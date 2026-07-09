ETV Bharat / state

ସରିଲା ବିଏମସି ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ, ଆସିଲେନି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କର୍ପୋରେଟର

ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ମହାସୁପକାର ନିର୍ଦ୍ବର୍ନ୍ଦ୍ବରେ ଲଗାତାର ପଞ୍ଚମ ଥର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିମଳ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ

Bmc standing comittee meeting
ସରିଲା ବିଏମସି ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 9, 2026 at 8:30 AM IST

|

Updated : July 9, 2026 at 9:00 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ (ବିଏମସି) ପରିମଳ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ଶେଷ ହୋଇଛି । ବିଜେଡି ଦଳୀୟ ବିବାଦ ଓ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାରକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଅଡୁଆ ପରେ ଶେଷରେ କର୍ପୋରେଟର ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ମହାସୁପକାର ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି । ବିନା ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦ୍ବିରେ ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡ଼ି କର୍ପୋରେଟର ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ମହାସୁପକାର ନିର୍ଦ୍ବର୍ନ୍ଦ୍ବରେ ଲଗାତାର ପଞ୍ଚମ ଥର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିମଳ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି।

ସରିଲା ବିଏମସି ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ (ETV Bharat Odisha)

ପଞ୍ଚମ ଥର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିମଳ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ

ବିରଞ୍ଚିଙ୍କ ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦ୍ବୀ ଭାବେ ପୂର୍ବ ଥର ଆଗକୁ ଆସିଥିବା ୱାର୍ଡ ୪୩ କର୍ପୋରେଟର ଭରତ ଲେଙ୍କା ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବା ପରେ ବିନା ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦ୍ବିରେ ବିରଞ୍ଚି ପୁଣି ବାଜିମାତ କରିଛନ୍ତି। ଦଳରେ ଥିବା ଅନ୍ତ କନ୍ଦଳକୁ କର୍ପୋରେଟର ଭରତ ଲେଙ୍କା ଓ ବିରଂଚି ମହାସୁପକାର ଉଭୟ ଗୋଟିଏ ଦଳରୁ ନାମାଙ୍କନ ଭରିଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଙ୍ଗ କମିଟି ନିର୍ବାଚନରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଅଧାରେ ରହିଥିଲା ନିର୍ବାଚନ। ବୁଧବାର ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ କର୍ପୋରେଟର ଶଙ୍ଖଭବନରେ ଦଳୀୟ ନେତୃତ୍ବଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ ଶେଷରେ ଦଳ ତରଫରୁ ନାମାଙ୍କନ ଭରିବାକୁ ବିରଞ୍ଚିଙ୍କୁ ଗ୍ରୀନ ସିଗନାଲ ମିଳିଥିଲା । ଏହି ଆଧାରରେ ବିରଞ୍ଚି ଏକା ନାମାଙ୍କନ ଭରିଥିଲେ ଓ ଭରତ ନାମାଙ୍କନ ନଭରି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବାରୁ ବିରଞ୍ଚି ୫ମ ଥର ମଧ୍ୟ ଅପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦ୍ବି ଭାବେ ବାଜିମାତ କରିଛନ୍ତି।

BJD corporator meets sujata
ସୁଜାତାଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ବିଜେଡି କର୍ପୋରେଟର (ETV Bharat Odisha)

ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟି ନିର୍ବାଚନ ନେଇ କେବଳ ଜନପ୍ରତିନିଧି (ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ କର୍ପୋରେଟର)ଙ୍କ ସହ ବିଭାଗୀୟ ଉପାୟୁକ୍ତ ଓ ଅତିରିକ୍ତ ଆୟୁକ୍ତଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ନିର୍ବାଚନ କଥା ଯେପରି ବାହାରକୁ ନ ବାହାରିବ ସେନେଇ ବିଏମସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅଘୋଷିତ ଫତୁଆରା ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା । ଶଙ୍ଖଭବନରେ ସୁଜାତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟି ନିର୍ବାଚନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏଥିରେ ଏକାମ୍ର-ମଧ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ବର କିଛି କର୍ପୋରେଟର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିବା ନଜରକୁ ଆସିଥିଲା।

BJD corporator meets sujata
ସୁଜାତାଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ବିଜେଡି କର୍ପୋରେଟର (ETV Bharat Odisha)

ବିଜେଡି କର୍ପୋରେଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତକନ୍ଦଳ


ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଜୁନ୍ ୨୪ ତାରିଖରେ ହୋଇଥିବା ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟି ନିର୍ବାଚନରେ ବିଏମସିର ୮ ଜଣ କର୍ପୋରେଟର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ନିର୍ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ହେଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିମଳ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟି ଲାଗି ୨ ବିଜେଡ଼ି କର୍ପୋରେଟର ନାମାଙ୍କନ ଭରିଥିଲେ ଓ ପରେ ଉଭୟଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ ନାକଚ ହୋଇଥିଲା । ଉଚିତ ସମୟରେ ନିର୍ବାଚନ କରାଯିବ ବୋଲି ବିଏମସି କହିଥିଲା । ଜୁନ୍ ୩୦ ତାରିଖରେ ବିଏମସି ଏକାମ୍ର ହଲରେ ବସିଥିବା କର୍ପୋରେସନ ବୈଠକରେ ୭ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା । ୮ ତାରିଖ ଦିନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ବିରଞ୍ଚଙ୍କ ୪ର୍ଥ ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସରୁଥିବାରୁ ସେହିଦିନ ହିଁ ନିର୍ବାଚନ କରାଯାଇଥିଲା ।

ହେଲେ ୨୪ ତାରିଖରୁ ଉଭୟ ବିଜେଡ଼ି କର୍ପୋରେଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ କନ୍ଦଳ ନଜରକୁ ଆସିଥିଲା ତାର ସମାଧାନ ୭ ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏଁ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରି ନଥିଲା । ଫଳରେ ବିରଞ୍ଚିଙ୍କ ପ୍ରତଦ୍ବନ୍ଦ୍ବି ଭାବେ କର୍ପୋରେଟର ଭରତ ଲେଙ୍କା ପୁଣି ୮ ତାରିଖ ଦିନ ମଧ୍ୟ ନାମାଙ୍କନ ଭରିବେ ଓ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ । ଆପୋଷ ଆଲୋଚନା ହୋଇ ନଥିବା କହି ଦଳୀୟ ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ବଙ୍କ ଉପରକୁ ଭରତ ଦୋଷ ଠେଲିଥିଲେ। ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ବର ଉତ୍ତର ବିଧାୟକ ତଥା ଭୁବନେଶ୍ବର ସାଙ୍ଗଠିକ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡ଼ି ସଭାପତି ସୁଶାନ୍ତ ରାଉତଙ୍କୁ ପଚରାଯିବାରୁ ସେ ସମାଧାନର ଦାୟିତ୍ବ ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା କହିଥିଲେ । ପରେ ମେୟର ମଧ୍ୟ ଏହି କଥାକୁ ପୁଣି ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଠେଲିଥିଲେ। ଏହି ଠେଲା ପେଲା ମଧ୍ୟରେ ୧୪ ଦିନ ହେବ କଥା ଝୁଲି ରହିଥିଲା । ଯାହା ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ସମାଧାନ ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ଲାଗି ହେଉଥିବା ଏହି ଟଣାଓଟରା କଥା ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ବୁଧବାର ବିଜେଡ଼ିର ୨ ନୁହେଁ ବରଂ ଜଣେ ନାମାଙ୍କନ ଭରି ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି।

BJD corporator meets sujata
ସୁଜାତାଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ବିଜେଡି କର୍ପୋରେଟର (ETV Bharat Odisha)
ନାଁ ନନେଇ ବର୍ଷିଲେ ବିରଞ୍ଚି


ସେପଟେ ନାଁ ନନେଇ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ବିରଞ୍ଚି । ଗୋଟିଏ ଦଳରେ ରହି ଏଭଳି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ବିନା ଆଲୋଚନାରେ ଦଳର ଜଣେ କର୍ପୋରେଟରଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦ୍ବି ଭାବେ ଛିଡ଼ା କରିବା ଦଳ ବିରୋଧୀ କାମ କରିବା ସଦୃଶ। ଏଭଳି କାମ କିଏ ଓ କେଉଁ କେଉଁ ଲୋକ ଦଳରେ ରହି ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେନେଇ ଅବଗତ ଅଛୁ। କିନ୍ତୁ, ଜଣେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କର୍ମୀ ଭାବେ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ। କନ୍ଦଳ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ କ’ଣ ସ୍ବାର୍ଥ ରହିଛି, ତାହା ଦଳକୁ ବିଚାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି।

ଆଗକୁ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଥିବାବେଳେ ବିଜେଡ଼ି କିପରି ପୂର୍ବ ଭଳି ଉତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଭୁବନେଶ୍ବରରେ କର୍ପୋରେସନ ଗଢ଼ିବ, ତା ଚିନ୍ତା କରିବା ବଦଳରେ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦ୍ବିତା କରିବାକୁ କିଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିବା ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ମହାସୁପକାର କହିଛନ୍ତି। ଦଳରେ ଏବେ ଏହି ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କର୍ମୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହ ଏନେଇ ବିଚାରବିମର୍ଶ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଦଳକୁ ଆହୁରି ସଶକ୍ତ ହେବା ଓ ବିଏମସିରେ ପୁଣି କର୍ପୋରେସନ ଗଢ଼ିବା ଲାଗି କାମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।

ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ବିଜେଡ଼ି କର୍ପୋରେଟରମାନେ ଶଙ୍ଖଭବନ ଯାଇ ଦଳର ସାଧାରଣ କର୍ମୀ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ପୂର୍ବତନ ଆଇଏଏସ ସୁଜାତା ରାଉତଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଏବେ ବିଜେଡ଼ିର ସ୍ଥିତି ଓ କ’ଣ ସୁଧାରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ସେନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ସୁଜାତାଙ୍କୁ ଭେଟି ଭୁବନେଶ୍ବର ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଆଗକୁ କିପରି ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଯୋଜନା ରହିଛି, ସେନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସେପଟେ ଏକାମ୍ର ଓ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବହୁ କର୍ପୋରେଟର ଶଙ୍ଖଭବନରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ ଏବେ ବି ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ହୋଇ ନଥିବା ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଜେଡିରେ ଅନ୍ତକନ୍ଦଳ ଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଜୁଲାଇ ୯ରୁ ୧୫ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ବିଜେଡିର ଶିକ୍ଷା ବଞ୍ଚାଓ ଅଭିଯାନ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ କ୍ଷମତା ବଳରେ ଜନତାଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ଚାପିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି ବିଜେପି; ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ବିଜେଡି

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

Last Updated : July 9, 2026 at 9:00 AM IST

TAGGED:

BMC SANITATION STANDING COMMITTEE
BJD CORPORATORS IN BMC
BMC MAYOR SULOCHANA DAS
ବିଏମସି ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟି ନିର୍ବାଚନ
BMC STANDING COMITTEE MEETING

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.