ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା କଡାକଡି, ସମ୍ବଲପୁରରେ ମୁତୟନ ହେବେ 42 ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ

ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ପାଇଁ ବାଇକ୍ ରାଲି ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା । ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନ ଗୁଡିକରେ ପୋଲିସ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଜାରି ରଖିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ବାଦଶାହା ଜୁସ୍ମନ ରଣା

Tight security arrangements in Sambalpur
ସମ୍ବଲପୁରରେ କଡା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 10, 2026 at 6:03 PM IST

ସମ୍ବଲପୁର: ଆସନ୍ତା 14 ତାରିଖରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଧୁମ୍‌ଧାମରେ ପାଳନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ । ଏହି ଅବସରରେ ଆଜି (ଏପ୍ରିଲ 10) ଅପରାହ୍ଣରେ ଏକ ବାଇକ୍ ଶୋଭାଯାତ୍ରାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା । ବିଗତ ବର୍ଷ ଗୁଡିକରେ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖା ଦେଉଥିବାରୁ, ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି । ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ଧନୁପାଲି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନ ଗୁଡିକରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଡ୍ରୋନ୍ କ୍ୟାମେରା, ଡଗ୍ ସ୍କ୍ବାର୍ଡ଼, ବମ୍ ସ୍କ୍ବାର୍ଡ଼ ସହାୟତାରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ କରାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ପାଇଁ ସହରରେ 42 ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ହେବେ ।

ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ପାଇଁ ବାଇକ୍ ରାଲି, ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ବଲପୁରରେ କଡା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା (ETV Bharat Odisha)

ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ପାଇଁ ବିରାଟ ବାଇକ ରାଲି:
ସମ୍ବଲପୁରରେ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଆଜି(ଶୁକ୍ରବାର) ଅପରାହ୍ନରେ ଏକ ବିଶାଳ ବାଇକ ରାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଏଥିପାଇଁ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବାଇକ ରାଲି ପାଇଁ ରୁଟ୍‌ର ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନ ଗୁଡିକରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ କରାଥିଲା । ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ମୋତିଝରଣ, ସୁନାପାଲି, ଭୁତାପଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହ ରାସ୍ତା କଡରେ ଥିବା ଘରମାନଙ୍କରେ ପୋଲିସ ଖୋଳତାଡ଼ କରୁଛି । ବମ୍ ସ୍କ୍ବାର୍ଡ଼, ଡଗ୍ ସ୍କ୍ବାର୍ଡ଼, ମେଟାଲ ଡିଟେକ୍ଟର ଓ ଡ୍ରୋନ ଦ୍ବାରା ଯାଞ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ।


ବାଇକ ରାଲିରେ ସାମିଲ ହେଲେ ଭକ୍ତ:
ଅନ୍ୟପଟେ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ସମନ୍ନୟ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଏକ ବିରାଟ ବାଇକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଏଥିରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ହନୁମାନ ଭକ୍ତ ବାଇକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ସହର ପରିକ୍ରମା କରିଛନ୍ତି । ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୋଲିସ ଏହାର ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି । ଏହି ଯାଞ୍ଚ ସମ୍ବଲପୁର ସଦର SDPO ତୁଫାନ ବାଗଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଧନୁପାଲି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଆଦିତ୍ୟ ମହାକୁଡ଼ଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ହୋଇଛି ।

Search operation continues with the help of bomb squad
ବମ୍ ସ୍କ୍ବାର୍ଡ଼ ସହାୟତାରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଜାରି (ETV Bharat Odisha)


ଏନେଇ ସଦର ଏସଡିପିଓ ତୋଫାନ ବାଗ କହିଛନ୍ତି, "ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁର ଏସ୍‌ପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଯେଉଁ ରୁଟ ଦେଇ ବାଇକ ରାଲି ଯିବ, ସେହି ରୁଟରେ ପୋଲିସର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା । ଏଥିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତା 14 ତାରିଖରେ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ଫୋର୍ସ ଆସୁଛନ୍ତି l ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏସ୍‌ପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହେବ । ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ, ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଏହି ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ହେବ ।"

କଡା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା:
ଅନ୍ୟପଟେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ଏସପି ମୁକେଶ ଭାମୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ବୈଠକରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଓ ଏସଡ଼ିପିଓ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ । ସମ୍ବଲପୁର ଏସପି ମୁକେଶ ଭାମୁ କହିଛନ୍ତି, "ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବାଇକ ରାଲିର ରୁଟ୍ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲୁ । ଏହି ରୁଟ୍‌ରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡାକଡି କରିଛୁ । ଏହା ସହ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ସମନ୍ବୟ ସମିତିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଛୁ । ଏହି ବାଇକ ରାଲି 13 କିମି ଧରି ଚାଲିବ । କେତେକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନ ଥିବାରୁ ସେଠାରେ ଆମେ ସୁରକ୍ଷା କଡାକଡି କରିଛୁ ।"

ସିସିଟିଭି ଜରିଆରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି:
ଏହି ରାଲିର ରୁଟ୍‌କୁ ସିସିଟିଭି ଜରିଆରେ ନଜରରଖାଯିବ । ଏଥିପାଇଁ ଏକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ଏହି ବାଇକ ରାଲି ପାଇଁ 27 ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 158 ଜଣ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି । ତେବେ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ଦିନ 42 ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ହେବେ ବୋଲି ସମ୍ବଲପୁର ଏସପି ମୁକେଶ ଭାମୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

Tight security arrangements in Sambalpur
ସମ୍ବଲପୁରରେ କଡା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା (ETV Bharat Odisha)

'ପ୍ରଶାସନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରୁଛୁ'
ଏନେଇ ମୋତିଝରଣ ବାସିନ୍ଦା, ମହମ୍ମଦ ଗୁଲଜାର କହିଛନ୍ତି, "ଶାନ୍ତି କମିଟିର ବୈଠକକୁ ଆମକୁ ଏସ୍‌ପି ସାର୍ ଡାକିଥିଲେ । ଆମେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ଚାହୁଁ । ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର ଅଟେ । ଅପରାହ୍ଣ 4ଟା ପରେ ଆମେ ସଭିଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାରିବାକୁ ମନା କରିଛୁ । ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଘଟିଯାଇଛି ତାହା ଆଗକୁ କିପରି ଘଟିବ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରୁଛୁ ।"


ସମ୍ବଲପୁରରେ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ଧୂମଧାମରେ ପାଳିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବିଗତ ବର୍ଷ ଗୁଡିକରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟର ବିବାଦ ଦେଖାଯାଇଛି । ପୂର୍ବ ସରକାର ସମୟରେ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ସମୟରେ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଯେମିତି କି ଖଣ୍ଡା ବୁଲାଇବା ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଯାଇଥିଲା । ବିଧାୟକ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ଖଣ୍ଡା ବୁଲାଇ ଗିରଫ ହେବାର ନଜିର ରହିଛି ।

Tight security arrangements in Sambalpur
ସମ୍ବଲପୁରରେ କଡା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା (ETV Bharat Odisha)


ତେବେ 2023 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 12 ତାରିଖରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ବାଇକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଥର ମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ରାଲିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ବହୁ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସମ୍ବଲପୁର ଧନୁପାଲି ଥାନାର ତତ୍କାଳୀନ ମହିଳା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଓ ଅନେକ ପୋଲିସ କର୍ମୀ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ଏହା ପରେ 2024 ମସିହାରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସାମୁହିକ ଧାର୍ମିକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଉପରେ ରୋକ ଲଗେଇ ଥିଲେ l

Tight security arrangements in Sambalpur
ସମ୍ବଲପୁରରେ କଡା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା (ETV Bharat Odisha)

ଏହି ବା ପିଢନ୍ତୁ- ସୁଉଚ୍ଚ ଅଟ୍ଟାଳିକାରେ ରହିବେ ସମ୍ଵଲପୁର ବସ୍ତିବାସିନ୍ଦା, ସମୀକ୍ଷା କଲେ ସଚିବ ଉଷା ପାଢୀ



