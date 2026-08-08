ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡରଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ: 'ତୃତୀୟଲିଙ୍ଗୀ ସୁରକ୍ଷା ସେଲ୍' ଗଠନ, ଶିକ୍ଷାରେ ୧% ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରସ୍ତାବ
ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ତୃତୀୟଲିଙ୍ଗୀ କଲ୍ୟାଣ ବୋର୍ଡର ପ୍ରଥମ ବୈଠକ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତୀକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ ଦାସ
Published : August 8, 2026 at 8:46 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର : ତୃତୀୟଲିଙ୍ଗୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଆବାସିକ ଅଧିକାରକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଦିଗରେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଯାଉଛି ରାଜ୍ୟ । ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ତୃତୀୟଲିଙ୍ଗୀ କଲ୍ୟାଣ ବୋର୍ଡର ପ୍ରଥମ ବୈଠକ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତୀକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ।
ବୈଠକରେ ତୃତୀୟଲିଙ୍ଗୀଙ୍କ ସମାନ ସୁଯୋଗ ଓ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ପାଇଁ ଚାଲିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାର ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବା ସହ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ‘ସ୍ୱୀକୃତି’ ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟରେ ୮୦ଟି ତୃତୀୟଲିଙ୍ଗୀ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ ହୋଇଛି। ସେଥିରୁ ୪୧ଟି ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଏକକାଳୀନ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିଛି।
ସେହିପରି ‘ସ୍ମାଇଲ୍’ ଯୋଜନାରେ ୩,୧୫୯ ଜଣ ତୃତୀୟଲିଙ୍ଗୀଙ୍କୁ ପରିଚୟପତ୍ର ଓ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ‘ଗରିମା ଗୃହ’ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୨୫ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ‘ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଟିଜି ପ୍ଲସ୍’ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି।
ତୃତୀୟଲିଙ୍ଗୀଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ସମାନ ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଆବେଦନପତ୍ର ଓ ନିଯୁକ୍ତି ନିୟମାବଳୀରେ ‘ତୃତୀୟଲିଙ୍ଗୀ’ ବିକଳ୍ପ ସାମିଲ କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାସହ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ‘ତୃତୀୟଲିଙ୍ଗୀ ସୁରକ୍ଷା ସେଲ୍’ ଗଠନ, ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ସେଲ୍ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ଚାଲୁ କରିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି।
ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ମାଗଣାରେ ଜେଣ୍ଡର ଆଫର୍ମେସନ୍ ସର୍ଜରୀ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ୧ ପ୍ରତିଶତ ସଂରକ୍ଷଣ, ଫି’ ଛାଡ଼, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହଷ୍ଟେଲ ଓ ଶୌଚାଳୟ ସୁବିଧା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି।
ଆବାସିକ ସୁବିଧା ପାଇଁ ବସୁନ୍ଧରା ଓ ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଜମି ଓ ଘର ଯୋଗାଇବା, ପୁରୀରେ ଏକ କମ୍ୟୁନିଟି ହଲ୍ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ତୃତୀୟଲିଙ୍ଗୀ ଓ LGBT ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସଠିକ୍ ଗଣନା କରିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ବୈଠକରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଛି।
ତୃତୀୟଲିଙ୍ଗୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସଦସ୍ୟ ଦୀପ୍ତି ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ସରକାରଙ୍କ ସହ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଚିକିତ୍ସା ଓ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ସୁବିଧା ମିଳିବ ବୋଲି ସରକାର ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିବା" ସେ କହିଛନ୍ତି।
ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ କହିଛନ୍ତି, ତୃତୀୟଲିଙ୍ଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଓ ସୁବିଧା ନେଇ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ମାଗଣା ଲିଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର, ଶିକ୍ଷାରେ ସଂରକ୍ଷଣ, ଫି’ ଛାଡ଼ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ନେଇ ଆସିଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯିବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଯକ୍ଷ୍ମା ନିରାକରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ: ପ୍ରତିରୋଧକ ଚିକିତ୍ସାରେ ସାମିଲ ହେଲେ ଟିବି ରୋଗୀଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ୧୨ ହଜାର ଗାଁ ଟିବି ହଟସ୍ପଟ୍: ଯକ୍ଷ୍ମାମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏମ୍ସର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ, ୨ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବ ଉନ୍ନତ ଟିବି ପରୀକ୍ଷା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଯକ୍ଷ୍ମା ବିରୋଧରେ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ସାଜିବ ଆଇଏଲଏସର ‘HSP 16.3DC4' ଟିକା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର