ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା କଡାକଡି, ସମ୍ବଲପୁରରେ ମୁତୟନ ହେବେ 42 ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ
ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ପାଇଁ ବାଇକ୍ ରାଲି ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା । ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନ ଗୁଡିକରେ ପୋଲିସ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଜାରି ରଖିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ବାଦଶାହା ଜୁସ୍ମନ ରଣା
Published : April 10, 2026 at 6:03 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ଆସନ୍ତା 14 ତାରିଖରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଧୁମ୍ଧାମରେ ପାଳନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ । ଏହି ଅବସରରେ ଆଜି (ଏପ୍ରିଲ 10) ଅପରାହ୍ଣରେ ଏକ ବାଇକ୍ ଶୋଭାଯାତ୍ରାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା । ବିଗତ ବର୍ଷ ଗୁଡିକରେ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖା ଦେଉଥିବାରୁ, ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି । ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ଧନୁପାଲି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନ ଗୁଡିକରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଡ୍ରୋନ୍ କ୍ୟାମେରା, ଡଗ୍ ସ୍କ୍ବାର୍ଡ଼, ବମ୍ ସ୍କ୍ବାର୍ଡ଼ ସହାୟତାରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ କରାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ପାଇଁ ସହରରେ 42 ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ହେବେ ।
ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ପାଇଁ ବିରାଟ ବାଇକ ରାଲି:
ସମ୍ବଲପୁରରେ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଆଜି(ଶୁକ୍ରବାର) ଅପରାହ୍ନରେ ଏକ ବିଶାଳ ବାଇକ ରାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଏଥିପାଇଁ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବାଇକ ରାଲି ପାଇଁ ରୁଟ୍ର ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନ ଗୁଡିକରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ କରାଥିଲା । ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ମୋତିଝରଣ, ସୁନାପାଲି, ଭୁତାପଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହ ରାସ୍ତା କଡରେ ଥିବା ଘରମାନଙ୍କରେ ପୋଲିସ ଖୋଳତାଡ଼ କରୁଛି । ବମ୍ ସ୍କ୍ବାର୍ଡ଼, ଡଗ୍ ସ୍କ୍ବାର୍ଡ଼, ମେଟାଲ ଡିଟେକ୍ଟର ଓ ଡ୍ରୋନ ଦ୍ବାରା ଯାଞ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ।
ବାଇକ ରାଲିରେ ସାମିଲ ହେଲେ ଭକ୍ତ:
ଅନ୍ୟପଟେ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ସମନ୍ନୟ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଏକ ବିରାଟ ବାଇକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଏଥିରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ହନୁମାନ ଭକ୍ତ ବାଇକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ସହର ପରିକ୍ରମା କରିଛନ୍ତି । ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୋଲିସ ଏହାର ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି । ଏହି ଯାଞ୍ଚ ସମ୍ବଲପୁର ସଦର SDPO ତୁଫାନ ବାଗଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଧନୁପାଲି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଆଦିତ୍ୟ ମହାକୁଡ଼ଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ହୋଇଛି ।
ଏନେଇ ସଦର ଏସଡିପିଓ ତୋଫାନ ବାଗ କହିଛନ୍ତି, "ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁର ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଯେଉଁ ରୁଟ ଦେଇ ବାଇକ ରାଲି ଯିବ, ସେହି ରୁଟରେ ପୋଲିସର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା । ଏଥିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତା 14 ତାରିଖରେ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ଫୋର୍ସ ଆସୁଛନ୍ତି l ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହେବ । ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ, ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଏହି ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ହେବ ।"
କଡା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା:
ଅନ୍ୟପଟେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ଏସପି ମୁକେଶ ଭାମୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ବୈଠକରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଓ ଏସଡ଼ିପିଓ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ । ସମ୍ବଲପୁର ଏସପି ମୁକେଶ ଭାମୁ କହିଛନ୍ତି, "ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବାଇକ ରାଲିର ରୁଟ୍ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲୁ । ଏହି ରୁଟ୍ରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡାକଡି କରିଛୁ । ଏହା ସହ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ସମନ୍ବୟ ସମିତିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଛୁ । ଏହି ବାଇକ ରାଲି 13 କିମି ଧରି ଚାଲିବ । କେତେକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନ ଥିବାରୁ ସେଠାରେ ଆମେ ସୁରକ୍ଷା କଡାକଡି କରିଛୁ ।"
ସିସିଟିଭି ଜରିଆରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି:
ଏହି ରାଲିର ରୁଟ୍କୁ ସିସିଟିଭି ଜରିଆରେ ନଜରରଖାଯିବ । ଏଥିପାଇଁ ଏକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ଏହି ବାଇକ ରାଲି ପାଇଁ 27 ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 158 ଜଣ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି । ତେବେ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ଦିନ 42 ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ହେବେ ବୋଲି ସମ୍ବଲପୁର ଏସପି ମୁକେଶ ଭାମୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
'ପ୍ରଶାସନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରୁଛୁ'
ଏନେଇ ମୋତିଝରଣ ବାସିନ୍ଦା, ମହମ୍ମଦ ଗୁଲଜାର କହିଛନ୍ତି, "ଶାନ୍ତି କମିଟିର ବୈଠକକୁ ଆମକୁ ଏସ୍ପି ସାର୍ ଡାକିଥିଲେ । ଆମେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ଚାହୁଁ । ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର ଅଟେ । ଅପରାହ୍ଣ 4ଟା ପରେ ଆମେ ସଭିଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାରିବାକୁ ମନା କରିଛୁ । ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଘଟିଯାଇଛି ତାହା ଆଗକୁ କିପରି ଘଟିବ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରୁଛୁ ।"
ସମ୍ବଲପୁରରେ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ଧୂମଧାମରେ ପାଳିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବିଗତ ବର୍ଷ ଗୁଡିକରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟର ବିବାଦ ଦେଖାଯାଇଛି । ପୂର୍ବ ସରକାର ସମୟରେ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ସମୟରେ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଯେମିତି କି ଖଣ୍ଡା ବୁଲାଇବା ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଯାଇଥିଲା । ବିଧାୟକ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ଖଣ୍ଡା ବୁଲାଇ ଗିରଫ ହେବାର ନଜିର ରହିଛି ।
ତେବେ 2023 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 12 ତାରିଖରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ବାଇକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଥର ମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ରାଲିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ବହୁ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସମ୍ବଲପୁର ଧନୁପାଲି ଥାନାର ତତ୍କାଳୀନ ମହିଳା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଓ ଅନେକ ପୋଲିସ କର୍ମୀ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ଏହା ପରେ 2024 ମସିହାରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସାମୁହିକ ଧାର୍ମିକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଉପରେ ରୋକ ଲଗେଇ ଥିଲେ l
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର