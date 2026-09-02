ଗାଡ଼ି ମାଲିକ ଏବଂ ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଅଶ୍ବାସନା: PUCC ଜରିମାନାରେ ବଡ଼ ରିହାତି ଘୋଷଣା
e-challan ନଦେଲେ କେତେକ vehicleର services ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ବକେୟା challan କୋର୍ଟକୁ ଯାଇପାରେ ବୋଲି ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ-ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ
Published : September 2, 2026 at 4:44 PM IST
Big discount PUCC fines, ଭୁବନେଶ୍ବର: ଗାଡ଼ି ମାଲିକ ଓ ଚାଳକଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କଲେ ମୋହନ ସରକାର । ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଜରିମାନା ରହିବ, ହେଲେ କମିବ ବୋଝ । PUCC ଜରିମାନାରେ ଆଜି (ବୁଧବାର) ବଡ଼ ରିହାତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୁଷଣ ଜେନା । ଏଣିକି ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କାର ଭାରି ଜରିମାନା ଥିଲେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ମାତ୍ର ହଜାରେ ।
ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ଓ ମାଲିକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର, PUCC ଅର୍ଥାତ୍ Pollution Under Control Certificate ନଥିଲେ ଆଉ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି ପୂର୍ବଭଳି ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କାର ଭାରି ଜରିମାନା । ସରକାର ଜରିମାନା ହାରରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ଜେନା ।
ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଜେନାଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୧୯ରୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଭାରି ଜରିମାନାକୁ ନେଇ ଗାଡ଼ି ମାଲିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଥିଲା । ବିଶେଷକରି ଦୁଇ ଚକିଆ ଚାଳକଙ୍କ ପାଇଁ ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କାର ଜରିମାନାକୁ ଅନେକେ ଅତ୍ୟଧିକ ବୋଲି ଦାବି କରୁଥିଲେ । ଏବେ ସେହି ଜରିମାନା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆସିଲା ପରିବର୍ତ୍ତନ । ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଗାଡ଼ିର ପ୍ରକାର ଓ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ନିୟମ ଉଲଙ୍ଘନ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ସେ ଆଧାରରେ ଜରିମାନା ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ।
ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଲେ କେତେ ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ,
ଦୁଇଚକିଆ ପାଇଁ
- ପ୍ରଥମ ଥର PUCC ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ୧,୦୦୦ ଟଙ୍କା
- ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର PUCC ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ୨,୦୦୦ ଟଙ୍କା
ତିନିଚକିଆ ଯାତ୍ରୀବାହୀ କିମ୍ବା ମାଲବାହୀ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ
- ପ୍ରଥମ ଥର ୧,୦୦୦ ଟଙ୍କା
- ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ୨,୦୦୦ ଟଙ୍କା
ମୋଟର କ୍ୟାବ ପାଇଁ
- ପ୍ରଥମ ଥର ୨,୦୦୦ ଟଙ୍କା
- ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା
କାର ଓ ଜିପ୍ ପାଇଁ
- ପ୍ରଥମ ଥର ୨,୦୦୦ ଟଙ୍କା
- ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା
ଟ୍ରାକ୍ଟର ଓ ଟ୍ରେଲର ପାଇଁ
- ପ୍ରଥମ ଥର ୨,୦୦୦ ଟଙ୍କା
- ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀର ଗାଡ଼ି ପାଇଁ
- ପ୍ରଥମ ଥର ୩,୦୦୦ ଟଙ୍କା
- ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ୬,୦୦୦ ଟଙ୍କା
ଗାଡ଼ିର ଶ୍ରେଣୀ ଓ ଭୁଲର ପୁନରାବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଜରିମାନାକୁ ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ପୂର୍ବରୁ ଭାରି ଜରିମାନା, ଟୋଲଗେଟ୍ରେ e-detection, ଏବଂ “No PUCC, No Fuel” ଭଳି କଠୋର ନିୟମକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟରେ ଗାଡ଼ି ମାଲିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଥିଲା । ପରେ ସରକାର “No PUCC, No Fuel” ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଥିବା କଥା ହାଇକୋର୍ଟରେ ଜଣାଇଥିଲେ । ସରକାର ଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜରିମାନା ଆଦାୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଗାଡ଼ିକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟମ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବା । ଅର୍ଥାତ୍ ଜରିମାନା ବଢ଼ାଇ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ଜରିମାନା ରଖି ନିୟମ ପାଳନର ଅଭ୍ୟାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ।
ଯଦି କୌଣସି ଗାଡ଼ିର e-challan ୯୦ ଦିନରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ବକେୟା ରହିଛି, ତେବେ ସେହି ଗାଡ଼ିର PUCC କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ।
PUCC ଜରିମାନା କମିଲା, କିନ୍ତୁ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାଡ଼ ମିଳିଲା ନାହିଁ । ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ୨୦୨୬ ଫେବ୍ରୁଆରୀରେ ୯୦ ଦିନରୁ ଅଧିକ ବକେୟା ଥିବା challan ଓ PUCC ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ ।
ତେଣୁ ଗାଡ଼ି ମାଲିକଙ୍କ ପାଇଁ ସରଳ ସୂଚନା ହେଲା—
- PUCC ସମୟରେ କରନ୍ତୁ ।
- ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟମ ମାନନ୍ତୁ ।
- e-challan ବକେୟା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
ନଚେତ୍ ଜରିମାନା କମିଥିଲେ ମଧ୍ୟ PUCC କରିବାରେ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ । ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୁତି ଜେନା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଓଡ଼ିଶା ପରିବହନ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, e-challan ନଦେଲେ କେତେକ vehicleର services ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ବକେୟା challan କୋର୍ଟକୁ ଯାଇପାରେ । ଏହା କେବଳ ଗାଡ଼ି ମାଲିକଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ରିହାତି ନୁହେଁ । ଏହା ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କିପରି ଚାଲୁ ରଖାଯିବ, ତାହାର ମଧ୍ୟ ଏକ ନୂଆ ମଡେଲ୍ । କାରଣ ଗୋଟିଏ ପଟେ ସରକାରଙ୍କୁ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଦୁଇ ଚକିଆ, ଅଟୋ, କ୍ୟାବ୍, କାର ଚାଳକଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ନପଡ଼େ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- EXPLAINER: ଖାଉଟିଙ୍କୁ E-20 ପେଟ୍ରୋଲ ଚିନ୍ତା, ଗାଡିଠୁ ନେଇ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- E20 ପେଟ୍ରୋଲରେ ୩-୫% କମିପାରେ ମାଇଲେଜ୍, କିନ୍ତୁ ମିଳିବ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଦହନ ଓ ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷାର ବଡ଼ ଲାଭ: ତୈଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର