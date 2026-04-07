ETV Bharat / state

ଚାଲାଣ ଫାଙ୍କିବାକୁ ଗଳାବାଟ: ଗାଡି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଷ୍ଟିକର୍, ୩ ମାସରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜବତ ହେଲାଣି ୨୫ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବାଇକ

ଅନଲାଇନ୍ ଚାଲାଣରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ଚତୁରତାର ସହ ଗାଡି ନମ୍ବର ଉପରେ ଷ୍ଟିକର ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ବାଇକ ଚାଳକମାନେ ଏଭଳି କରୁଥିବା ଦେଖୁବାକୁ ମିଳୁଛି। ରିପୋର୍ଚ-ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ

author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 7, 2026 at 8:04 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିଭିନ୍ନ ଆଇନ ଉଲଙ୍ଘନ ଅଭିଯୋଗରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଗାଡି ଚାଳକମାନଙ୍କୁ ଧରାଯାଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ଛକରେ ଲାଗିଥିବା ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଜରିଆରେ ଚାଳକଙ୍କ ଚାଲାଣ କଟୁଛି। ତେବେ ଚାଲାଣ ଫାଙ୍କିବାକୁ କିଛି ଅମାନିଆ ଗଳାବାଟ ଆପଣାଉଛନ୍ତି। ଅନଲାଇନ୍ ଚାଲାଣରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ଚତୁରତାର ସହ ଗାଡି ନମ୍ବର ଉପରେ ଷ୍ଟିକର ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ବାଇକ ଚାଳକମାନେ ଏଭଳି କରୁଥିବା ଦେଖୁବାକୁ ମିଳୁଛି।

ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହରରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ନଜରକୁ ଆସୁଛି, ଯାହା ପୋଲିସ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ତେବେ କେବଳ ଗାଡି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ ଉପରେ ଷ୍ଟିକର ନୁହେଁ, କିଛିଜଣ ନମ୍ବରକୁ ଲିଭେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଅଧିକ ନଜର ଦେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି।

ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟ୍ରାଫିକ୍ ଏସିପି ଉମାକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, 'ଗତ ୩ ମାସରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦୁଇ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଜାଲିଆତି କରିବା ଘଟଣାରେ ୨୫ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗାଡି ଧରାପଡିଛି। ଉକ୍ତ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କୁ Prosecution Report (PR) ଦିଆଯାଉଥିଲା। ହେଲେ ଏବେ ମାମଲା ପଞ୍ଜିକୃତ କରାଯାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଛକରେ ଆମେ ଅଧିକ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛୁ' ବୋଲି ଏସିପି କହିଛନ୍ତି।

ରାଜଧାନୀର ଜଣେ ବାଇକ ଚାଳକ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ବାରିକ କହିଛନ୍ତି, 'ଗାଡି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟକୁ ଜାଲିଆତି କରିହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନୂଆ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ କରାଗଲା। ହେଲେ ଅନଲାଇନ୍ ଚାଲାଣରୁ ବର୍ତ୍ତିବାକୁ ଚାଳକମାନେ ଷ୍ଟିକର ମାରିଦେଉଛନ୍ତ। କିଛିଦିନ ତଳେ ଏମିତି ଘଟଣା ମୁଁ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛି। ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅପରାଧ ଘଟିବାର ନଜିର ରହିଛି। ଗାଡି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟକୁ ଲୁଚାଇ ରଖୁଥିବାରୁ ସେମାନେ ଅପରାଧରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥାଇପାରନ୍ତି। କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଅପରାଧ ଘଟାଇ ସହଜରେ ପୋଲିସ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେଇ ଫେରାର ହୋଇଯିବେ। ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଉ' ବୋଲି ବାରିକ କହିଛନ୍ତି।ଏନେଇ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଡିସିପି ତପନ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, 'ଏହି ଘଟଣାରେ ଏବେ ଆମେ ଅଧିକ ସଚେତନ ହୋଇଛୁ। କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କରାଯାଉଛି। ଏଭଳି ଆଇନ ଉଲଙ୍ଘନ କରୁଥିବା ବାଇକକୁ ଜବତ କରାଯାଉଛି। ଏପରିକି ଆପରାଧିକ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ରୁଜୁ କରାଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି' ବୋଲି ଡିସିପି କହିଛନ୍ତି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସ୍ବାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀ ଚେନ୍ ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ଧରିଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ, ପୋଲିସ ଅଫିସରଙ୍କ ମାଙ୍କଠୁ ବି ଲୁଟିଥିଲେ

TAGGED:

TRAFFIC POLICE TRAFFIC VIOLATION
BIKERS PUTTING STICKERS
TRAFFIC VIOLATION
BHUBANESWAR TRAFFIC
TRAFFIC POLICE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.