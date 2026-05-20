କୋଟିପତି ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶବର ଗିରଫ; ଠାବ ହେଲା ୯୨ ପ୍ଲଟ୍, 5 କୋଠା
କୋଟିପତି ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘରୁ ୧୦.୭୦ ଲକ୍ଷର ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଜମା ଓ ୧୬.୭୮ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଘରୋଇ ଉପକରଣ ଓ ଅର୍ଥରାଶି ମଧ୍ୟ ଠାବ କରାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ-ସତ୍ୟଜିତ୍ ରାଉତ
Published : May 20, 2026 at 4:37 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଅଧିନ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଗଡ ରାସ୍ତା ଓ ଗୃହ ଉପ-ବିଭାଜନର ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ (EE) ତଥା ଭବାନୀପାଟଣା R&B ଡିଭିଜନର EE ଭାବେ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଥିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶବରଙ୍କ ବିପୁଳ ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ ହୋଇଛି। ଦୁଇ ଦିନର ଯାଞ୍ଚରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରଙ୍କ ୯୨ ପ୍ଲଟ୍, ୫ କୋଠା ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାବର ଓ ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ କରିଛି। ଠାବ ହୋଇଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ଦେଇ ନ ପାରିବାରୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତାଙ୍କୁ ଆଜି (ବୁଧବାର) ଗିରଫ କରିଛି। ଏ ନେଇ କୋରାପୁଟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଥାନାରେ ମାମଲା (ନଂ.୭/୨୦୨୬) ପଞ୍ଜିକୃତ କରାଯାଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭବାନୀପାଟଣା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟକୁ ଆଜି ଚାଲାଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।
ଠାବ ହେଲା ଚାରି ଚକିଆ ଯାନ ସହ ୧୦.୭୦ ଲକ୍ଷର ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଜମା
ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱରଙ୍କ ଭବାନୀପାଟଣା ବ୍ଲକ ଗୋଷାଣୀମୁଣ୍ଡାରେ ୪୫୦୦ ବର୍ଗଫୁଟରେ ଏକ ଦୁଇ ମହଲା କୋଠା, କୁସୁମଖୁଣ୍ଟିରେ ୨୬୨୫ ବର୍ଗଫୁଟରେ ଏକ ଦୁଇ ମହଲା କୋଠା, ସେଠାରେ ୧୩୦୦ ବର୍ଗଫୁଟରେ ଆଉ ଏକ ଦୁଇ ମହଲା କୋଠା, କୋକସରା ମୋଟର ଛକରେ ୪୨୨୮ ବର୍ଗଫୁଟରେ ଏକ ଦୁଇ ମହଲା କୋଠା ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡି ଦ୍ୱାରଶୁଣିରେ ୧୧୮୦ ବର୍ଗଫୁଟରେ ଗୋଟିଏ କୋଠା ଠାବ ହୋଇଛି । ସେହିପରି କୋକସରା ମୋଟର ଛକରେ ୮ଟି କ୍ୟାବିନ ଥିବା ଏକ ମାର୍କେଟ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଏବଂ କିଟପଦରରେ ୧୬.୯୩ ଏକର ପରିମିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଫାର୍ମ ହାଉସ ଠାବ ହୋଇଛି। ତେବେ ଭବାନୀପାଟଣା, କୋକସରା ଓ ନବରଙ୍ଗପୁର ଉପକଣ୍ଠରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରଙ୍କର ୮୩ ଏକର ପରିମିତ ୯୨ଟି ପ୍ଲଟ୍ ଠାବ ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରଙ୍କ ଘରୁ ଗୋଟିଏ ଚାରି ଚକିଆ ଯାନ ( Hyundai Creta) ଠାବ ହୋଇଛି। ଏଥିସହିତ ୧୦.୭୦ ଲକ୍ଷର ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଜମା ଓ ୧୬.୭୮ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଘରୋଇ ଉପକରଣ ଓ ଅର୍ଥରାଶି ମଧ୍ୟ ଠାବ କରାଯାଇଛି।
ଆୟ ବହିର୍ଭୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରଙ୍କ ୬ଟି ସ୍ଥାନରେ ଗତକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର) ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ହେଉଥିବା ଏହି ଚଢ଼ାଉରେ ୬ ଜଣ ଡିଏସପି, ୬ ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହାୟକ କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ମାମଲାରେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିବା ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।
