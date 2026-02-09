ମାଲକାନଗିରି ପୋଲିସକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା; ଗଞ୍ଜେଇ ତେଲ କାରଖାନା ଠାବ, ୪ ଗିରଫ
ଜବତ ହୋଇଥିବା ୨ କିଲୋ ଗଂଜେଇ ତେଲର ମୂଲ୍ୟ ୨୫ ଲକ୍ଷ ଟଂକା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ୫୦ କିଲୋ ଗଂଜେଇରୁ ୧ କିଲୋ ଗଂଜେଇ ତେଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ।
Published : February 9, 2026 at 10:48 PM IST
Police raided a ganja oil factory ମାଲକାନଗିରି: ମାଲକାନଗିରି ପୋଲିସକୁ ମିଳିଛ ବଡ଼ ସଫଳତା । ଗଂଜେଇ ତେଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଥିବା କାରଖାନା ଉପରେ ଚଢାଉ କରି ସମସ୍ତ ତେଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଜବତ କରିବା ସହ ଏହି ତେଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ୪ ଜଣ ଆସାମୀକୁ ଗିରଫ କରିଛି ।
ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏନେଇ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ମାଲକାନଗିରି ଏସପି ବିନୋଦ ପାଟିଲ ଏଚ । ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ଥାନା ଅଂଚଳର ବଡ଼ପଦର ପଞ୍ଚାୟତର ଏକ ଜଂଗଲରେ ଏହି କାରଖାନା ରହିଥିଲା। ଏହି ଗଂଜେଇ ତେଲକୁ ରାଜ୍ୟ ସହ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଏବଂ ବିଦେଶକୁ ରପ୍ତାନୀ କରାଯାଉଥିଲା ।
ଗିରଫ୍ ୪ ଜଣ ଆସାମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇ ଜଣ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବୋଲି ପୋଲିସ କହିଛି । ଜବତ ହୋଇଥିବା ୨ କିଲୋ ଗଂଜେଇ ତେଲର ମୂଲ୍ୟ ୨୫ ଲକ୍ଷ ଟଂକା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ଏଥିସହ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଂକାର କେମିକାଲ, ଆଇରନ ମେସିନ, ପ୍ରେସର କୁକର, ସିଲିଣ୍ଡର, ଗ୍ୟାସ ବର୍ନର, ଆଇରନ କମ୍ପ୍ରେସର, ପାଇପ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଡ୍ରମ ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଜବତ କରିଛି । ଗଜେଇ ମାଫିଆଙ୍କ ଠାରୁ ୩୦ କିଲୋ ଗଂଜେଇ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ତଦନ୍ତ ଚାଲୁଥିବାରୁ ଚାରି ଜଣ ଗଂଜେଇ ମାଫିଆଙ୍କ ପରିଚୟ ଗୁପ୍ତ ରଖାଯାଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି ।
ଗତ ୨୦୨୫ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ପୋଲିସ ପ୍ରାୟ ୭ କୋଟି ଟଂକାର ଗଂଜେଇ ତେଲ ଜବତ କରିଥିଲା । ସେହିଦିନ ଠାରୁ ପୋଲିସ ଏହାର କାରଖାନାକୁ ଠାବ କରିବା ପାଇଁ ଜୋରଦାର ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଥିଲା । ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ପୋଲିସ ଏହି କାରଖାନା ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା । ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ୫୦ କିଲୋ ଗଂଜେଇରୁ ୧ କିଲୋ ଗଂଜେଇ ତେଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ । ଯାହାର ବଜାର ଦର ଅଧିକା ରହିଛି ।
ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୬୨ କିଲୋ ଗଂଜେଇ ତେଲ ଜବତ ହେଲାଣି । ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ୭ କୋଟି ୫୦ ଲକ୍ଷ ଟଂକା ହେବ । ଗତ ବର୍ଷ ୩୧ ଟନ୍ ଗଂଜେଇ ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ୨୨ ଟନ୍ ଗଂଜେଇ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହାବାଦ୍ ଅପରେସନ ଗ୍ରୀନ୍ କ୍ଲିନ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ୨୦୨୫-୨୬ ମସିହାରେ ୧୨୮୨ ଏକର ଗଂଜେଇ ଗଛକୁ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ପୋଲିସ କହିଛି । ପୋଲିସ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅପିଲ କରିଛି ଯେ, ଗଂଜେଇ ଚାଷ, ଗଂଜେଇ ଚାଲାଣ ଏବଂ ଗଂଜେଇ ତେଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଆସାମୀମାନଙ୍କ ସଂପର୍କରେ ହେଲପ ଲାଇନ ନମ୍ବର ୯୪୩୮୯୧୧୬୯୭୨ ନମ୍ବରରେ ଜଣାଇପାରିବେ । ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଗୁପ୍ତ ରଖାଯିବ । ଆଜିର ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ଆର.କେ ଦାସ ଓ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ସେନାପତି ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ମାଲକାନଗିରି