ରଜର ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦର: ‘ଯାତ୍ରୀ ସୁବିଧା ଦିବସ’ରେ ରଜ ମହୋତ୍ସବର ଝଲକ
ଦେଶ-ବିଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର ସ୍ୱାଦ । ନାଚ-ଗୀତ, ଦୋଳି ଓ ପିଠାରେ ବିମାନ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ବାଗତ । ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ ଦାସ
Published : June 15, 2026 at 5:20 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରଜ ପର୍ବର ଉତ୍ସାହରେ ମୁଖରିତ ହୋଇଉଠିଲା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର ପରିସର । ‘ଯାତ୍ରୀ ସୁବିଧା ଦିବସ’ ଅବସରରେ ବିମାନବନ୍ଦର ପକ୍ଷରୁ ରଜ ମହୋତ୍ସବର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି । ଲୋକନୃତ୍ୟ, ନାଚ-ଗୀତ, ରଜ ଦୋଳି ଓ ପାରମ୍ପରିକ ପିଠାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମନ ଜିତିଛି । ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଟୀକା-ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି । ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକକଳା ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଥିବା ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ ଦେଖି ଯାତ୍ରୀମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ନିଜେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଏସବୁର ଭରପୁର ମଜା ଉଠାିବା ସହ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ନୃତ୍ୟଗୀତରେ ନିଜକୁ ହଜାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ ରଜ ଦୋଳିର ଆନନ୍ଦ ନେବା ସହ ପାରମ୍ପରିକ ଓଡ଼ିଆ ପିଠାର ସ୍ୱାଦ ମଧ୍ୟ ଚାଖିଥିଲେ । ଏହା ସାଙ୍ଗକୁ ବିମାନ ବନ୍ଦର ମଧ୍ୟରେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର କରିବା ସହିତ ମାଗଣା ଆଖି ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା କ୍ୟାମ୍ପର ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ।
ବିମାନ ଯାତ୍ରୀ ସରୋଜିନୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଓମାନରେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି, ଏଭଳି ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଉନାହିଁ । ଘରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ରଜ ପର୍ବ ପାଳନ କରି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା । ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକନୃତ୍ୟ ଅଧିକ ଭଲ ଲାଗିଲା । ଏଭଳି ପରମ୍ପରା କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସରୋଜିନୀ ।
ସେହିପରି ଆଉ ଜଣେ ବିମାନ ଯାତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ମୁମ୍ବାଇରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆସିଛି । ବିମାନ ବନ୍ଦର ମଧ୍ୟରେ ଏଭଳି ନାଚ ଗୀତ ଓ ରଜର ମାହୋଲ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା । ଆସୁ ଆସୁ ଦୋଳି ମଧ୍ୟ ଖେଳିଲୁ । ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି । ଏହି ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରା ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସିଏମସିର ନିଆରା ରଜ ସେଲିବ୍ରେସନ୍; ପହିଲି ରଜରେ ବସ୍ତି ଯୁବତୀଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିଲା ଏକ ହଜାର ଟଙ୍କିଆ କୁପନ୍
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର