ETV Bharat / state

ରଜର ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦର: ‘ଯାତ୍ରୀ ସୁବିଧା ଦିବସ’ରେ ରଜ ମହୋତ୍ସବର ଝଲକ

ଦେଶ-ବିଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର ସ୍ୱାଦ । ନାଚ-ଗୀତ, ଦୋଳି ଓ ପିଠାରେ ବିମାନ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ବାଗତ । ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ ଦାସ

Biju Pattnaik International Airport organizes Raja festival on the occasion of Passenger Convenience Day
ରଜର ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦର: ‘ଯାତ୍ରୀ ସୁବିଧା ଦିବସ’ରେ ରଜ ମହୋତ୍ସବର ଝଲକ (ETV BHARAT ODISHA)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 15, 2026 at 5:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ରଜ ପର୍ବର ଉତ୍ସାହରେ ମୁଖରିତ ହୋଇଉଠିଲା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର ପରିସର । ‘ଯାତ୍ରୀ ସୁବିଧା ଦିବସ’ ଅବସରରେ ବିମାନବନ୍ଦର ପକ୍ଷରୁ ରଜ ମହୋତ୍ସବର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି । ଲୋକନୃତ୍ୟ, ନାଚ-ଗୀତ, ରଜ ଦୋଳି ଓ ପାରମ୍ପରିକ ପିଠାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମନ ଜିତିଛି । ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଟୀକା-ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି । ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକକଳା ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଥିବା ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ ଦେଖି ଯାତ୍ରୀମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ନିଜେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଏସବୁର ଭରପୁର ମଜା ଉଠାିବା ସହ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ନୃତ୍ୟଗୀତରେ ନିଜକୁ ହଜାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ରଜର ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦର: ‘ଯାତ୍ରୀ ସୁବିଧା ଦିବସ’ରେ ରଜ ମହୋତ୍ସବର ଝଲକ (ETV BHARAT ODISHA)

ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ ରଜ ଦୋଳିର ଆନନ୍ଦ ନେବା ସହ ପାରମ୍ପରିକ ଓଡ଼ିଆ ପିଠାର ସ୍ୱାଦ ମଧ୍ୟ ଚାଖିଥିଲେ । ଏହା ସାଙ୍ଗକୁ ବିମାନ ବନ୍ଦର ମଧ୍ୟରେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର କରିବା ସହିତ ମାଗଣା ଆଖି ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା କ୍ୟାମ୍ପର ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ।

ବିମାନ ଯାତ୍ରୀ ସରୋଜିନୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଓମାନରେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି, ଏଭଳି ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଉନାହିଁ । ଘରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ରଜ ପର୍ବ ପାଳନ କରି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା । ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକନୃତ୍ୟ ଅଧିକ ଭଲ ଲାଗିଲା । ଏଭଳି ପରମ୍ପରା କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସରୋଜିନୀ ।

ସେହିପରି ଆଉ ଜଣେ ବିମାନ ଯାତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ମୁମ୍ବାଇରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆସିଛି । ବିମାନ ବନ୍ଦର ମଧ୍ୟରେ ଏଭଳି ନାଚ ଗୀତ ଓ ରଜର ମାହୋଲ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା । ଆସୁ ଆସୁ ଦୋଳି ମଧ୍ୟ ଖେଳିଲୁ । ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି । ଏହି ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରା ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ।"

ଦେଶ-ବିଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର ସ୍ୱାଦ । ନାଚ-ଗୀତ, ଦୋଳି ଓ ପିଠାରେ ବିମାନ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ବାଗତ ।
ଦେଶ-ବିଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର ସ୍ୱାଦ । ନାଚ-ଗୀତ, ଦୋଳି ଓ ପିଠାରେ ବିମାନ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ବାଗତ । (ETV BHARAT ODISHA)
"ଆଜି ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଯାତ୍ରୀ ସୁବିଧା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି । ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମନ ମୋହିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇଭେଣ୍ଟର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି । ବନ୍ଦେ ମାତରମ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଇଭେଣ୍ଟ । ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଟୀକା ଚନ୍ଦନ ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି । ଏହାସହ ବିମାନ ବନ୍ଦର ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଲୋକନୃତ୍ୟରେ ବିଭୋର ହୋଇଛନ୍ତି ବିମାନ ଯାତ୍ରୀ । ଓଡ଼ିଆ ରଜ ପର୍ବର ଭାବନାକୁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି । ଯେଉଁ ବାହାର ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା ବାହାର ଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଦ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ରଜ ଉପରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନତା ସହିତ ଏୟାର ପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ରଜର ମାହୋଲ ବନାଯାଇଛି । ଯାହାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ସହିତ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ବିମାନ ଯାତ୍ରୀ । ଏହା ସହିତ ଏୟାରପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ରଜ ଦୋଳିର ମଜା ମଧ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି ଯାତ୍ରୀ । ଏହା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ପିଠା ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ବିମାନ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ । ଯାହା ଓଡ଼ିଶା ଓ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାରମ୍ପରିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରା ଆଦିକୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବେ, ସେନେଇ ବିମାନ ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ରଜ ପାଇଁ ଆୟୋଜନ କରିଥିବା," କହିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରର ନିର୍ଦେଶକ ପ୍ରସନ୍ନ ପ୍ରଧାନ ।ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ରଜରେ ବଦଳୁଛି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ! ପିଠା ଷ୍ଟଲରେ ପାରମ୍ପରିକ ସ୍ୱାଦର ଚାହିଦା, ପୋଡ଼ପିଠାରୁ ଆରିସା...25 ପ୍ରକାର ପିଠାର ମହକ, ଜାଣନ୍ତୁ ଦାମ ?

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସିଏମସିର ନିଆରା ରଜ ସେଲିବ୍ରେସନ୍; ପହିଲି ରଜରେ ବସ୍ତି ଯୁବତୀଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିଲା ଏକ ହଜାର ଟଙ୍କିଆ କୁପନ୍

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

RAJA CELEBRATION PASSANGER
BIJU PATTNAIK INTERNATIONAL AIRPORT
ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ରଜ ଉତ୍ସବ
RAJA FESTIVAL 2026
RAJA CELEBRATION AT AIRPORT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.