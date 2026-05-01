ମଜୁରୀ ୮୦୦ ଟଙ୍କା ସହ ଆଶା, ଅଙ୍ଗନୱାଡି, ମିଶନ ଶକ୍ତି ଓ କୃଷି ମିତ୍ରଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ କରନ୍ତୁ ସରକାର: ନବୀନ

ବିଜୁ ଶ୍ରମିକ ସାମୁଖ୍ୟ ପକ୍ଷରୁ 'ଶ୍ରମିକ ଦିବସ' ପାଳନ ହୋଇଛି । ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ୮୦୦ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ନବୀନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ

Biju Shramik Samukhya celebrated International Labour Day in bhubaneswar
ବିଜୁ ଶ୍ରମିକ ସାମୁଖ୍ୟ ପକ୍ଷରୁ ଶ୍ରମିକ ଦିବସ ପାଳନ (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 1, 2026 at 8:50 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ବିଜୁ ଶ୍ରମିକ ସାମୁଖ୍ୟ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଶ୍ରମିକ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଛି । ବିଜୁ ଶ୍ରମିକ ସାମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ଶ୍ରମିକ ସମାବେଶ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ରାଜ୍ୟରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ୮୦୦ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ନବୀନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନର ବଜାର ପରିସ୍ଥିତି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏହି ବୃଦ୍ଧି ଜରୁରୀ ହୋଇ ପଡିଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।

ଜନନାୟକ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇ ନବୀନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁ ବାବୁ ଥିଲେ ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ । ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀରେ ଐତିହାସିକ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହିତ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ମଜୁରୀ ଦେଇ ସେ ସାମାଜିକ ସାମ୍ୟତା ଆଣିଥିଲେ । ବିଜୁ ବାବୁ ତଥା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ସମୟରେ ହିଁ ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ଓ ସାମାଜିକ ନିରାପତ୍ତ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କାମ ହୋଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏବେ ବିଜେପି ସରକାର ସମୟରେ ଶ୍ରମିକ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଗୁଡିକୁ ଠିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉନାହିଁ । ସେହିପରି ପରିବହନ ଓ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗଠିତ କଲ୍ୟାଣ ବୋର୍ଡ ଗୁଡିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ଥାଣୁ ହୋଇଯାଇ ଥିବାରୁ ସେ ଗୁଡିକୁ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ନବୀନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।

ମିଶନ ଶକ୍ତି, ଆଶା, ଅଙ୍ଗନୱାଡି କର୍ମୀ, କୃଷି ମିତ୍ର, ପ୍ରାଣୀ ମିତ୍ର ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ମିତ୍ର ପରି ଯୋଜନା ଭିତ୍ତିକ କର୍ମଚାରୀ ନିରନ୍ତର ସେବା ପ୍ରଦାନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ହକ୍‌ ଦେବା ପାଇଁ ନବୀନ ଦୃଢ ଦାବି ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଏହା ସହ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସବୁବେଳେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେମାନଙ୍କ ହକ ପାଇଁ ଲଢେଇ ଜାରି ରଖିବ ବୋଲି ନବୀନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ବିଜୁ ଶ୍ରମିକ ସାମୁଖ୍ୟର ସଭାପତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ଉପ ସଭପତି ଦେବି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର, ବିଜୁ ଶ୍ରମିକ ସାମ୍ମୁଖ୍ୟର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଜେନେରାଲ ସୁବାସ ସିଂ ପ୍ରମୁଖ ଉଦବୋଧନ ଦେଇ ଶ୍ରମିକଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ।

ବିଜୁ ଶ୍ରମିକ ସାମ୍ମୁଖ୍ୟର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଜେନେରାଲ ସୁବାସ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, "ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ବର୍ତମାନ ଦୈନିକ ୪୭୬ ଟଙ୍କା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି । ବଜାର ଦରକୁ ବିଚାର କରି ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ଦୈନିକ ୮୦୦ ଟଙ୍କା ହେଉ । ମୃତ୍ୟୁ ରାଶି, ବିଭାଗର ସହାୟତା ଓ ଶିକ୍ଷା ସହାୟତା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାରେ ବହୁ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି । ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ବୋର୍ଡର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ଖାଲି ପଡିଥ‌ିବା ପଦବୀ ପୁରଣ ହେଉନାହିଁ । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟୟବରାଦ କରି, ଗାଡି ଚାଳକଙ୍କ ପାଇଁ ୧୦ ଲକ୍ଷ ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ସହାୟତା, ଚିକିତ୍ସା ସହାୟତା, ପେନସନ ସହାୟତା, ପିଲା ପଢିବା ପାଇଁ ସହାୟତା ଓ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବାସ ଗୃହ ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ଯୋଜନା କରାଯାଉ । ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କିମ ୱାର୍କରସ ଅଙ୍ଗନବାଡି, ଆଶା କର୍ମୀ, ପାଚିକା ମିଶନ ଶକ୍ତିରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଏମବିକେ, ସିଆରପି, କୃଷି ମିତ୍ର, ପାଣି ମିତ୍ର ବ୍ୟାଙ୍କ ମିତ୍ର, ଏଲଏସପି ପ୍ରଭୃତି ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଶ୍ରମିକର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

