କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପୌରପାଳିକାର ବାୟୋ-ମାଇନିଂ ପ୍ରକଳ୍ପ; ଗୋବରୀ ନଦୀ ହେବ ପ୍ରଦୂଷଣମୁକ୍ତ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେବ ସହର
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସହରର ୨୧ଟି ୱାର୍ଡରୁ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ ୩୦ ରୁ ୩୫ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ବାହାରୁଛି। ଗୋବରୀ ନଦୀରେ ଅଳିଆ ପଡ଼ି ପ୍ରଦୂଷଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ-ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି
Published : November 17, 2026 at 2:55 PM IST
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ରାଜ୍ୟର ସର୍ବପୁରାତନ ପୌରପାଳିକା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏବେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଯାଉଛି।ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସହରର ଆବର୍ଜନା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଥିବା ସହର ଓ ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକର ଜୀବନରେଖା ଗୋବରୀ ନଦୀକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ସହରକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବା ପାଇଁ ପୌରପାଳିକା ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ‘ବାୟୋ-ମାଇନିଂ’ (Bio-mining) ପ୍ରକଳ୍ପ। ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ବିଫଳତା ଯୋଗୁଁ ଜାତୀୟ ସବୁଜ ପ୍ରାଧିକରଣ (NGT) ପକ୍ଷରୁ ୨୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜୋରିମାନାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବା ଏହି ପୌରପରିଷଦ ଏବେ ଆବର୍ଜନାରୁ ସମ୍ପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି। ପୌର ପରିଷଦର ଏହି ଉଦ୍ୟମକୁ ନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ...
ବାୟୋ ମାଇନିଂ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସ୍ୱାଗତ କଲେ ସହର ବାସିନ୍ଦା
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପୌରପାଳିକାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ବାୟୋ ମାଇନିଂ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସ୍ବାଗତ କରିଛନ୍ତି ସହରବାସୀ। ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ସହର ବାସିନ୍ଦା ନଗେନ୍ଦ୍ର ଜେନା କୁହନ୍ତି, "କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପୌରପାଳିକାରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ବାୟୋ ମାଇନିଂ (Bio-mining) ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହା ଏକ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସହରର ୨୧ଟି ୱାର୍ଡରୁ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ ୩୦ ରୁ ୩୫ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ବାହାରୁଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଅଳିଆ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ପୌରପାଳିକା ପକ୍ଷରୁ କେବଳ ଦୁଇଟି ଡମ୍ପିଂ ୟାର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗୋବରୀ ନଦୀରେ ଅଳିଆ ପଡ଼ି ପ୍ରଦୂଷଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା। ଅଳିଆ ପୋଡ଼ିବା କିମ୍ବା ଖତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ବ୍ୟାପୁଥିଲା ଏବଂ ଆଖପାଖ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର ଶିକାର ହେଉଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ବାୟୋ ମାଇନିଂ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ପୌରପାଳିକାର ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ସଫା ହେବା ସହ ପରିବେଶ ପରିଷ୍କାର ରହିବ । ଗୋବରୀ ନଦୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ହେବ । ସାଧାରଣ ଲୋକେ ସଂକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ। ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିନପାରିବାରୁ NGT (ଜାତୀୟ ସବୁଜ ପ୍ରାଧିକରଣ) ପକ୍ଷରୁ ପୌର ପରିଷଦ ଉପରେ ୨୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କଡ଼ା ଜରିମାନା କରାଯାଇଥିଲା ଯାହା ବିଷୟରେ ପୌରପରିଷଦ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି। ଜଣେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଭାବରେ ଆମର ଆଶା,ଏହି ବାୟୋ-ମାଇନିଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଫଳ ହେଉ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉ।"
ଡମ୍ପିଂୟାର୍ଡ ସଫା ଏବଂ ବାୟୋମାଇନିଂ
ପ୍ରୋସେସିଂ ହେବା ପରେ ବଳକା ସୁଇପିଂ ଗାର୍ବେଜ୍ (ଝାଡୁ କରି ବାହାର କରାଯାଉଥିବା ଆବର୍ଜ୍ଜନା) ଗୁଡ଼ିକ ଡମ୍ପିଂଆର୍ଡରେ ପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ NGT (ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍)ଙ୍କ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ଯେ, କୌଣସି ଡମ୍ପିଆର୍ଡ ରହିବ ନାହିଁ । ସେହି ଡମ୍ପିଆର୍ଡକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫା କରି ରିକ୍ଲେମେସନ୍ କରାଯିବ । ଯାହାଫଳରେ ପୂର୍ବଭଳି ଏହା ସାଧାରଣ ମାଟି ରହିବ।ଏହି କାମ ପାଇଁ ଆମେ ବାୟୋମାଇନିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ (Biomining process) କରୁଛୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୌରପାଳିକା ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ।
ପୁରୁଣା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଏବଂ RDF ପ୍ରସ୍ତୁତି
ପୌରପାଳିକା ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ତ୍ରିନାଥ ବେହେରା ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, 'ଆମର ଯେତିକି ପୁରୁଣା ଆବର୍ଜ୍ଜନା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପଡ଼ି ରହିଛି, ତାକୁ ପ୍ରୋସେସିଂ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ ଅଲଗା କରାଯାଇ ସେଥିରୁ ରିସାଇକ୍ଲେବଲ୍ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଲଗା କରାଯାଉଛି । ଏହା MRF କୁ ଆସୁଛି। ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଂଶରୁ RDF ଅର୍ଥାତ୍ ରିଫ୍ୟୁଜ୍ ଡିରାଇଭ୍ଡ ଫୁଏଲ୍ (Refuse Derived Fuel) ଉତ୍ପାଦ କରାଯାଉଛି ଯାହାକି ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ସିମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିକୁ ଜାଳେଣି (Fuel) ଭାବରେ ପଠାଯିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି।ଏହି RDF ଗୁଡ଼ିକୁ ଟ୍ରକରେ (ଯେପରିକି ୧୦ ଚକିଆ କିମ୍ବା ୬ ଚକିଆ ଗାଡ଼ି) ପରିବହନ କରି ସେଠାରେ ଅନ୍ଲୋଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଟେଣ୍ଡର (Tender) କରାଯାଉଛି। ଟ୍ରିପ୍ ପିଛା କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ସେହି ଅନୁସାରେ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଯାଇ ସେଠାରେ ଅନ୍ଲୋଡ୍ କରି ଆସିବେ ।'
ଆଉ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେବନି ଗୋବର ନଦୀ
ଗୋବରୀ ସୁରକ୍ଷା ସଂପର୍କରେ ପୌର ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, 'କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଯେତିକି ୱେଷ୍ଟ ଯାଉଛି ଏବଂ ପୁରୁଣା ଲିଗାସୀ ୱେଷ୍ଟ ଯାହା ଅଛି ସବୁ ପ୍ରୋସେସିଂ ହୋଇ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ଚାଲିଯିବା ପରେ ସେଠାରେ ଆଉ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୋବର ନଦୀ କୂଳ ଦୂଷିତ ହେବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ପରିବେଶ ଆଉ ଦୂଷିତ ହେବ ନାହିଁ। ଟେଣ୍ଡର୍ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ, ପ୍ରତି ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ ପାଇଁ ସେମାନେ ଟଙ୍କା ନେବେ, ତାହା ଫାଇଲ୍ ଦେଖିବା ପରେ କହିପାରିବି।ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫିକେସନ୍ କାମ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟିଏ ଲେଟର ଦିଆଯାଇ କରାଯିବ କିନ୍ତୁ ଏହାର ପେମେଣ୍ଟ ସମ୍ପୃକ୍ତ କମ୍ପାନି ହିଁ କରିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରର ଡମ୍ପିଆର୍ଡରେ ଯେପରି ବାୟୋମାଇନିଂ କରାଯାଉଛି ଆମେ ମଧ୍ୟ ୧୦୦% ଆଶାବାଦୀ ଯେ, ଆମେ ଏହି ବାୟୋମାଇନିଂ କାମକୁ ସଫଳତାର ସହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବୁ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ,କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ 54 ବର୍ଷ ଧରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ, କୋଠାବାଡ଼ି ନୁହେଁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଚାଷ ନିଶା; 30 କିସମ ନଡିଆର ନିଆରା ସଂଗ୍ରହାଳୟ, ଓଡିଶାକୁ 'କୋକୋନଟ୍ ହବ୍' ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଯୁବ ବୈଜ୍ଞାନିକ