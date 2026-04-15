ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି: ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ PAR ଏବଂ CCR ଦାଖଲ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ସଚିବ ଘାସିରାମ ମୁର୍ମୁ ସମସ୍ତ ବିଭାଗ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଏନେଇ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ ।
Published : April 15, 2026 at 11:26 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର । ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ୨୦୨୫-୨୬ ବର୍ଷ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ରିପୋର୍ଟ (Performance Appraisal Report- PAR) ଏବଂ ଚରିତ୍ର ଭୂମିକା (Character Roll- CCR) ଦାଖଲ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇଛି । ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ସଚିବ ଘାସିରାମ ମୁର୍ମୁ ଏହି ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ବିଭାଗ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ।
PAR ଦାଖଲ ସମୟସୀମା :
ଗ୍ରୁପ୍ 'A' ଏବଂ 'B' କର୍ମଚାରୀମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମେ ୩୧ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱ-ମୂଲ୍ୟାୟନ (Self-Appraisal) Human Resource Management System- HRMS ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଦାଖଲ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି ।
ଗ୍ରୁପ୍ 'C' କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନିୟମ :
ଗ୍ରୁପ୍ 'C' କର୍ମଚାରୀଙ୍କ Character Roll (ଚରିତ୍ର ଭୂମିକା) - CCR ପାଇଁ ୨୫ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୫ରେ ଏକ ନୂତନ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଯାହା ପୁରୁଣା 'ବୁକ୍ ସର୍କୁଲାର ୪୬' ସ୍ଥାନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ । ଏହି ବର୍ଗର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରିପୋର୍ଟିଂ ଅଧିକାରୀ ନିଜ ଆଡୁ CCR ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ।
ପଦୋନ୍ନତିରେ ବାଧା :
ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ PAR କିମ୍ବା CCR ଅଭାବରୁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପଦୋନ୍ନତି, ସିଲେକ୍ସନ ଏବଂ MACP/RACP ଭଳି ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି ।
ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ :
କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅବହେଳା କିମ୍ବା ଅଜ୍ଞତା କାରଣରୁ ଯେପରି କୌଣସି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ CCR ବାକି ନରହେ, ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି । ୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ (୦୧.୦୪.୨୦୨୫ ରୁ ୩୧.୦୩.୨୦୨୬) ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନଲାଇନ HRMS ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ସରକାର କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ସଠିକ ସମୟରେ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ ନକଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସଂପୃକ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିପାରେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି । ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ସଚିବ ଘାସିରାମ ମୁର୍ମୁ ସମସ୍ତ ବିଭାଗ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଏନେଇ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି ।
