ଚାଲାଣ ଫାଙ୍କିବାକୁ ଗଳାବାଟ: ଗାଡି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଷ୍ଟିକର୍, ୩ ମାସରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜବତ ହେଲାଣି ୨୫ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବାଇକ
ଅନଲାଇନ୍ ଚାଲାଣରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ଚତୁରତାର ସହ ଗାଡି ନମ୍ବର ଉପରେ ଷ୍ଟିକର ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ବାଇକ ଚାଳକମାନେ ଏଭଳି କରୁଥିବା ଦେଖୁବାକୁ ମିଳୁଛି। ରିପୋର୍ଚ-ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : April 7, 2026 at 8:04 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିଭିନ୍ନ ଆଇନ ଉଲଙ୍ଘନ ଅଭିଯୋଗରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଗାଡି ଚାଳକମାନଙ୍କୁ ଧରାଯାଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ଛକରେ ଲାଗିଥିବା ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଜରିଆରେ ଚାଳକଙ୍କ ଚାଲାଣ କଟୁଛି। ତେବେ ଚାଲାଣ ଫାଙ୍କିବାକୁ କିଛି ଅମାନିଆ ଗଳାବାଟ ଆପଣାଉଛନ୍ତି। ଅନଲାଇନ୍ ଚାଲାଣରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ଚତୁରତାର ସହ ଗାଡି ନମ୍ବର ଉପରେ ଷ୍ଟିକର ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ବାଇକ ଚାଳକମାନେ ଏଭଳି କରୁଥିବା ଦେଖୁବାକୁ ମିଳୁଛି।
ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହରରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ନଜରକୁ ଆସୁଛି, ଯାହା ପୋଲିସ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ତେବେ କେବଳ ଗାଡି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ ଉପରେ ଷ୍ଟିକର ନୁହେଁ, କିଛିଜଣ ନମ୍ବରକୁ ଲିଭେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଅଧିକ ନଜର ଦେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି।
ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟ୍ରାଫିକ୍ ଏସିପି ଉମାକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, 'ଗତ ୩ ମାସରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦୁଇ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଜାଲିଆତି କରିବା ଘଟଣାରେ ୨୫ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗାଡି ଧରାପଡିଛି। ଉକ୍ତ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କୁ Prosecution Report (PR) ଦିଆଯାଉଥିଲା। ହେଲେ ଏବେ ମାମଲା ପଞ୍ଜିକୃତ କରାଯାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଛକରେ ଆମେ ଅଧିକ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛୁ' ବୋଲି ଏସିପି କହିଛନ୍ତି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର
