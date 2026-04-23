ମୋଟୁ ଚେକପୋଷ୍ଟରେ ବନବିଭାଗକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା: 761 କଇଁଛ ଜବତ କଲା ବନବିଭାଗ
ରିପୋର୍ଟ- ପଞ୍ଚାନନ ଦାଶ ।
Published : April 23, 2026 at 10:32 PM IST
ମାଲକାନଗିରି: ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର କାଲିମେଳା ଅଞ୍ଚଳର ମୋଟୁ ଚେକପୋଷ୍ଟରେ ବନବିଭାଗକୁ ଏକ ବଡ ସଫଳତା ହାସଲ ହୋଇଛି । ଗୁପ୍ତ ସୂଚନା ଆଧାରରେ କରାଯାଇଥିବା ବିଶେଷ ଅଭିଯାନରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ କଇଁଛ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ବନବିଭାଗ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ମୋଟ 761ଟି କଇଁଛ ଜବତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ସେଗୁଡିକର ମୋଟ୍ ଓଜନ ପ୍ରାୟ 2 ଟନ୍ 305 କେଜି (2305 କେଜି) ହୋଇଛି । ଏହାର ଆନୁମାନିକ ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି ।
ଅଭିଯାନ ସମୟରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ସନ୍ଦେହଜନକ ବୋଲେରୋ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଯାଇଥିଲା । ତଲାସୀ ବେଳେ ଗାଡ଼ି ଭିତରୁ ବହୁ ପରିମାଣର କଇଁଛ ମିଳିଥିଲା । ବନବିଭାଗ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇ ଡ୍ରାଇଭର ସହ ଗାଡ଼ିକୁ ଜବତ କରିଛି ।
ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ଏହି କଇଁଛଗୁଡିକ ମୋଟୁ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର MPV-83 ଗ୍ରାମର ଦଲାଲ ଶକ୍ତିପଦ ଗାଇନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଯାଉଥିଲା । ତେବେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶକ୍ତିପଦ ଗାଇନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରାର ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
ମୋଟୁ ଫରେଷ୍ଟର ମୁରୁଲୀଧର ଅନୁଗୁଳିଆ କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଚୋରାଚାଲାଣ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ଅଂଶ ହୋଇପାରେ । ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ଓ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଜୋରଦାର ଖୋଜାଖୋଜି କରାଯାଉଛି । ଏହି ଘଟଣା ପରେ କାଲିମେଳା ଓ ପାଶ୍ୱର୍ବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳିଯାଇଛି । ବନ୍ୟଜୀବ ଚୋରାଚାଳାଣ ଉପରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଅଭିଯାନ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି କଡ଼ା କରାଯିବ ବୋଲି ବନବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି ।
ଗତବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ ୬ ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ମୋଟୁ ବନବିଭାଗ ୧୦୭୮ଟି କଇଁଛ ଜବତ କରିବା ସହ ୩ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା । ବେଆଇନ ଚୋରାଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ୧୦୭୮ଟି କଇଁଛ ଜବତ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଗିରଫ କରାଯିବ ବୋଲି ସେତେବେଳେ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରିଣୀ ଏସିଏଫ ମନଶୂନ ଖେମୁଡୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ।
ଭାରତୀୟ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷଣ ଆଇନ-1972ର ପ୍ରଥମ ସୂଚୀରେ କଇଁଛକୁ ସରୀସୃପ ପ୍ରଜାତି ଭାବେ ସଂରକ୍ଷିତ ଶ୍ରେଣୀଭୂକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ଏହା ଅନୁସାରେ କଇଁଛ ଶିକାର କଲେ 7 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲ କିମ୍ବା 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା କିମ୍ବା ଉଭୟ ଦଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷଣ ଆଇନର ଖୋଲାଖୋଲି ଉଲ୍ଲଂଘନ ଚାଲିଛି । ଲୁଚାଛପାରେ ନୁହେଁ ବରଂ କଇଁଛକୁ ଶିକାର କରି ଖାଇବା ସହିତ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉକ୍ତ ଭିଡିଓକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅପଲୋଡ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ମାଲକାନଗିରି