଯିବ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ପୁଣି ଅଶାନ୍ତ ହେଲା ବାଲେଶ୍ୱର ସହର: ଦିନ ଦ୍ବିପ୍ରହରରେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ତାଜିଆ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବେଳେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷକୁ ମିଥ୍ୟା କହିଲେ ଏସପି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର