ରେଳଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍: କଟକ ନୁହେଁ, ମଞ୍ଚେଶ୍ୱରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଗୁଣୁପୁର ଯାଉଥିବା ମେମୁ ଟ୍ରେନ୍
ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ କଟକ ନୁହେଁ, ମଞ୍ଚେଶ୍ୱରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଗୁଣୁପୁର ଯାଉଥିବା ମେମୁ ଟ୍ରେନ୍ । ସେହିପରି ଗୁଣୁପୁରରୁ ଆସୁଥିବା ମେମୁ ମଧ୍ୟ କଟକ ପରିବର୍ତ୍ତେ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱରରେ ଅଟକିବ । ରିପୋର୍ଟ-ବିକାଶ ଦାସ
Published : September 7, 2026 at 11:31 PM IST
Gunupur bound MEMU Train from Mancheswar, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରେଳଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ । କଟକ ଷ୍ଟେସନର ଆଧୁନିକୀକରଣ କାମ ଯୋଗୁଁ ବଦଳିଛି ମେମୁ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ । ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ କଟକ ନୁହେଁ, ମଞ୍ଚେଶ୍ୱରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଗୁଣୁପୁର ଯାଉଥିବା ମେମୁ ଟ୍ରେନ୍ । ସେହିପରି ଗୁଣୁପୁରରୁ ଆସୁଥିବା ମେମୁ ମଧ୍ୟ କଟକ ପରିବର୍ତ୍ତେ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱରରେ ଅଟକିବ ।
କଟକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ଆଧୁନିକୀକରଣ ଓ ଉନ୍ନତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମେମୁ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ । ଏହି କାରଣରୁ ଦୁଇଟି ମେମୁ ଟ୍ରେନ୍ର ସେବା କଟକ ପରିବର୍ତ୍ତେ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନରୁ ଆରମ୍ଭ ଓ ଶେଷ ହେବ । ଆନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୮ ତାରିଖରୁ ଅକ୍ଟୋବର ୭ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲାଗୁ ରହିବ ।
ଟ୍ରେନ ଗୁଡିକ ନାମ ହେଉଛି-
୬୮୪୩୪ ଗୁଣୁପୁର–କଟକ ମେମୁ: କଟକ ପରିବର୍ତ୍ତେ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱରରେ ଯାତ୍ରା ଶେଷ କରିବ ।
୬୮୪୩୩ କଟକ–ଗୁଣୁପୁର ମେମୁ: କଟକ ପରିବର୍ତ୍ତେ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱରରୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବ ।
ଏହା ଫଳରେ ଉକ୍ତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର–କଟକ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଦୁଇଟି ଟ୍ରେନ୍ର ସେବା ବାତିଲ ରହିବ ।
ତେଣୁ ଏହି ରୁଟ୍ର ଯାତ୍ରୀମାନେ ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରେନ୍ର ସଦ୍ୟତମ ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରି ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା କରିବାକୁ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ପକ୍ଷରୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଟ୍ରେନ୍ର ଅପଡେଟ୍ ସୂଚନା ପାଇଁ ଯାତ୍ରୀମାନେ NTES (National Train Enquiry System) କିମ୍ବା ରେଳବାଇର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ ।
ଅନ୍ୟପଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ପ୍ରବେଶ ଫାଟକ ସହିତ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଛକକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି । ଏହି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ରାସ୍ତାଟି ପ୍ରତିଦିନ ଯାତ୍ରୀ, ଅଟୋରିକ୍ସା, କ୍ୟାବ୍ ଏବଂ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ବିଡ଼ ଜମି ରହୁଛି । ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ପୁନଃବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି । ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଷ୍ଟେସନରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧାକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉନ୍ନତ କରିବା । ଏହି ରାସ୍ତାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ଯାନବାହନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ।
ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ କେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟେସନ କାମ ସରିବ, ଯାତ୍ରୀମାନେ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ, ସେନେଇ ନଜର ରହିଛି । ଏପଟେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ ହେବା ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଧା ଆଧାରୁ ଅଧିକ କାମ ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ । ତେବେ ଷ୍ଟେସନର ସମସ୍ତ କାମ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲୁ ରହିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଏଣିକି 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ହେବ ଟ୍ରେନ ଦୁର୍ଘଟଣାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ଗଡ଼ିବ ପୁରୀ-ସୋଲାପୁର ସ୍ପେଶାଲ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଟ୍ରେନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର