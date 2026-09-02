ETV Bharat / state

ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରକୁ ISO 9001:2015 ପ୍ରମାଣପତ୍ର

ବିମାନବନ୍ଦରର ଗୁଣାତ୍ମକ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିବା ଏହାର ସେବା ଗୁଣବତ୍ତା, କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା, ଯାତ୍ରୀକୈନ୍ଦ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ । ରିପୋର୍ଟ: ମୀନତି ସିଂହ

Biju Patnaik International Airport (BPIA) gets ISO 9001: 2015 & ISO14001:2015 certifications
ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରକୁ ISO 9001:2015 ପ୍ରମାଣପତ୍ର (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 2, 2026 at 10:35 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

BPIA gets ISO 9001: 2015 & ISO 14001:2015 certifications, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର (BPIA)କୁ ISO 9001:2015 ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମିଳିଛି । ବିମାନବନ୍ଦରର ଗୁଣାତ୍ମକ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିବା ଏହାର ସେବା ଗୁଣବତ୍ତା, କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଓ ଯାତ୍ରୀକୈନ୍ଦ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ।

"ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଗର୍ବର ମୁହୂର୍ତ୍ତ । ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିମାନବନ୍ଦରକୁ ସମ୍ମାନଜନକ ISO 9001:2015 ଏବଂ ISO 14001:2015 ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏହା ଗୁଣବତ୍ତା, ପରିଚାଳନାଗତ ଉତ୍କର୍ଷ, ପରିବେଶ ପ୍ରତି ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ବିମାନବନ୍ଦର ପରିଚାଳନା ପ୍ରତି ଆମର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପୁନଃପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି,” ବୋଲି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିମାନବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବୁଧବାର ‘ଏକ୍ସ’ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ।

InterCert ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଏହି ପ୍ରମାଣପତ୍ରରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଏୟାରପୋର୍ଟସ୍ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (AAI)ର ଗୁଣାତ୍ମକ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ISO 9001:2015 ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରମାଣିତ କରାଯାଇଛି ।
InterCert ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଏହି ପ୍ରମାଣପତ୍ରରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଏୟାରପୋର୍ଟସ୍ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (AAI)ର ଗୁଣାତ୍ମକ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ISO 9001:2015 ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରମାଣିତ କରାଯାଇଛି । (ETV Bharat Odisha)
InterCert ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଏହି ପ୍ରମାଣପତ୍ରରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଏୟାରପୋର୍ଟସ୍ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (AAI)ର ଗୁଣାତ୍ମକ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ISO 9001:2015 ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରମାଣିତ କରାଯାଇଛି ।ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଏହାର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ବିମାନବନ୍ଦର ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଯୋଜନା, ବିକାଶ, ପରିଚାଳନା ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସହ ଏୟାର ନାଭିଗେସନ୍ ସେବା ପ୍ରଦାନ । ଏଥିରେ ନିରାପଦ, ସୁରକ୍ଷିତ, ଦକ୍ଷ ଓ ଯାତ୍ରୀକୈନ୍ଦ୍ରିକ ବିମାନ ସେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ।


ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଯାତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢୁଥିବା ସହିତ ୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ BPIA ପ୍ରାୟ ୫୧ ଲକ୍ଷ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇଛି । ୨୦୧୪-୧୫ରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୧୪ ଲକ୍ଷ ଥିଲା । ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବିମାନବନ୍ଦରର ଯାତ୍ରୀ ଭିଡ଼ ୩ ଗୁଣରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଏପରିକି ୨୦୨୫ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବର୍ଷରେ ବିମାନବନ୍ଦର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ୫୦ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ବାର୍ଷିକ ଯାତ୍ରୀ ଯାତାୟାତ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲା, ଯାହା ଏହାର ସର୍ବକାଳୀନ ରେକର୍ଡ ଥିଲା ।

InterCert ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ୨୦ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୬ ଦିନ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଏହାର ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ବୈଧତା ୧୯ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିବାବେଳେ ପ୍ରମାଣିକରଣ ଚକ୍ର ୧୯ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି ।
InterCert ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ୨୦ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୬ ଦିନ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଏହାର ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ବୈଧତା ୧୯ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିବାବେଳେ ପ୍ରମାଣିକରଣ ଚକ୍ର ୧୯ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି । (ETV Bharat Odisha)
InterCert ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ୨୦ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୬ ଦିନ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଏହାର ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ବୈଧତା ୧୯ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିବାବେଳେ ପ୍ରମାଣିକରଣ ଚକ୍ର ୧୯ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି । ପ୍ରମାଣପତ୍ରର ପଞ୍ଜୀକରଣ ନମ୍ବର IC-QM-2608236 ।ISO 9001:2015 ହେଉଛି ଏକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗୁଣାତ୍ମକ ପରିଚାଳନା ମାନଦଣ୍ଡ । ଏହା ନିରନ୍ତର ସୁଧାର, ଗ୍ରାହକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି, ସୁସଂଗଠିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓ ସେବାରେ ନିରନ୍ତର ଗୁଣବତ୍ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ ।
Biju Patnaik International Airport (BPIA) gets ISO 9001: 2015 & ISO14001:2015 certifications
ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରକୁ ISO 9001:2015 ପ୍ରମାଣପତ୍ର (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଉଚ୍ଚ ଅଟ୍ଟାଳିକା ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା ବିମାନ ବିପଦ! ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ପାଇଲଟଙ୍କୁ ସତର୍କ ବାର୍ତ୍ତା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଭୁବନେଶ୍ବର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପାରାଲାଲ ଟାକ୍ସି ଟ୍ରାକ, ଏଣିକି ଘଣ୍ଟାକୁ ଉଡିବ 24ଟି ବିମାନ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

BIJU PATNAIK INTERNATIONAL AIRPORT
BPIA ISO 9001
ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିମାନବନ୍ଦର
BPIA ISO CERTIFICATIONS
BPIA ISO CERTIFICATIONS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.