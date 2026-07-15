ବିଜେପି ପାର୍ଟି ଅଫିସରେ ବଡ଼ ବୈଠକ: ପଞ୍ଚାୟତ, ଶକ୍ତିକେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ବୁଥ ସ୍ତରୀୟ ସଂଗଠନ ନେଇ ଆଲୋଚନା
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସୁନୀଲ ଵଂଶଲ, ତରୁଣ ଚୁଗ୍ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାରୀ ବିଜୟ ପାଲ ସିଂ ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟ- ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
Published : July 15, 2026 at 9:29 PM IST
ODISHA BJP KEY STRATEGY MEETING, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆଜି (ବୁଧବାର) ବସିଥିଲା ବଡ଼ ବୈଠକ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସୁନୀଲ ଵଂଶଲ, ତରୁଣ ଚୁଗ୍ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାରୀ ବିଜୟ ପାଲ ସିଂ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଭାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିଛି ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ । ବୈଠକରେ ପଞ୍ଚାୟତ, ଶକ୍ତିକେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ବୁଥ ସ୍ତରୀୟ ସଂଗଠନ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି । ତରୁଣ ଚୁଗ୍ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଥିବାରୁ ବୋର୍ଡ ନିଗମ ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ବି ହୋଇପାରେ ଆଲୋଚନା ।
ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ପଦାଧିକାରୀ ବୈଠକ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା । ମନମୋହନ କହିଛନ୍ତି, ସରକାର ଗାଁକୁ ଫୋକସ୍ କରୁଛନ୍ତି । ସବୁ ଦିଗକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କମ୍ପ୍ରିହେନସିଭ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ । ଆଜି ପ୍ରଭାରୀ ଏବଂ ପଦାଧିକାରୀ ମାନଙ୍କ ସହ ବୈଠକ ଚାଲିଛି । ସାଂଗଠନିକ ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ ।
ପ୍ରତିମାସ ଅନ୍ତରରେ ବିଜେପି ପାର୍ଟି ଅଫିସରେ ଏଭଳି ବୈଠକ ବସେ । ଏହା ଏକ ରୁଟିନ ମିଟିଂ । ଏହି ବୈଠକରେ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କିଭଳି ତଳ ସ୍ଥରରେ ପହଞ୍ଚିଛି ତାର ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା । ସରକାରଙ୍କ ଫୋକସରେ ଗାଁ ରହିଛି । ଆମ ସରକାର ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି । ଗାଁରେ ରାସ୍ତା ଘାଟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେତୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ଉପରେ ଆମ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସଂଗଠନ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ: ତିନି ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଭାରୀ ଲାଲଜୀ ଦେଶାଇ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବୌଦ୍ଧ ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ଗୁରୁତ୍ବ: ଗୁରୁ ପଦ୍ମସମ୍ଭବ ବୌଦ୍ଧ ମହାବିହାର ସହିତ ବୁଝାମଣା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର