ପୁରୀରେ ହେବ ବାୟୋଗ୍ୟାସ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଦୈନିକ ୧୦୦ ଟନ ଆବର୍ଜନା ପରିଚାଳନା

ପୁରୀରେ ଏକ ବାୟୋଗ୍ୟାସ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ଅଏଲ ଇଣ୍ଡିଆ ନିର୍ମାଣ କରିବ । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏନେଇ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।

Biogas plant to be set up in Puri to handle 100 tons of waste daily
ପୁରୀରେ ହେବ ବାୟୋଗ୍ୟାସ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, କରିବ ଦୈନିକ ୧୦୦ ଟନ ଆବର୍ଜନା ପରିଚାଳନା (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 5, 2026 at 9:04 PM IST

ପୁରୀ: ଆବର୍ଜନାମୁକ୍ତ ହେବ ପୁରୀ ସହର । ବହୁ ଦିନ ଧରି ଆବର୍ଜନା ପରିଚାଳନା ସମସ୍ୟା ମୁଣ୍ଡବ୍ୟଥାର କାରଣ ସାଜିଥିଲା । ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପୁରୀରେ ଏକ ବାୟୋଗ୍ୟାସ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି । ଅଏଲ ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରୁ ଏହାର ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ । ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ନେଇ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି ।

ଦୈନିକ ୧୦୦ ଟନ ଆବର୍ଜନା ପରିଚାଳନା:


ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ପୁରୀକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମହାନଗର ନିଗମର ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛନ୍ତି । ଆବର୍ଜନାକୁ ନେଇ ପୁରୀ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଲାଣି । ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖାଯାଇ ପୁରୀରେ ଏକ ବାୟୋଗ୍ୟାସ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ଅଏଲ ଇଣ୍ଡିଆ ନିର୍ମାଣ କରିବ । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏନେଇ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ପୁରୀ ଗୋପ ପଞ୍ଚାୟତର ନଲିହନା ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଏହି ବାୟୋଗ୍ୟାସ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି । ପୁରୀ ଓ କୋଣାର୍କ NACରୁ ବାହାରୁଥିବା ଓଦା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁରୁ ବାୟୋଗ୍ୟାସ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ । ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଦୈନିକ ୧୦୦ ଟନ ଆବର୍ଜନା ପରିଚାଳନା କରିବ ।

ବାୟୋଗ୍ୟାସ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ବାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ:
ପୁରୀ ସହରର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଚକ୍ରଧର ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ପୁରୀ ସହରରେ ଆବର୍ଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ବାୟୋଗ୍ୟାସ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରକଳ୍ପ କରାଯିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ସ୍ବାଗତଯୋଗ୍ୟ । ଏହା ଦ୍ଵାରା ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ବହୁତ୍ ମାତ୍ରାରେ କମିଯିବ । ଏହା ସହିତ କୋଣାର୍କରୁ ବାହାରୁ ଥିବା ଆବର୍ଜନାକୁ ମଧ୍ୟ ବାୟୋଗ୍ୟାସ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଦ୍ଵାରା ଆବର୍ଜନା ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସ୍ବାଗତଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ । ଏହା ଦ୍ଵାରା ପୁରୀ ଓ କୋଣାର୍କରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ।"

ଜନସଂଖ୍ୟା ସହିତ ଅଳିଆ ବି ବଢୁଛି:
ପୁରୀର ପୂର୍ବତନ ନଗରପାଳ ଗୌରହରି ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, "ପୁରୀକୁ ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସୁଛନ୍ତି । ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ଏଣୁ ପୁରୀ ସହରରୁ ବାହାରୁ ଥିବା ଆବର୍ଜନାକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରାଯାଇ ଏକ ବାୟୋଗ୍ୟାସ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରାଗଲେ ଲୋକେ ବହୁ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ । ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିଲା, ତାହା ଏବେ ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି । ଏଣୁ ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମ ପାଇଁ ବାୟୋଗ୍ୟାସ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନିହାତି ଜରୁରୀ ।"

ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବର୍ଜବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା:

ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୀ ସହରରୁ ଦୈନିକ ୫୦ରୁ ୬୦ ଟନ ଓଦା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ବାହାରୁଛି । ସେହିପରି କୋଣାର୍କ NACରୁ ଦୈନିକ ୨୦ରୁ ୩୦ ଟନ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ବାହାରୁଛି । ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମ ହେବା ପରେ ଅଧିକ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ସହରରୁ ବାହାରିବ । ଏଣୁ ବାୟୋଗ୍ୟାସ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ ହେଲେ ଅଧିକ ଆବର୍ଜନାକୁ ନେଇ ଆଉ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ । ସେହିପରି ବଳିଆପଣ୍ଡା ଅଳିଆ ଗଦାରେ ଥିବା ଆବର୍ଜନାକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରଣ ପାଇଁ ଏକ ମେଗା ମାଇକ୍ରୋ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟର୍ ନିର୍ମାଣ ହେବ । ଯେଉଁଥିରେ ଦୈନିକ ୧୦୦ ଟନ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରାଯିବ ।

ବଳିଆପଣ୍ଡା ଡମ୍ପିଂୟାର୍ଡ:
ପୁରୀ ବଳିଆପଣ୍ଡା ଡମ୍ପିଂୟାର୍ଡ ୧୯୮୨ ମସିହାରୁ ରହିଛି । ୮ ଏକର ପରିମିତ ଜାଗାରେ ପ୍ରାୟ ୩ ଲକ୍ଷ ୯୧ ହଜାର ୯୦୪ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ ଆବର୍ଜନା ଗଦା ହୋଇଥିଲା । ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିବାରୁ NGTରେ ଏନେଇ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ଏହାକୁ ଶୁଣାଣି କରି NGT ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଗତ ୨୦୨୫ ଡ଼ିସେମ୍ବର ୩୧ ସୁଦ୍ଧା ବଳିଆ ପଣ୍ଡା ଡମ୍ପିୟାର୍ଡରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ ଅଳିଆ ହଟାଇବା ପାଇଁ । କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇ ପାରିନାହିଁ । ଯାହାକୁ ନେଇ ପୁରୀ ସହରବାସୀ ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏବେ ପୁରୀ ସହରରୁ ଦୈନିକ ବହାରୁଥିବା ୮୦ ଟନ ଆବର୍ଜନାକୁ ୧୦ଟି ଏମ.ସି.ସି ଏବଂ ୬ ଟି ଏମ.ଆର.ଏଫ୍ ଜରିଆରେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା କରାଯାଉଛି ।

'NGTରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ପାଇଁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲି'

ଆଇନଜୀବୀ ଚିନ୍ମୟ ଦାଶ କହିଛନ୍ତି, "ବଳିଆପଣ୍ଡା ଅଳିଆଗଦାକୁ ସହର ବାହାରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ NGT (National Green Tribunal)ରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲି । ତେବେ NGT ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁତାବକ ପୁରୀ ପୌରପାଳିକା ଆବର୍ଜନା ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପାଇଁ ବାୟୋଗ୍ୟାସ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ବହୁତ୍ ବହୁତ୍ ଭଲ କଥା । ବଳିଆପଣ୍ଡା ଅଳିଆ ଗଦାକୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପୌରପାଳିକା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିନାହିଁ । ଏନେଇ ଶୀଘ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ ।’




ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେଉଛି ଅଳିଆଗଦା:
ପୁରୀ ପୌରପାଳିକା କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଅଭିମନ୍ୟୁ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, "ବଳିଆପଣ୍ଡା ଅଳିଆଗଦା ଯୋଗୁଁ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଓ ଅଳିଆ ଗଦାରେ ନିଆଁ ଲାଗି ପ୍ରବଳ ଧୁଆଁ ଯୋଗୁ ଲୋକେ ବହୁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ । ଏବେ ଏହି ଅଳିଆଗଦାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉଛି । ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ଆବର୍ଜନା ଗାଡ଼ି ଅଳିଆ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି । ଆବର୍ଜନାକୁ ଏମ.ଆର.ଏଫ୍ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରାଯାଉଛି । ତେବେ ଏହା ଯଥେଷ୍ଟ ହେଉନି । ଏଣୁ ପୁରୀ ସହର ବାହାରେ ଏକ ବାୟୋଗ୍ୟାସ ପ୍ୟାଣ୍ଟ୍ ସ୍ଥାପନ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି । ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷ, ବିଭିନ୍ନ ଚୋପା ତଥା ଓଦା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଦ୍ଵାରା ବାୟୋଗ୍ୟାସ ଉତ୍ପାଦନ ହେବ । ଦୈନିକ ୧୦୦ ଟନ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଏଲ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ । ଗୋପ ପଞ୍ଚାୟତର ନଲିହନା ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଏହାକୁ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି ।"

ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍ କଣ ?

ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ୟାସର ମିଶ୍ରଣ । ଯାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଜୈବିକ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଯଥା: ବଳକା ଖାଦ୍ୟ, ଗୋବର, ପନିପରିବା ଚୋପାରୁ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମୁଖ୍ୟତଃ ଚାରୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କାମ କରିଥାଏ । ପ୍ରଥମେ ଜୈବିକ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଭିତରକୁ ଛଡ଼ାଯାଏ । ଏକ ବନ୍ଦ ଟାଙ୍କି ଭିତରେ ବିନା ଅମ୍ଳଜାନ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆମାନେ ଏହି ବର୍ଜ୍ୟକୁ ପଚାଇଥାନ୍ତି । ପଚିବା ଫଳରେ ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ । ଯାହାକୁ ପାଇପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ରୋଷେଇ କିମ୍ବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରିବା ପରେ ବଳକା ପଦାର୍ଥ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମାନର ଜୈବିକ ସାର ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରେ ।


ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଉପକାରିତା:
ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ ହେବା ଦ୍ବାରା ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ହେବ । ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁର ସଠିକ୍ ପରିଚାଳନା ହୋଇପାରିବ । ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଏବଂ ରୋଗ ବ୍ୟାପିବା ହ୍ରାସ ପାଇବ । ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ହେବ । ଏହା ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସର ଏକ ବିକଳ୍ପ ହେବ । ଏଥିରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇପାରିବ । ଏଥିରୁ ବାହାରୁଥିବା ବର୍ଜ୍ୟରୁ ଜୈବିକ ସାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ପାରିବ । ଏଠାରୁ ନିର୍ଗତ ତରଳ ସାର ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପକାରୀ । ଏହା ଦ୍ଵାରା ଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଲାଭାନ୍ବିତ ହୋଇପାରିବେ ।

