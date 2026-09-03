ETV Bharat / state

ବରଗଡ଼ ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରୁ ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହେଲା ବଡ଼ ରାକେଟ, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ୯ ଯୁବତୀ ଉଦ୍ଧାର

ଅନଲାଇନରେ ଯୁବତୀଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଖାଇ ଗ୍ରାହକ ଯୋଗାଡ଼ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ଏସକେ ୱାହିଦ

Balangir Police busted a major illegal trafficking and sex racket
ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ୯ ଯୁବତୀ ଉଦ୍ଧାର (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 3, 2026 at 9:54 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ବଲାଙ୍ଗୀର: ଯୁବତୀଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିଥିଲା ଅନୈତିକ କାରବାର। ଆଉ ଏହାର ମାଧ୍ୟମ ଥିଲା ଅନଲାଇନ । ଵିଭିନ୍ନ ହୋଟେଲ ଲଜରେ ପୋଲିସର ଚଢ଼ାଉ ପରେ ନଅ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ପୋଲିସ । ଏହି ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ସହ ଦଶ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଇ ଏମାନେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରିବା ସହ ତାଙ୍କୁ ଅନୈତିକ କାରବାରରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ।

Balangir Police busted a major illegal trafficking racket
ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ୯ ଯୁବତୀ ଉଦ୍ଧାର (ETV Bharat Odisha)

ବରଗଡ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ବେଳେ ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ


ବଲାଂଗୀର ସହର ମଧ୍ୟରେ ଛୋଟ ବଡ ହୋଟେଲ ଲଜରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ନେଇ ବ୍ୟବସାୟ ଚାଲିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା । ଅନଲାଇନରେ ଯୁବତୀଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଖାଇ ଗ୍ରାହକ ଯୋଗାଡ଼ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଣେ ନାବାଳିକାର ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ଗର୍ଭବତୀ ହେବା ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ବଲାଂଗୀରର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମହିଳା ଗୀତାଞ୍ଜଳି ବାଗ ପୋଲିସ ସ୍କାନରରେ ଆସିଥିଲା। ପରେ ପୋଲିସ ଯାଞ୍ଚ ବେଲେ ଉକ୍ତ ମହିଳା ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯୁବତୀଙ୍କ ଚାଲାଣ, ଅନୈତିକ କାରବାରରେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର ଓ ଦେହ ବ୍ୟବସାୟରେ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିବାର ପୋଲିସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା। ଯାହାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ପୋଲିସ ବଲାଂଗୀର ସହରରେ ଥିବା ହୋଟେଲ ଲଜରେ ଅତର୍କିତ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା।

Balangir Police busted a major illegal trafficking racket
ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ୯ ଯୁବତୀ ଉଦ୍ଧାର (ETV Bharat Odisha)

ବଲାଂଗୀର ଟାଉନ ପୋଲିସ ଟିମ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀଜୋର ଖଣ୍ଡି ପୋଲିସ ଟିମ ଏହି ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ଚଢାଉ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ହୋଟେଲ ଲଜରୁ ନଅ ଜଣ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ପୋଲିସ। ସେହିପରି ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଗୀତାଞ୍ଜଳି ବାଗ ସହ ବଲାଙ୍ଗିରର ସହାବାଜ, ନବଘନ ସୁନା, ସୁଦର୍ଶନ ବେହେରା, ସୁରେଶ ସାହୁ, ଜଗମୋହନ ବେରିଆ, ଦମ୍ପତ୍ତି ଅମୂଲ୍ୟ ମଲ୍ଲିକ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣଲତା ମଲ୍ଲିକ, ବଲାଙ୍ଗିରର ଆଶିଷ କୁମ୍ଭାର, ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସୁନାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ଏହି ଅଭିଯୁକ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଗୀତାଞ୍ଜଲି ଭୋଇ ଅନଲାଇନରେ ପ୍ରଚାର କରି ଯୁବତୀଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଖାଇ ଗ୍ରାହକ ଖୋଜି ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କୁ ଅନୈତିକ କାମ କରାଉ ଥିଲେ। ସେହିପରି ଦମ୍ପତି ଅମୂଲ୍ୟ ମଲ୍ଲିକ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣଲତା ମଲ୍ଲିକ ନିଜ ଘରେ ଏହି କାରବାର କରୁଥିବା ପୋଲିସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ତଥା ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଯୁବତୀ ଆଣି ଏହି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ପୋଲିସ କହିଛି।


ଏସପି ଅଭିଳାଷ ଜି କହିଛନ୍ତି ଯେ " ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଣେ ନାବାଳିକା ସହ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ସେ ଗର୍ଭବତୀ ହେବାର ଅଭିଯୋଗ ସେଠି ହୋଇଥିଲା। ସେହି ମାମଲା ବଲାଂଗୀର ସ୍ଥାନତାରିତ ହେବା ପରେ ଆମର ଦୁଇଟି ପୋଲିସ ଟିମ ଏହା ଉପରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ବଲାଂଗୀର ଟାଉନ ପୋଲିସ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀଜୋର ପୋଲିସ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭ୍ଯଯୁକ୍ତ ମହିଳା ଗୀତାଞ୍ଜଲି ଭୋଇକୁ ଧରିଥିଲେ। ତା ମୋବାଇଲ ତଥା ଅନ୍ୟ ତଥ୍ୟକୁ ଭିତ୍ତି କରି ସବୁ ଲଜ ହୋଟେଲ ରେ ଆମେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲୁ। ଦମ୍ପତିଙ୍କ ସହ ଦସ ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ଗିରଫ କରିଛୁ। ସମସ୍ତ ଯୁବତୀଙ୍କ ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା ପରେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛୁ "।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଦେହ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଅମଙ୍ଗ ହେବାରୁ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ, ପ୍ରେମିକ ସମେତ 4 ଗିରଫ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଜଗତସିଂହପୁର ପୋଲିସର ବଡ଼ ଧରଣର ରେଡ୍: ସେକ୍ସ ରାକେଟ ଠାବ, 2 କିଙ୍ଗପିନ୍ କୋର୍ଟଚାଲାଣ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବଲାଙ୍ଗୀର

TAGGED:

GIRLS TRAFFICKING BOLANGIR
BARAGARH MINOR RAPE CASE
BOLANGIR HOTEL RAID
ବଲାଙ୍ଗୀର ଯୁବତୀ ଉଦ୍ଧାର
BOLANGIR GIRLS RESCUED

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.