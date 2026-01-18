ଚିଲିକାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପକ୍ଷୀ ଗଣନା
ବାଲୁଗାଁ, ରମ୍ଭା, ସାତପଡ଼ା, ଟାଙ୍ଗୀ,ଚିଲିକା ରେଞ୍ଜରେ ସକାଳ 6ଟାରୁ ବାଇନା କୁଲାର, କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ଜିପିଏସ ସାହାଯ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ।
Published : January 18, 2026 at 1:12 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଚିଲିକାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପକ୍ଷୀ ଗଣନା । ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସମଗ୍ର ଚିଲିକାରେ 22ଟି ଟିମ୍ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା କରୁଛନ୍ତି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟିମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି 5 ରୁ 7 ଜଣ ସଦସ୍ୟ । ବାଲୁଗାଁ, ରମ୍ଭା, ସାତପଡ଼ା, ଟାଙ୍ଗୀ,ଚିଲିକା ରେଞ୍ଜରେ ସକାଳ 6ଟାରୁ ବାଇନା କୁଲାର, କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ଜିପିଏସ ସାହାଯ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ପକ୍ଷୀ ଗଣନା । କେବଳ ଚିଲିକା ନୁହେଁ ଏପରିକି ସାରା ଓଡି଼ଶାରେ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା କରାଯାଉଛି ।
ଏହି ମାନେ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା କରୁଛନ୍ତି:
ପ୍ରତି ବର୍ଷ ପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷକଙ୍କ ତତ୍ତ୍ବାବଧାରକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଚିଲିକା ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବନଖଣ୍ଡରେ ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀ ଏବଂ ଦେଶୀୟ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏହି ଗଣନା ନିମନ୍ତେ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ, ଚିଲିକା ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ, ଡବ୍ଲୁଆଇଆଇ, ବିଏନଏଚଏସ, OUAT ଅଧାପକ/ ପ୍ରଫେସର ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, କାର୍ଯ୍ୟରତ ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷାବିତ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଣ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ NGO ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।
21 ଗୋଟି ଅସ୍ଥାୟୀ ପକ୍ଷୀ ସୁରକ୍ଷା ଶିବିର:
ସମଗ୍ର ଚିଲିକାକୁ 22 ଟି ବିଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇ 22 ଟିମ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତି ଦଳରେ ଜଣେ ଜଣେ ପକ୍ଷୀ ବିଶାରଦ ରହିଛନ୍ତି । ଏପଟେ ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ବନଖଣ୍ଡ ତରଫରୁ 21 ଗୋଟି ଅସ୍ଥାୟୀ ପକ୍ଷୀ ସୁରକ୍ଷା ଶିବିର ଗଠନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 48 ଜଣ ଅସ୍ଥାୟୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଅଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରତି ଶିବିରରେ ଜଣେ ବନପାଳ / ଜଣେ ବନରଖିଙ୍କୁ ଏହାର ସୁପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ନିଯୋଜିତ କରାଯାଇଅଛି ।
ଜାନୁଆରୀ 20ରେ ଡ଼ଲଫିନ ଗଣନା:
ଚିଲିକା ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବନଖଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖରେ ଡ଼ଲଫିନ ଗଣନା କରାଯିବ । ଏନେଇ ଆସନ୍ତାକାଲି ବାଲୁଗାଁ ସମେତ ସାତପଡାରେ ଏକ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ 145 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ 18 ଟି ଟିମରେ ହେବେ ବିଭାଗ । ଚିଲିକାରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିବା ଇରାଓ୍ବାଡ଼ି ଡ଼ଲଫିନ ମାନଙ୍କ ଗଣନା କରିବେ। ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥାନୀୟ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଓ ଡ଼ଙ୍ଗାଚାଳକ ସଙ୍ଘ ଆଦିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡ଼ଙ୍ଗା ଚାଳନା ନକରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଅଛି ବୋଲି ଚିଲିକା ଡ଼ିଏଫଓ ଅମ୍ଲାନ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି ।
2024 ମସିହାରେ 108 ପ୍ରଜାତିର ପକ୍ଷୀ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 1098813 ଟି ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଗଣନା କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ପକ୍ଷୀ 79 ପ୍ରଜାତିର 38946 ଟି ପକ୍ଷୀ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା । 2025 ମସିହାରେ 109 ପ୍ରଜାତିର ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 1087226 ଟି ବିଦେଶୀ ପାଖିଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା । ସେହିଭଳି ସ୍ଥାନୀୟ ପକ୍ଷୀ 87 ପ୍ରଜାତିର ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା । ତେବେ 2024 ଅପେକ୍ଷା 2025 ମସିହାରେ ଚିଲିକାରେ 10 ହଜାର ପକ୍ଷୀ କମ ରହିଥିଲେ ।
ଭିତରକନିକାରେ କୁମ୍ଭୀର ଗଣନା, ଜାଣନ୍ତୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଦିନ ଲଗାଯାଇଛି କଟକଣା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର