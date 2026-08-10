ବାଇକ ଚୋର ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ; ଚୋରି ଗାଡ଼ିକୁ କାଟି ବିକୁଥିଲେ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲା ମଙ୍ଗଳାବାଗ ପୋଲିସ
ଏସସିବି କ୍ୟାମ୍ପସରୁ ଗାଡ଼ି ଚୋରି କରି ଯାଜପୁରରେ କବାଡିଆଙ୍କୁ ବିକୁଥିଲେ । 7ଟି ଚୋରା ଗାଡି ଜବତ କରି ସଂଗଠିତ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିଛି ପୋଲିସ । ରିପୋର୍ଟ-ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : August 10, 2026 at 8:33 PM IST
କଟକ: କଟକ ମଙ୍ଗଳାବାଗ ଥାନା ପୋଲିସକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା। କଟକ ଏସସିବି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସପିଟାଲ କ୍ୟାମ୍ପସରୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବାଇକ ଚୋରି କରୁଥିବା ଏକ ସଂଗଠିତ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିଛି ପୋଲିସ । ଏହି ଘଟଣାରେ ଜଣେ ପେସାଦାର ବାଇକ ଚୋର ଏବଂ ଚୋରି ଗାଡ଼ି କିଣି କାଟି ବିକ୍ରି କରୁଥିବା କବାଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ । ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯାଜପୁର ଟାଉନ ବାସିନ୍ଦା ମାନସ ପାଲ ଓ କବାଡିଆ ଜଣକ ହେଲେ ସମାନ ସ୍ଥାନର ପୀତାମ୍ବର ବେହେରା।
ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ମାନସ ଏସସିବି କ୍ୟାମ୍ପସରୁ ଗାଡ଼ି ଚୋରି କରି ଯାଜପୁରର ପୀତାମ୍ବର ନିକଟକୁ ନେଉଥିଲା। ଗୋଟିଏ ବାଇକ ପିଛା ମାନସକୁ ୬,୦୦୦ ରୁ ୭,୦୦୦ ଟଙ୍କା ମିଳୁଥିଲା। ପୀତାମ୍ବର ସେହି ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ କାଟି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କବାଡ଼ି ସାମଗ୍ରୀ ଭାବେ ବିକ୍ରି କରି ବେଆଇନ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରୁଥିଲା।
ପୋଲିସ ଚଢ଼ଉ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନିକଟରୁ ୬ଟି ବାଇକ, ୧ଟି ସ୍କୁଟର ଏବଂ ବହୁ ପରିମାଣର ଗାଡ଼ିର କଟା ଅଂଶ ଜବତ କରିଛି। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ମାନସ ଗାଡି ଚୋରି କରିବା ସମୟରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ବାରରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ରଙ୍ଗରେ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧୁ ଥିଲା।
କଟକ ଡିସିପି ଋଷିକେଶ ଖିଲାରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନସ କଟକ ବଡ ମେଡିକାଲରୁ ଗାଡି ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ଟାର୍ଗେଟ ରଖିଥାଏ। ମେଡିକାଲରେ ସେ ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବେଶରେ ବୁଲୁ ଥାଏ । ରୋଗୀ କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଗତିଵିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖି ଥାଏ । ଯଦି କିଏ ବ୍ୟସ୍ତରେ କିମ୍ବା ତରତର ହୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଗାଡି ରଖି ଦେଉଥିଲା, ତାହାକୁ ନଜର ରଖି ଚୋରି କରି ଯାଜପୁରରେ ବିକ୍ରି କରିଥାଏ।
ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ବାଇକ ଚୋରି କରି ଥାଏ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନସ । ବିଶେଷ କରି କଟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, ଯାଜପୁର ଓ ଭଦ୍ରକ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗାଡି ଚୋରି କରୁଥିଲା ମାନସ। ଚୋରି ଗାଡିକୁ ନେଇ କବାଡ଼ିଆକୁ କମ ଦାମରେ ବିକ୍ରି କରି ପୁଳା ପୁଳା ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲା। ଗତ 7 ତାରିଖରେ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରୁ ଏକ ଗାଡି ଚୋରି ହେବା ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତର ପିଛା କରି ଧରିଥିଲା ପୋଲିସ।
ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନସ ବିରୋଧରେ ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ 15 ଟି ମାମଲା ଥିବା ବେଳେ କବାଡିଆ ପୀତାମ୍ବର ବିରୋଧରେ 3ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା କଟକ ଡିସିପି କହିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେଉଁମାନେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ତାହାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ କେସିଙ୍ଗାରେ ଘରେ କଳାକନା ବୁଲାଇଲେ ଚୋର: ସାଢ଼େ ୪ ଲକ୍ଷ ନଗଦ ସହ ସୁନା, ରୂପା, ଲାପଟପ୍ ଲୁଟ୍
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବିଲ୍ଡରଙ୍କ ଘରୁ ୨ କୋଟିର ଅଳଙ୍କାର ଚୋରି ଘଟଣା; ନେଲ୍ଲୋରରୁ ଅଳ୍ପକେ ଖସିଗଲା କୁଖ୍ୟାତ ଚୋର, ଅଳଙ୍କାର ଜବତ କରି ଫେରିଲା ପୋଲିସ