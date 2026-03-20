ବକେୟା ଇ-ଚାଲାଣରୁ ମୁକ୍ତି: ୫୦% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼, ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜୋରିମାନାରେ ଅଧା ରିହାତି ଦେବେ ସରକାର
ଗାଡ଼ି ଜୋରିମାନା ପୈଠରେ ବଡ଼ ରିହାତି ଘୋଷଣା କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ବକେୟା ଇ-ଚାଲାଣରେ ୫୦% ଛାଡ଼ । ଗୃହ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ।
Published : March 20, 2026 at 8:59 AM IST
ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ବକେୟା ଥିବା ଟ୍ରାଫିକ ଚାଲାଣ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କୁ ଆଶ୍ବସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ନିଆଯାଇଛି ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି । ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ ଉଲଂଘନ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ବୋଝ ହ୍ରାସ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି । ଏନେଇ ଗୃହ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ହେମନ୍ତ ଶର୍ମାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି ।
‘ଏକକାଳୀନ ସମାଧାନ’ ନୀତି:
ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅଦାଲତରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ମାମଲା । ହଜାର ହଜାର ମାମଲାର ସମାଧାନ କରିବା ସହ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ବୋଝ ହ୍ରାସ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସରକାର ‘ଏକକାଳୀନ ସମାଧାନ’ (ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ) ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଗୃହ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଛି ବିଜ୍ଞପ୍ତି । ନୂତନ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଆଗାମୀ ଜାତୀୟ ଲୋକ ଅଦାଲତରେ ପୁରୁଣା ଇ-ଚାଲାଣ ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ ଜରିମାନା ଉପରେ ବ୍ୟାପକ ରିହାତି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଜରିମାନା ଦେଇ ନିଜର ମାମଲାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରଫାଦଫା କରିପାରିବେ । ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାଧାରଣ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାଲାଣରେ ଥିବା ମୂଳ ଜରିମାନା ରାଶିର ମାତ୍ର ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ପୈଠ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।
ଅପରାଧ ଓ ଚାଲାଣ ରାଶି:
ବିଶେଷ କରି ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧି ନଥିବା, ସିଟ ବେଲ୍ଟ ବାନ୍ଧି ନଥିବା କିମ୍ବା ବାଇକରେ ୩ ଜଣ ବସି ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଚାଳକଙ୍କ ପାଇଁ ଜରିମାନା ରାଶିକୁ ମାତ୍ର ୫୦୦ ଟଙ୍କାକୁ କମାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ସେହିପରି ରେଡ ଲାଇଟ ଡେଇଁବା, ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ସମୟରେ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏବଂ ଭୁଲ ଦିଗରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ଭଳି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅପରାଧ ପାଇଁ ୧୦୦୦ ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥିବା ହାଲୁକା ଯାନ ପାଇଁ ୧୦୦୦ ଏବଂ ଭାରୀଯାନ ପାଇଁ ୨୦୦୦ ଦେଇ ମାମଲାର ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ ।
କିପରି ଓ କେଉଁଠି ଚାଲାଣ ରାଶି ପୈଠ କରିବେ:
ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ଏହିଲୋକ ଅଦାଲତ ମାଧ୍ୟମରେ ଜରିମାନା ପୈଠ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି ପୁଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ । ଯଦି କୌଣସି ମାମଲା ପୂର୍ବରୁ କୋର୍ଟରେ ବିଚାରଧୀନ ଅଛି, ତେବେ ଜରିମାନା ଦେବା ପରେ ସେହି ପ୍ରୋସିକ୍ୟୁସନ ରିପୋର୍ଟକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ନିଆଯିବ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି । ଲୋକ ଅଦାଲତ ପରିସରରେ ଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାଉଣ୍ଟର କିମ୍ବା ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦିତ ଇ-ଚାଲାଣ ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଅର୍ଥ ପୈଠ କରିବାକୁ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ । ରାଜ୍ୟର ପରିବହନ ବିଭାଗ ଏବଂ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ସରକାର ସମସ୍ତ ଏସପି ମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର