ମାତିଛନ୍ତି ବିହାରୀ ଲୁଟେରା: ଏଟିଏମ ଲୁଟ୍ କରିବା ସମୟରେ ମାଡ଼ି ବସିଲା ପୋଲିସ
ବାଦାମବାଡ଼ି ସ୍ଥିତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଟିଏମରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚୋରି କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ନେଇ ପୋଲିସ ପାଖରେ ସତର୍କ ସୂଚନା ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ରିପୋର୍ଟ-ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : November 6, 2026 at 5:42 PM IST
BIHARI ATM LOOTERAARRESTED, କଟକ: କଟକ ବାଦାମବାଡ଼ି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଏଟିଏମ ଭାଙ୍ଗି ଟଙ୍କା ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରିଛି ପୋଲିସ । ଗତ ୦୪ ତାରିଖ ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୧ଟା ୨୦ ମିନିଟ୍ ସମୟରେ ବାଦାମବାଡ଼ି ସ୍ଥିତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଟିଏମରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚୋରି କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ନେଇ ପୋଲିସ ପାଖରେ ସତର୍କ ସୂଚନା ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ଏହାପରେ ବାଦାମବାଡ଼ି ଥାନା ପୋଲିସ ତତକ୍ଷଣାତ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଏଟିଏମ ଭାଙ୍ଗୁଥିବା ସମୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ କାବୁ କରିଥିଲା ।
ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନାମ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର । ସେ ବିହାର ରାଜ୍ୟର ଭୋଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପିରୋ ଥାନା ରାଜାପୁର ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା । ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଅଶ୍ୱିନୀ ନିକଟରୁ ଦୁଇଟି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଆଡେସିଭ୍-ବ୍ୟାକ୍ଡ୍ ଏଟିଏମ କ୍ୟାସ୍ ଟ୍ରାପିଂ ଡିଭାଇସ୍, ଲାଲ୍ ରଙ୍ଗର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଥିବା ଏକ ପ୍ଲାୟର, ଏକ ରୋଲ୍ ଡବଲ୍ ସାଇଡ୍ ଆଡେସିଭ୍ ଫୋମ୍ ଟେପ୍ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଏଟିଏମ ବାଙ୍ଗିବା ପୂର୍ଵରୁ ଅଶ୍ୱିନୀ ପୁରୀରୁ ଆସି ରେକୀ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି କଟକ ଡିସିପି ରିଷିକେଶ ଡି. ଖିଲାରୀ ।
ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ କେହି ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହାର ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି । ପୂର୍ବରୁ ତାର ଏହି ପରି ଅଭ୍ୟାସ ରହିଛି କି ନାହିଁ ତାହାର ମଧ୍ୟ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଥିବା ଡିସିପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ବିହାର ପୋଲିସ ସହଯୋଗରେ ଅଭିଯୁକ୍ତର ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ । ସେହିପରି କେବଳ କଟକକୁ କାହିଁକି ଲୁଟ୍ ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଲା ? ଓଡ଼ିଆ ଅପରାଧୀ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ସେନେଇ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି । ତଦନ୍ତ ପରେ ସମସ୍ତ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ।
ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ବାଇକରେ ଆସି ଲୁଟେରା ଏପରି ଅପରାଧ ଘାଟାଇବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିବା, ଯାହାକି ଚର୍ଚ୍ଚା ର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି । ଅପରଧୀକୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ତାହା ଠାରୁ 18 ହଜାର ଟଙ୍କା, ଡିଭାଏସ, ବ୍ୟବହୃତ ହେଲମେଟ, ପ୍ଳାସ ଆଦି ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ଡିସିପି କହିଛନ୍ତି । ଘଟଣା ବେଳର ଦୃଶ୍ୟ ସିସିଟିଭି ରେ କଏଦ ହୋଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଅପରାଧୀଙ୍କ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ: ଥାନାଠାରୁ ଅତି ନିକଟରେ ଏଟିଏମ ଭାଙ୍ଗି ଲୁଟ୍ ଉଦ୍ୟମ, ଟେର୍ ପାଇଲାନି ପୋଲିସ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ