ETV Bharat / state

ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବଡ଼ ଉପହାର: ୭୧ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଖୋଲିବ ଯୁକ୍ତ ୨ ପାଠପଢ଼ା, କେନ୍ଦ୍ରରୁ ୧୪୦.୭୪ କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର

ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆପ୍ରୁଭାଲ ବୋର୍ଡ (PAB) ଓଡ଼ିଶାରେ ୭୧ଟି ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଉନ୍ନୀତ କରିବାକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ ଦାସ

Big gift to Odisha in the entire education scheme Plus 2 classes to open in 71 high schools
ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବଡ଼ ଉପହାର: ୭୧ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଖୋଲିବ ଯୁକ୍ତ ୨ ପାଠପଢ଼ା, କେନ୍ଦ୍ରରୁ ୧୪୦.୭୪ କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର (Etv Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 27, 2026 at 7:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

HIGHER SECONDARY EDUCATION UPGRADE, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟର ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପାଠପଢ଼ାର ସୁବିଧା ଦେବା ପାଇଁ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି । ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ଯୋଜନା (Samagra Shiksha Scheme) ଅଧୀନରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆପ୍ରୁଭାଲ ବୋର୍ଡ (PAB) ଓଡ଼ିଶାରେ ୭୧ଟି ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଉନ୍ନୀତ କରିବାକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛି । ଏଥିପାଇଁ ୧୪୦.୭୪ କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି ।

ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ୬୦ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କଳା (Arts) ବିଭାଗ ଏବଂ ୧୧ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିଜ୍ଞାନ (Science) ବିଭାଗ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଯାହା ଫଳରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କମିବ । ଏହା ସହିତ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ । ରାଜ୍ୟରେ ୨୦ଟି ଜିଲ୍ଲାର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏହି ଯୋଜନାର ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ସର୍ବାଧିକ ୧୨ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତରକୁ ଉନ୍ନୀତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଯାହା ଜିଲ୍ଲାର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ।

ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆପ୍ରୁଭାଲ ବୋର୍ଡ (PAB) ଓଡ଼ିଶାରେ ୭୧ଟି ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଉନ୍ନୀତ କରିବାକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛି ।
ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆପ୍ରୁଭାଲ ବୋର୍ଡ (PAB) ଓଡ଼ିଶାରେ ୭୧ଟି ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଉନ୍ନୀତ କରିବାକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛି । (Etv Bharat Odisha)


ଏହି ଅନୁମୋଦନ ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷାର ପରିସର ବିସ୍ତାର ହେବା ସହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନାମଲେଖା ବୃଦ୍ଧି, ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ିବା ହାର ହ୍ରାସ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ତରରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବାରେ ବଡ଼ ସହାୟକ ହେବ ।

କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେ ସ୍କୁଲ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ହେବ-

ଅନୁଗୋଳରେ ଗୋଟିଏ, ବଲାଙ୍ଗିରରେ 4ଟି, ବାଲେଶ୍ୱରରେ 6ଟି, ବରଗଡ଼ରେ 3ଟି, ଭଦ୍ରକରେ ଗୋଟିଏ, ଦେବଗଡ଼ରେ 2ଟି, ଢେଙ୍କାନାଳରେ 2ଟି, ଗଞ୍ଜାମରେ 12ଟି, ଯାଜପୁରରେ ଗୋଟିଏ, କଳାହାଣ୍ଡିରେ 3ଟି, କାନ୍ଧମାଳରେ ଗୋଟିଏ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ 3ଟି, କେନ୍ଦୁଝରରେ 3ଟି, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ 2ଟି, ମାଲକାନଗିରିରେ 6ଟି, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ 3ଟି, ନବରଙ୍ଗପୁରରେ 5ଟି, ନୟାଗଡ଼ରେ 2ଟି, ନୂଆପଡ଼ାରେ 3ଟି, ରାୟଗଡ଼ାରେ ଗୋଟିଏ, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରେ ଗୋଟିଏ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ 6ଟି ସ୍କୁଲ୍ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରାଯିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖା ଯାଇଛି ।

ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ଅଭିଭାବକ ମହାସଂଘର ସଭାପତି ବାସୁଦେବ ଭଟ୍ଟ କହିଛନ୍ତି, "କେବଳ ସ୍କୁଲ ଗୁଡିକକୁ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରିଦେଲେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ନାହିଁ । ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି, ସେହି ସ୍କୁଲରେ ତୁରନ୍ତ ନିଯୁକ୍ତି କର । କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ରିପୋର୍ଟ ଆନୁସାରେ ଅନେକ ସ୍କୁଲରେ ଏବେ ବି ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଣେ ମାତ୍ର ଶିକ୍ଷକରେ ପାଠ ପଢ଼ା ଚାଲିଛି । ପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି କରି ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରିଲେ, ପିଲାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଅନ୍ୟପଟେ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରିବା ସହିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ," ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।

ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆପ୍ରୁଭାଲ ବୋର୍ଡ (PAB) ଓଡ଼ିଶାରେ ୭୧ଟି ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଉନ୍ନୀତ କରିବାକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛି ।
ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆପ୍ରୁଭାଲ ବୋର୍ଡ (PAB) ଓଡ଼ିଶାରେ ୭୧ଟି ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଉନ୍ନୀତ କରିବାକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛି । (Etv Bharat Odisha)



ଏପଟେ ଶିକ୍ଷାବିତ ତଥା ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଜଲିଲ ଖାଁ କହିଛନ୍ତି,"ଅପଗ୍ରେଡ୍ ହେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ । ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆର୍ଥିକ ଭାବେ ଦୁର୍ବଳ, ସେମାନେ ସେହି ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ । ଏହା ସହିତ ବିଶେଷ କରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀମାନେ ବହୁତ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ," ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ - ସୋଲାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସଫା କରିବ AI: NIT ରାଉରକେଲା ଗବେଷକଙ୍କ ଉଦ୍ଭାବନ, ବଞ୍ଚିବ ପାଣି ଏବଂ କମିବ 90% ଖର୍ଚ୍ଚ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ - ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରୁ ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗ...ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପରେ ତେଜିଲା ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

TAGGED:

HIGHER SECONDARY EDUCATION UPGRADE
PLUS 2 IN HIGH SCHOOLS
ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ଯୋଜନା
SAMAGRA SHIKSHA SCHEME
HIGHER SECONDARY EDUCATION UPGRADE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.