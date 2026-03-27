ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ, ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା
କ୍ଷେତରାଜପୁର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ସମିତି ସମ୍ବଲପୁର ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସହର ପରିକ୍ରମା କରିବ । ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ।ରିପୋର୍ଟ:ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା
Published : March 27, 2026 at 1:49 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ସାରା ଦେଶ ଓ ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ପବିତ୍ର ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି । ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ବିଭିନ୍ନ ରାମ ମନ୍ଦିର ଓ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଗୁଡିକରେ ସକାଳ ସମୟରୁ ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହି ଅବସରରେ କ୍ଷେତରାଜପୁର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ସମିତି ସମ୍ବଲପୁର ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସହର ପରିକ୍ରମା କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି ଅଜୟ କୁମାର ମିଶ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରା:
ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ ଅବସରରେ ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ସଂନ୍ଧ୍ୟା 5 ଟା ସମୟରେ ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି । ଏହା କ୍ଷେତରାଜପୁର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ବାହାରି ମୁଦିପଡା, ପଟ୍ଟନାୟକପଡା, ବଦ୍ୟନାଥ ଛକ, ଗୋଲବଜାର ଛକ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଟକିଜ ଛକ ଦେଇ ବୃକ୍ଷସହିଲ ସ୍ଥିତ ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିବ । ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଅନେକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦଳ ସାମିଲ ହେବେ ।
କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା:
ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କଡା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି ଅଜୟ କୁମାର ମିଶ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ମୂଖ୍ୟ ଛକ ଓ ରାସ୍ତାରେ ପୋଲିସ ଛାଉଣି କରାଯାଇଛି । 35 ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି । ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲୁକ୍କାୟିତ ଭାବେ ସିସିଟିଭି ଲଗାଯାଇଛି । ଏହା ସହ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ 25ଟି ଡ୍ରୋନ କ୍ୟାମେରା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ସମଗ୍ର ସହରରେ 180ଟି ସିସିଟିଭି ଲଗାଯାଇଛି । ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବୁଧବାର ସହର ସାରା ଫ୍ଲାଗ ମାର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା । ସହରର ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଡଗ୍ ସ୍କ୍ବାର୍ଡ ଓ ବମ୍ ସ୍କ୍ବାର୍ଡ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି l
ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏସ୍ପିଙ୍କ ଅପିଲ୍:
ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ ଶ୍ରୀରାମନବମୀକୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିଆଯାଇଥିବାର ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି ଅଜୟ କୁମାର ମିଶ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, 2023 ମସିହାରେ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ହିଂସା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଏହା ପରେ ସହରରେ ପ୍ରାୟ ଏକ ମାସ ଧରି କର୍ଫ୍ୟୁ ଲଗାଯାଇଥିଲା । ଇଣ୍ଟରନେଟ ସେବାକୁ ମଧ୍ୟ 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଥିଲା ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର