ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ 100 ଫୁଟ ଖାଇକୁ ଖସିପଡ଼ିଲା ବାଇକ୍, 3 ଶ୍ରମିକ ମୃତ
ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଗୋରୁମହିଷାଣୀ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ 3 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଟେଣ୍ଟ୍ କାମ ସାରି ଏକ ମୋଟର ସାଇକେଲରେ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ, ଏହାପାହାଡ଼ ତଳକୁ ଖସିପଡ଼ିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ।ରିପୋର୍ଟ: ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ପରିଡ଼ା
Published : June 27, 2026 at 10:57 AM IST|
Updated : June 27, 2026 at 11:36 AM IST
MAYURBHANJ BIKE ACCIDENT , ରାଇରଙ୍ଗପୁର(ମୟୂରଭଞ୍ଜ): ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଗୋରୁମହିଷାଣୀରେ ଏକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 3 ଯୁବକଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି । ଟେଣ୍ଟ୍ କାମ ସାରି ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ମୋଟର ସାଇକେଲରେ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଏହା ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ୧୦୦ ଫୁଟ ଖାଇକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା । ଫଳରେ ମୋଟର ସାଇକେଲରେ ବସିଥିବା 3 ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ।
ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ 100 ଫୁଟ ତଳକୁ ଖସିଲା ମୋଟର ସାଇକେଲ :
ମୃତ ଯୁବକଙ୍କ ସଂପର୍କୀୟଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଗୋରୁମହିଷାଣୀ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋରଡ଼ାପାଣି ଗ୍ରାମକୁ 3 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଏକ ବାଇକ ଯୋଗେ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଗତ ଗୁରବାର ଯାଇଥିଲେ । ସେଠାରୁ ରାତିରେ ସେମାନେ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ କଳସୀଭଙ୍ଗା ଗ୍ରାମ ନିକଟସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଥିବାରୁ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ବାଇକଟି ପାହାଡ଼ ତଳକୁ ପ୍ରାୟ ୧୦୦ ଫୁଟ ତଳେ ଥିବା ଖାଇରେ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା । ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ।
ମୃତକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ କହିଛନ୍ତି, "ଗତକାଲି (ଶୁକ୍ରବାର) କଳସୀଭଙ୍ଗା ଗ୍ରାମର କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଗାଈଗୋରୁ ଚରାଳୀ ଜଙ୍ଗଲ ତଳ ଖାଇରେ ବାଇକ ସହିତ 3 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିଥିଲେ । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଖବର ଦେବା ସହ ଗୋରୁମହିଷାଣୀ ଥାନା ପୋଲିସକୁ ମଧ୍ୟ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ।" ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲା । ମୃତ 3 ଜଣ ହେଲେ ସୁଦର୍ଶନପୁର ଗ୍ରାମ ଓ ସାନଝାରୀ ଗ୍ରାମର ଯଥାକ୍ରମେ ମନଜ ମୁଣ୍ଡା (୩୦) ଓ ମନୋଜ ମୁଣ୍ଡାରୀ(୩୦) ଏବଂ ଦୁଧିଚୁଆ ଗ୍ରାମର ବିରର୍ସିଂ ମୁଣ୍ଡା (୩୦) ।
ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଶବଗୁଡ଼ିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ରାତିରେ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ପଠାଇଥିଲା । ଏନେଇ ଗୋରୁମହିଷାଣୀ ଥାନାରେ ପୋଲିସ କେସ ନଂ ୮୦/୨୬ ରେ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି । ଆଜି ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ମୃତଦେହ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ ବୋଲି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଗାଧେଇ ଯିବା ହେଲା କାଳ: ପୋଖରୀରୁ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ ଦେହ ଉଦ୍ଧାର, ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ପରିବାର
ପୁଣି ଅଲୋଡ଼ା ହେଲା ଶିଶୁକନ୍ୟା, ନବଜାତକୁ ପଡ଼ିଆରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲା ଜନ୍ମ କଲା ମାଆ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର