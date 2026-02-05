ପୁରୀରେ ହେବ ବାୟୋଗ୍ୟାସ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଦୈନିକ ୧୦୦ ଟନ ଆବର୍ଜନା ପରିଚାଳନା
ପୁରୀରେ ଏକ ବାୟୋଗ୍ୟାସ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ଅଏଲ ଇଣ୍ଡିଆ ନିର୍ମାଣ କରିବ । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏନେଇ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।
ପୁରୀ: ଆବର୍ଜନାମୁକ୍ତ ହେବ ପୁରୀ ସହର । ବହୁ ଦିନ ଧରି ଆବର୍ଜନା ପରିଚାଳନା ସମସ୍ୟା ମୁଣ୍ଡବ୍ୟଥାର କାରଣ ସାଜିଥିଲା । ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପୁରୀରେ ଏକ ବାୟୋଗ୍ୟାସ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି । ଅଏଲ ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରୁ ଏହାର ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ । ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ନେଇ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି ।
ଦୈନିକ ୧୦୦ ଟନ ଆବର୍ଜନା ପରିଚାଳନା:
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ପୁରୀକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମହାନଗର ନିଗମର ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛନ୍ତି । ଆବର୍ଜନାକୁ ନେଇ ପୁରୀ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଲାଣି । ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖାଯାଇ ପୁରୀରେ ଏକ ବାୟୋଗ୍ୟାସ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ଅଏଲ ଇଣ୍ଡିଆ ନିର୍ମାଣ କରିବ । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏନେଇ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ପୁରୀ ଗୋପ ପଞ୍ଚାୟତର ନଲିହନା ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଏହି ବାୟୋଗ୍ୟାସ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି । ପୁରୀ ଓ କୋଣାର୍କ NACରୁ ବାହାରୁଥିବା ଓଦା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁରୁ ବାୟୋଗ୍ୟାସ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ । ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଦୈନିକ ୧୦୦ ଟନ ଆବର୍ଜନା ପରିଚାଳନା କରିବ ।
ବାୟୋଗ୍ୟାସ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ବାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ:
ପୁରୀ ସହରର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଚକ୍ରଧର ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ପୁରୀ ସହରରେ ଆବର୍ଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ବାୟୋଗ୍ୟାସ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରକଳ୍ପ କରାଯିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ସ୍ବାଗତଯୋଗ୍ୟ । ଏହା ଦ୍ଵାରା ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ବହୁତ୍ ମାତ୍ରାରେ କମିଯିବ । ଏହା ସହିତ କୋଣାର୍କରୁ ବାହାରୁ ଥିବା ଆବର୍ଜନାକୁ ମଧ୍ୟ ବାୟୋଗ୍ୟାସ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଦ୍ଵାରା ଆବର୍ଜନା ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସ୍ବାଗତଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ । ଏହା ଦ୍ଵାରା ପୁରୀ ଓ କୋଣାର୍କରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ।"
ଜନସଂଖ୍ୟା ସହିତ ଅଳିଆ ବି ବଢୁଛି:
ପୁରୀର ପୂର୍ବତନ ନଗରପାଳ ଗୌରହରି ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, "ପୁରୀକୁ ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସୁଛନ୍ତି । ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ଏଣୁ ପୁରୀ ସହରରୁ ବାହାରୁ ଥିବା ଆବର୍ଜନାକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରାଯାଇ ଏକ ବାୟୋଗ୍ୟାସ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରାଗଲେ ଲୋକେ ବହୁ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ । ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିଲା, ତାହା ଏବେ ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି । ଏଣୁ ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମ ପାଇଁ ବାୟୋଗ୍ୟାସ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନିହାତି ଜରୁରୀ ।"
ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୀ ସହରରୁ ଦୈନିକ ୫୦ରୁ ୬୦ ଟନ ଓଦା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ବାହାରୁଛି । ସେହିପରି କୋଣାର୍କ NACରୁ ଦୈନିକ ୨୦ରୁ ୩୦ ଟନ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ବାହାରୁଛି । ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମ ହେବା ପରେ ଅଧିକ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ସହରରୁ ବାହାରିବ । ଏଣୁ ବାୟୋଗ୍ୟାସ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ ହେଲେ ଅଧିକ ଆବର୍ଜନାକୁ ନେଇ ଆଉ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ । ସେହିପରି ବଳିଆପଣ୍ଡା ଅଳିଆ ଗଦାରେ ଥିବା ଆବର୍ଜନାକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରଣ ପାଇଁ ଏକ ମେଗା ମାଇକ୍ରୋ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟର୍ ନିର୍ମାଣ ହେବ । ଯେଉଁଥିରେ ଦୈନିକ ୧୦୦ ଟନ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରାଯିବ ।
ବଳିଆପଣ୍ଡା ଡମ୍ପିଂୟାର୍ଡ:
ପୁରୀ ବଳିଆପଣ୍ଡା ଡମ୍ପିଂୟାର୍ଡ ୧୯୮୨ ମସିହାରୁ ରହିଛି । ୮ ଏକର ପରିମିତ ଜାଗାରେ ପ୍ରାୟ ୩ ଲକ୍ଷ ୯୧ ହଜାର ୯୦୪ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ ଆବର୍ଜନା ଗଦା ହୋଇଥିଲା । ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିବାରୁ NGTରେ ଏନେଇ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ଏହାକୁ ଶୁଣାଣି କରି NGT ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଗତ ୨୦୨୫ ଡ଼ିସେମ୍ବର ୩୧ ସୁଦ୍ଧା ବଳିଆ ପଣ୍ଡା ଡମ୍ପିୟାର୍ଡରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ ଅଳିଆ ହଟାଇବା ପାଇଁ । କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇ ପାରିନାହିଁ । ଯାହାକୁ ନେଇ ପୁରୀ ସହରବାସୀ ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏବେ ପୁରୀ ସହରରୁ ଦୈନିକ ବହାରୁଥିବା ୮୦ ଟନ ଆବର୍ଜନାକୁ ୧୦ଟି ଏମ.ସି.ସି ଏବଂ ୬ ଟି ଏମ.ଆର.ଏଫ୍ ଜରିଆରେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା କରାଯାଉଛି ।
ଆଇନଜୀବୀ ଚିନ୍ମୟ ଦାଶ କହିଛନ୍ତି, "ବଳିଆପଣ୍ଡା ଅଳିଆଗଦାକୁ ସହର ବାହାରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ NGT (National Green Tribunal)ରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲି । ତେବେ NGT ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁତାବକ ପୁରୀ ପୌରପାଳିକା ଆବର୍ଜନା ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପାଇଁ ବାୟୋଗ୍ୟାସ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ବହୁତ୍ ବହୁତ୍ ଭଲ କଥା । ବଳିଆପଣ୍ଡା ଅଳିଆ ଗଦାକୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପୌରପାଳିକା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିନାହିଁ । ଏନେଇ ଶୀଘ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ ।’
ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେଉଛି ଅଳିଆଗଦା:
ପୁରୀ ପୌରପାଳିକା କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଅଭିମନ୍ୟୁ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, "ବଳିଆପଣ୍ଡା ଅଳିଆଗଦା ଯୋଗୁଁ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଓ ଅଳିଆ ଗଦାରେ ନିଆଁ ଲାଗି ପ୍ରବଳ ଧୁଆଁ ଯୋଗୁ ଲୋକେ ବହୁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ । ଏବେ ଏହି ଅଳିଆଗଦାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉଛି । ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ଆବର୍ଜନା ଗାଡ଼ି ଅଳିଆ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି । ଆବର୍ଜନାକୁ ଏମ.ଆର.ଏଫ୍ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରାଯାଉଛି । ତେବେ ଏହା ଯଥେଷ୍ଟ ହେଉନି । ଏଣୁ ପୁରୀ ସହର ବାହାରେ ଏକ ବାୟୋଗ୍ୟାସ ପ୍ୟାଣ୍ଟ୍ ସ୍ଥାପନ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି । ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷ, ବିଭିନ୍ନ ଚୋପା ତଥା ଓଦା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଦ୍ଵାରା ବାୟୋଗ୍ୟାସ ଉତ୍ପାଦନ ହେବ । ଦୈନିକ ୧୦୦ ଟନ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଏଲ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ । ଗୋପ ପଞ୍ଚାୟତର ନଲିହନା ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଏହାକୁ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି ।"
ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍ କଣ ?
ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ୟାସର ମିଶ୍ରଣ । ଯାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଜୈବିକ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଯଥା: ବଳକା ଖାଦ୍ୟ, ଗୋବର, ପନିପରିବା ଚୋପାରୁ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମୁଖ୍ୟତଃ ଚାରୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କାମ କରିଥାଏ । ପ୍ରଥମେ ଜୈବିକ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଭିତରକୁ ଛଡ଼ାଯାଏ । ଏକ ବନ୍ଦ ଟାଙ୍କି ଭିତରେ ବିନା ଅମ୍ଳଜାନ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆମାନେ ଏହି ବର୍ଜ୍ୟକୁ ପଚାଇଥାନ୍ତି । ପଚିବା ଫଳରେ ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ । ଯାହାକୁ ପାଇପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ରୋଷେଇ କିମ୍ବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରିବା ପରେ ବଳକା ପଦାର୍ଥ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମାନର ଜୈବିକ ସାର ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରେ ।
ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଉପକାରିତା:
ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ ହେବା ଦ୍ବାରା ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ହେବ । ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁର ସଠିକ୍ ପରିଚାଳନା ହୋଇପାରିବ । ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଏବଂ ରୋଗ ବ୍ୟାପିବା ହ୍ରାସ ପାଇବ । ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ହେବ । ଏହା ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସର ଏକ ବିକଳ୍ପ ହେବ । ଏଥିରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇପାରିବ । ଏଥିରୁ ବାହାରୁଥିବା ବର୍ଜ୍ୟରୁ ଜୈବିକ ସାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ପାରିବ । ଏଠାରୁ ନିର୍ଗତ ତରଳ ସାର ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପକାରୀ । ଏହା ଦ୍ଵାରା ଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଲାଭାନ୍ବିତ ହୋଇପାରିବେ ।
