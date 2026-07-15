ETV Bharat / state

ବିଜେପି ପାର୍ଟି ଅଫିସରେ ବଡ଼ ବୈଠକ: ପଞ୍ଚାୟତ, ଶକ୍ତିକେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ବୁଥ ସ୍ତରୀୟ ସଂଗଠନ ନେଇ ଆଲୋଚନା

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସୁନୀଲ ଵଂଶଲ, ତରୁଣ ଚୁଗ୍ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାରୀ ବିଜୟ ପାଲ ସିଂ ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟ- ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ

Big meeting at BJP party office: Discussion on Panchayat and booth level organizations
ବିଜେପି ପାର୍ଟି ଅଫିସରେ ବଡ଼ ବୈଠକ: ପଞ୍ଚାୟତ, ଶକ୍ତିକେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ବୁଥ ସ୍ତରୀୟ ସଂଗଠନ ନେଇ ଆଲୋଚନା (Etv Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 15, 2026 at 9:29 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ODISHA BJP KEY STRATEGY MEETING, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆଜି (ବୁଧବାର) ବସିଥିଲା ବଡ଼ ବୈଠକ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସୁନୀଲ ଵଂଶଲ, ତରୁଣ ଚୁଗ୍ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାରୀ ବିଜୟ ପାଲ ସିଂ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଭାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିଛି ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ । ବୈଠକରେ ପଞ୍ଚାୟତ, ଶକ୍ତିକେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ବୁଥ ସ୍ତରୀୟ ସଂଗଠନ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି । ତରୁଣ ଚୁଗ୍ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଥିବାରୁ ବୋର୍ଡ ନିଗମ ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ବି ହୋଇପାରେ ଆଲୋଚନା ।

ବିଜେପି ପାର୍ଟି ଅଫିସରେ ବଡ଼ ବୈଠକ: ପଞ୍ଚାୟତ, ଶକ୍ତିକେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ବୁଥ ସ୍ତରୀୟ ସଂଗଠନ ନେଇ ଆଲୋଚନା (Etv Bharat Odisha)


ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ପଦାଧିକାରୀ ବୈଠକ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା । ମନମୋହନ କହିଛନ୍ତି, ସରକାର ଗାଁକୁ ଫୋକସ୍ କରୁଛନ୍ତି । ସବୁ ଦିଗକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କମ୍ପ୍ରିହେନସିଭ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ । ଆଜି ପ୍ରଭାରୀ ଏବଂ ପଦାଧିକାରୀ ମାନଙ୍କ ସହ ବୈଠକ ଚାଲିଛି । ସାଂଗଠନିକ ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ ।

Big meeting at BJP party office: Discussion on Panchayat and booth level organizations
ବିଜେପି ପାର୍ଟି ଅଫିସରେ ବଡ଼ ବୈଠକ: ପଞ୍ଚାୟତ, ଶକ୍ତିକେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ବୁଥ ସ୍ତରୀୟ ସଂଗଠନ ନେଇ ଆଲୋଚନା (Etv Bharat Odisha)
ତେବେ ବୈଠକ ସରିବା ପରେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସୁରଥ ବିଶ୍ଵାଳ କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ପଦାଧିକାରି ଏବଂ ପ୍ରଭାରୀ ବୈଠକରେ ସଂଗଠନକୁ ନେଇ ବ୍ୟାପକ ଆଲୋଚନା ହେଲା । ଯେଉଁଥିରେ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ପ୍ରଭାରୀ ସୁନୀଲ ବଂଶଲ, ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ବୁଥ, ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ମଣ୍ଡଳ ସ୍ତରରେ କେତେ ବୈଠକ ହେଲାଣି, କେଉଁଠି ଅସୁବିଧା ରହୁଛି ସେ ନେଇ ପ୍ରଭାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା । ଏହା ସହ ଦଳ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ସମନ୍ୱୟରେ ପ୍ରଭାରୀଙ୍କ ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ । ଏହା ସହ ସଂଗଠନକୁ ନିର୍ବାଚନ ମୁଖି କରାଯିବ ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସୁନୀଲ ଵଂଶଲ, ତରୁଣ ଚୁଗ୍ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାରୀ ବିଜୟ ପାଲ ସିଂ ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସୁନୀଲ ଵଂଶଲ, ତରୁଣ ଚୁଗ୍ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାରୀ ବିଜୟ ପାଲ ସିଂ ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । (Etv Bharat Odisha)

ପ୍ରତିମାସ ଅନ୍ତରରେ ବିଜେପି ପାର୍ଟି ଅଫିସରେ ଏଭଳି ବୈଠକ ବସେ । ଏହା ଏକ ରୁଟିନ ମିଟିଂ । ଏହି ବୈଠକରେ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କିଭଳି ତଳ ସ୍ଥରରେ ପହଞ୍ଚିଛି ତାର ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା । ସରକାରଙ୍କ ଫୋକସରେ ଗାଁ ରହିଛି । ଆମ ସରକାର ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି । ଗାଁରେ ରାସ୍ତା ଘାଟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେତୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ଉପରେ ଆମ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସଂଗଠନ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ: ତିନି ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଭାରୀ ଲାଲଜୀ ଦେଶାଇ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବୌଦ୍ଧ ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ଗୁରୁତ୍ବ: ଗୁରୁ ପଦ୍ମସମ୍ଭବ ବୌଦ୍ଧ ମହାବିହାର ସହିତ ବୁଝାମଣା

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

BJP OFFICE BARRIER MEETING
BJP MEETING
ODISHA BJP KEY STRATEGY MEETING
ବିଜେପିର ବଡ଼ ବୈଠକ
ODISHA BJP KEY STRATEGY MEETING

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.