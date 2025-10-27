ସମ୍ବଲପୁର-ଭୁବନେଶ୍ବର-ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଛଟ ପୂଜା ପାଳିତ
ସମ୍ବଲପୁର ସହରର କ୍ଷେତରାଜପୁର, ଵରେଇପାଲି, ଜଗନ୍ନାଥ କଲୋନୀ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ପର୍ବକୁ ବିହାରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲୋକେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି l
ସମ୍ବଲପୁର/ଭୁବନେଶ୍ବର/ବଲାଙ୍ଗୀର : ସମ୍ବଲପୁର,ବଲାଙ୍ଗୀର ଓ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ବିହାରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପ୍ରମୁଖ ପର୍ବ ଛଟ ପୂଜା ପାଳିତ ହେଉଛି l ବିଭିନ୍ନ ନଦୀ ଘାଟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ ଅସ୍ତଗାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥିଲେ l ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ବିହାରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ବସବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏହାକୁ ଆସ୍ଥାର ସହ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ l ସମ୍ବଲପୁର ସହରର କ୍ଷେତରାଜପୁର, ଵରେଇପାଲି, ଜଗନ୍ନାଥ କଲୋନୀ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ପର୍ବକୁ ବିହାରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲୋକେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି l
ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହି ପର୍ବ 4 ଦିନ ଧରି ହୋଇଥାଏ l ପ୍ରଥମ ଦିନ ରେ କୁ "ନହା -ଖା' ବୋଲି କୁହାଯାଏ l ଏହି ଦିନ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣର ସାତ୍ଵିକ ଭୋଜନ କରିବାର ନୀତି ପରମ୍ପରା ରହିଛି l ମୁଖ୍ୟତଃ ଅରୁଆ ଭାତ, ଲାଉ ଓ ଚଣାର ତରକାରୀ କୁ ପ୍ରସାଦ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି । ନିଷ୍ଠାର ସହ ନୀତି ନିୟମ ମାନି ମସିଣାରେ ତଳେ ଶୋଇବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି l
ଦ୍ଵିତୀୟ ଦିନକୁ ଖରନା କୁହାଯାଏ, ଏହି ଦିନ କେବଳ ଫଳ ଆହାର କରାଯାଏ ଖରନା ପରରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପବାସ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ l
ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ ପୁଷ୍ପ ଓ ଦୀପ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଧରି ନଦୀ କୂଳକୁ ଯାଇ ଅସ୍ତଗାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ଅର୍କ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି l
ଏହା ପରେ ରାତିରେ ଉପବାସ କରି ପୁଣି ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ସକାଳୁ ଉଦୀୟମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ନଦୀ କୂଳରେ ପୂଜା କରାଯାଇ ଦୁଗ୍ଧର ଅର୍କ ଦିଆଯାଏ ଓ ପରେ ଉପବାସ ଭାଙ୍ଗି ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରାଯାଏ l
ଦୀପାବଳୀର 6 ଦିନ ପରଠୁ ଏହି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଛଟି ମା ଙ୍କ ପୂଜା କରାଯାଏ l ଏହି ପୂଜା କଲେ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ସହ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ l ମୁଖ୍ୟତଃ ମହିଳା ମାନେ ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଏହି ପୂଜା କରନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି l
ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର ସହରର କଦମମାଲ ଛଟ ଘାଟ, ବରେଇ ପାଲି ନଲେଶ୍ୱର ଧାମ, ଭଙ୍ଗାମୁଣ୍ଡା, ବିହାରୀ ପଡ଼ା, ରେମେଡ଼, ମନ୍ଦଳିଆ ସୂର୍ଯ୍ୟା ପରିବାର ମିତ୍ର ମଣ୍ଡଳ, ମାନ୍ଦଳିଆ, ମାରୱାଡି ଘାଟ, ହୀରାକୁଦ ଛଟ ଘାଟ, ବୁର୍ଲା ଛଟ ଘାଟ, କୁଳୁତ କାନି, କଟର ଧୁଆ ଛଟ ଘାଟ, ବଡ଼ବାଜାର ମହାନଦୀ ଛଟ ଘାଟ, ଜଗନ୍ନାଥ କଲୋନୀ ଛଟ ଘାଟ, ବୁଢାରଜା, ମୁଦିପଡା ବନ୍ଦ ଛଟ ଘାଟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ ଅସ୍ତଗାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥିଲେ l
ଉତ୍ତର ଭାରତ ଏହି ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଳନ ହେଉଥିବା ବେଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୂଆଖାଇ ନଦୀ ପଠାରେ ବ୍ରତଧାରୀ ବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଛଟ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି । ବିହାରୀ ସଂପ୍ରଦାୟର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ବେଶ ନିଷ୍ଠାର ସହ ଏହି ପୂଜା କରୁଥିବା ବେଳେ ପୂଜା ର ତୃତୀୟ ଦିନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଅର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି । ବ୍ରତଧାରୀ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ କ୍ଷୀର, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ ଓ ଜଳ ତର୍ପଣ କରି ଛଟ ପୂଜାର ଅୟମାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । କେବଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ନୁଁହେ ଛଟେଇ ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିଛନ୍ତି। ଘରର ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ଏହି ପୂଜା ପାଇଁ ତିନି ଦିନ ଧରି ନିର୍ଜଳା ବ୍ରତ କରି ପରିବାର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତନ୍ତିଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପୂଜା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପଵିତ୍ର ପୂଜାକୁ ନେଇ ନଦୀ ପୀଠରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ବେଶ ଭିଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ପୂଜା ଆଜିର ତର୍ପଣରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ କାଲିର ତର୍ପଣ ରେ ଶେଷ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଉଦୟଗାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରି ପୂଜାର ସମାପନ କରିବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ।
ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଛଟ ପୂଜା ପାଳିତ:
ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଆଜି ଛଟ ପୂଜା ପାଳନ କରାଯାଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ରହି ଆସୁଥିବା ଉତ୍ତର ଭାରତୀୟ ଓ ବିହାରୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଏହି ପର୍ବ ଅତି ନିଷ୍ଠାର ସହ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ରାଣୀ ବନ୍ଦ ଠାରେ ଏକାଠି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତିଏବଂ ମନୋସ୍କାମନା ପୂରଣ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ମାନସିକ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପାରମ୍ପରିକ ଗୀତ ଗାଇ ପାଳନ କରିଥିବା ବେଳେ କିଛି ଏହି ବିଶ୍ୱାସକୁ ବିଜ୍ଞାନ ସହିତ ଯୋଡିଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଜୀବନ ଚକ୍ରର ମୂଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ଔଷଧ ଭଳି କାମ କରିଥାଏ ବୋଲି ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଏହି ଅବସରରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ବିଜେପି ନେତା ଗୋପାଲଜି ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ବିଜେପି ସଭାପତି ଶ୍ରୀବଚ୍ଛ ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ ପୂଜାରେ ସାମିଲ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହାର ଶୁଭକାମନା ଦେଇଥିଲେ।
ବିହାରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲଳିତ ସିଂ ଓ ଅଞ୍ଜୁ ସିଂ କହିଛନ୍ତି " ଗତ 25 ତାରିଖରୁ ଏହି ମହାନ ପର୍ବ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଉତ୍ତର ଭାରତର ଏହି ମହାନ ପର୍ବ ଆମେ ଏଠି ପାଳନ କରିଛୁ। ଚାରି ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏହି ଛଟ ପୂଜାରେ ଆମେ ନିର୍ଜଳ ଉପବାସ କରିବା ସହ ଛଟି ମାତାଙ୍କ ପୂଜା ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ପାଣି ଅର୍ପଣ କରିଥାଉ। ଏହିପରି ଏଥିରେ ଆମେ ଆମ ପରିବାର ଓ ସାରା ସଂସାରର ଶୁଖ ଶ୍ରମୁଦ୍ଧି କାମନା କରିଥାଉ ।"
ବିଜେପି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଶ୍ରୀବଚ୍ଛ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି " ଉତ୍ତର ଭାରତୀୟଙ୍କ ଏହା ଏକ ମହାନ ପର୍ବ ଅଟେ। ଆଜି ଆମେ ବିଜେପି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇ ପୂଜା କରିଥିଲୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର ଶୁଭେଚ୍ଛା । ଏବେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଚାଲିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ବିକାଶ ସହ ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି। ଆଗକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହି ଆସୁଥିବା ଏହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙ୍କ ବିକାଶ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଓ କରିବ ।"
