ଶ୍ରମିକ ଦିବସ ପୂର୍ବରୁ ବିଜୁ ଶ୍ରମିକ ସାମ୍ମୁଖ୍ୟର 5 ଦାବି; ପୂରଣ ନହେଲେ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚେତାବନୀ

ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି ରଖିଛି, ବିଜୁ ଶ୍ରମିକ ସାମ୍ମୁଖ୍ୟ । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ

Biju Workers' Front's 5 demands before Labor Day; warns of major agitation if not met
ଶ୍ରମିକ ଦିବସ ପୂର୍ବରୁ ବିଜୁ ଶ୍ରମିକ ସାମ୍ମୁଖ୍ୟର 5 ଦାବି; ପୂରଣ ନହେଲେ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚେତାବନୀ (ETV BHARAT ODISHA)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 25, 2026 at 7:43 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର : ଆସନ୍ତା ମେ 1 ତାରିଖରେ ବିଶ୍ଵ ଶ୍ରମିକ ଦିବସ ପାଳନ କରିବ ସାରା ଦେଶ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରମିକଙ୍କ 5 ଦଫା ଦାବି ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ଉଠିଛି । ବିଜୁ ଶ୍ରମିକ ସାମ୍ମୁଖ୍ୟ ପକ୍ଷରୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି । ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ସାମ୍ମୁଖ୍ୟ ।

ଶ୍ରମିକ ଦିବସ ପୂର୍ବରୁ ବିଜୁ ଶ୍ରମିକ ସାମ୍ମୁଖ୍ୟର 5 ଦାବି; ପୂରଣ ନହେଲେ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚେତାବନୀ (ETV BHARAT ODISHA)

ବିଜୁ ଶ୍ରମିକ ସାମ୍ମୁଖ୍ୟର ସଭାପତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ କହିଛନ୍ତି, "ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ବର୍ତମାନ ଦୈନିକ 476 ଟଙ୍କା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି । ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ଅସଂଗଠିତ ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କର ଦୈନିକ 450 + ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ପର୍ଯାୟକ୍ରମେ ବଢି 476 ଟଙ୍କାରେ ପହଂଚିଛି । ବଜାର ଦରକୁ ବିଚାର କରି ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ଦୈନିକ 800 ଟଙ୍କା କରାଯିବାକୁ ଦାବି କରୁଛୁ । ଯାହାକି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ତରରେ ଏହି ଆଧାରରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି । ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ତଳରୁ ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇପାରୁନାହିଁ । ଅଫିସର ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମିବାରେ ଲାଗିଛି । କାମ କରିବାର ଆଗ୍ରହ ପରିଲିକ୍ଷିତ ହେଉନାହିଁ । ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ଗୁଡିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇ ପାରୁନାହିଁ । ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ କାଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଆସୁଥିଲା, ତାହା ବର୍ତମାନ ବନ୍ଦ ହୋଇ ଯାଇଛି ବୋଲି କହିଲେ ଭୁଲ ହେବନାହିଁ । ସେସ ଆଦାୟ ମଧ୍ଯ ମନ୍ଥର ହୋଇଯାଇଛି । ମୃତ୍ୟୁ ରାଶି, ବିଭାଗର ସହାୟତା ଓ ଶିକ୍ଷା ସହାୟତା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାରେ ବହୁ ବିଳମ୍ବ ପରି ଲେଖ ହେଉଛି । ଖୁବଶୀଘ୍ର ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ବୋର୍ଡର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି କରିବା ସଂଗେ ସଂଗେ ପ୍ରତି ମାସରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇ ଖାଲି ପଡିଥ‌ିବା ପଦବୀ ଗୁଡିକୁ ପୁରଣ କରାଯାଉ ।"

ସେହିପରି ବିଜୁ ଶ୍ରମିକ ସାମ୍ମୁଖ୍ୟର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଜେନେରାଲ ସୁବାସ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଅଫିସ ଖୋଲିବା ଓ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ଅଫିସର ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ଯୋଗାଇ ଦେବା ସଂଗେ ସଂଗେ ଆବଶକୀୟ ଉପକରଣ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ । ପରିବହନ ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗଠିତ ହୋଇଥ‌ିବା କଲ୍ୟାଣ ବୋର୍ଡ ସମ୍ପୂର୍ଣ ସ୍ଥାଣୁ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହା ପୁନର୍ଗଠିତ କରାଯାଇ ସଫଳତାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉ। ରାଜ୍ୟରେ ପାଖ ପାଖ‌ି 30 ଲକ୍ଷ ଟ୍ରକ, ବସ, କାର, ଟାଟା ମାଜିକ, ଟାକ୍ସି, ଅଟୋ ଚାଳକ ପରିବହନ ବିଭାଗକୁ କ୍ରିୟାଶିଳ କରି ବିକାଶ ଧାରାକୁ ଆଗକୁ ନେଉଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଡି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରସନ ସମୟରେ 1% ସେସ ଆଦାୟ କରାଯାଉ । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟୟବରାଦ କରି ଗାଡି ଚାଳକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 10 ଲକ୍ଷ ମୃତ୍ୟୁ କାଳୀନ ସହାୟତା, ଚିକିତ୍ସା ସହାୟତା, ପେନସନ ସହାୟତା, ପିଲା ପଢିବା ପାଇଁ ସହାୟତା ଓ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବାସ ଗୃହ ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ଯୋଜନା କରାଯାଉ । 15 ବର୍ଷରୁ 50 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କିମ ୱାର୍କରସ ଅଙ୍ଗନବାଡି, ଆଶା କର୍ମୀ, ପାଚିକା ମିଶନ ଶକ୍ତିରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଏମ ବି କେ, ସିଆରପି, କୃଷି ମିତ୍ର, ପାଣି ମିତ୍ର ବ୍ୟାଙ୍କ ମିତ୍ର, ଏଲଏସପି ପ୍ରଭୃତି ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଶ୍ରମିକର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ । ବିଶ୍ବ ମେ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦାବି ଗୁଡିକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ଶ୍ରମିକଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ଓ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରାଯାଉ ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

