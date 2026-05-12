ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଭାଗରେ ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା! ୬୦୯ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ୟୁସି ବକେୟା, ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ
୨୦୧୨-୧୩ରୁ ୨୦୨୫-୨୬ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଓ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଏର୍ଥର ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କିତ ୟୁସି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାଖଲ ହୋଇନାହିଁ । ରିପୋର୍ଟ-ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : May 12, 2026 at 5:58 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶା ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଓ ଏଜେନ୍ସିମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ୬୦୯ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ୟୁଟିଲାଇଜେସନ ସର୍ଟିଫିକେଟ ବା ୟୁସି ବକେୟା ରହିଥିବା ଚମକପ୍ରଦ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ବିଭାଗୀୟ ସ୍ତରରେ ଗଭୀର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ବକେୟା ୟୁସି ଓ ଅଡିଟ ପାରା ନିରାକରଣ ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ବିଭାଗର ୨୦୨୬-୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ବିଭାଗୀୟ ମନିଟରିଂ କମିଟି ବା ଡିଏମସି ବୈଠକରେ ଏହି ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି ।
ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଚଳିତ ମେ’ ୭ ତାରିଖରେ ଖାରବେଳ ଭବନର ୭ମ ମହଲା ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ । ବୈଠକରେ ଓରେଡା, ଓରସାକ, ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ ଅଫ ମାଥେମାଟିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ସ ବା ଆଇଏମଏ, ଓଡ଼ିଶା ବିଜ୍ଞାନ ଏକାଡେମୀ, ରାଜ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ପରିଷଦ, ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ ଓ ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସେଲର ଅଧିକାରୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ।
୨୦୧୨ରୁ ବକେୟା ପଡ଼ିଛି ୟୁସି :
ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ୨୦୧୨-୧୩ରୁ ୨୦୨୫-୨୬ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଓ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ସେହି ଅର୍ଥର ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କିତ ୟୁସି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାଖଲ ହୋଇନାହିଁ । ଫଳରେ ଅଡିଟ ଓ ହିସାବ ନିରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବା ବିଭାଗ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି । ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସେଲ ନିକଟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବକେୟା ୟୁସି ରହିଛି । ଏହାର ପରିମାଣ ୨୬୫.୮୬ କୋଟି ଟଙ୍କା । ଏତେ ବଡ଼ ପରିମାଣର ବକେୟାକୁ ନେଇ ବୈଠକରେ ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ଗଭୀର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଟି ସେଲକୁ ତୁରନ୍ତ ୟୁସି ଦାଖଲ କରିବା ସହ ବକେୟା ହ୍ରାସ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ରାଜ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ପରିଷଦ ନିକଟରେ ୧୭୫ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ବକେୟା :
ରାଜ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ପରିଷଦ ନିକଟରେ ୧୭୫.୫୪ କୋଟି ଟଙ୍କାର ୟୁସି ବକେୟା ରହିଥିବା ବୈଠକରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଏହି ଅର୍ଥ ଜିଲ୍ଲା ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଚାଲୁଥିବାରୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ୟୁସି ଦାଖଲ କରାଯିବ ବୋଲି ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ବୈଠକରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ଏହା ସହ ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ ନିକଟରେ ୬୯.୮୭ କୋଟି, ଓରସାକରେ ୫୫.୨୦ କୋଟି ଓ ଆଇଏମଏ ନିକଟରେ ୩୫.୩୨ କୋଟି ଟଙ୍କାର ୟୁସି ବକେୟା ଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।
ଅଡିଟ ପାରା ନିରାକରଣରେ ଅବହେଳା :
କେବଳ ୟୁସି ନୁହେଁ, ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ବିରୋଧରେ ଅନେକ ଅଡିଟ ପାରା ମଧ୍ୟ ଲମ୍ବି ରହିଥିବା ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଓରେଡା ବିରୋଧରେ ୫୮ଟି ଏଜି ଇନ୍ସପେକ୍ସନ ପାରା ଓ ୧୮ଟି ଆନ୍ତରିକ ଅଡିଟ ପାରା ବକେୟା ରହିଛି । ସେହିପରି ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ ବିରୋଧରେ ୨୬ଟି ଏଜି ପାରା ଓ ୩୩ଟି ଆଇଏଆର ପାରା ଲମ୍ବିଥିବା ବୈଠକରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସନ୍ତା କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଅନୁପାଳନ ରିପୋର୍ଟ ଓ ସହାୟକ ଦଲିଲ ଦାଖଲ କରିବେ ବୋଲି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ପ୍ରତି ଦୁଇ ମାସରେ ହେବ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ :
ବୈଠକରେ ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ବକେୟା ୟୁସି ଓ ଅଡିଟ ପାରାର ନିୟମିତ ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରତି ଦୁଇ ମାସରେ ଡିଏମସି ବୈଠକ କରିବାକୁ ଜୋର ଦେଇଛନ୍ତି । ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁପାଳନ ନ ହେଲେ ଫାଇନାନ୍ସ ବିଭାଗ ଓ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସହ ଟ୍ରାଏଙ୍ଗୁଲାର କମିଟି ବୈଠକ ଆୟୋଜନ ସମ୍ଭବ ହେବନାହିଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେ ସତର୍କ କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ୨୦୧୪ ମସିହାରେ ଫାଇନାନ୍ସ ବିଭାଗ ଜାରି କରିଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ଅନୁଦାନ ଅର୍ଥର ୟୁସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ସଂସ୍ଥାକୁ ସ୍ମରଣ କରାଯାଇଛି ।
ପ୍ରଶାସନିକ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ଉପରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ :
ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ଶତାଧିକ କୋଟି ଟଙ୍କାର ୟୁସି ବକେୟା ରହିବା ପ୍ରଶାସନିକ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ଉପରେ ଗୁରୁତର ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ସରକାରୀ ଅର୍ଥର ସଠିକ ବ୍ୟବହାର ଓ ଅଡିଟ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପାରଦର୍ଶିତା ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଭାଗ କେତେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଏହି ବକେୟା ନିରାକରଣ କରୁଛି, ଅବହେଳା ପାଇଁ କାହା ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଛି, ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
