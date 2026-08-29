ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା: ମାସକୁ ମିଳିବ ୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ
ଓଡ଼ିଶା ମେଡିକାଲ ସର୍ଭିସେସ୍ (ଡେଣ୍ଟାଲ) କ୍ୟାଡରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ପୋଷ୍ଟ-ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଯୋଗ୍ୟତାପ୍ରାପ୍ତ ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ପାଇଁ ମାସିକ ୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ-ବିକାଶ ଦାସ
Published : August 29, 2026 at 10:19 PM IST
Incentive for Dental Doctors, ଭୁବନେଶ୍ବର: ସରକାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାରେ ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ । ଓଡ଼ିଶା ମେଡିକାଲ ସର୍ଭିସେସ୍ (ଡେଣ୍ଟାଲ) କ୍ୟାଡରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ପୋଷ୍ଟ-ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଯୋଗ୍ୟତାପ୍ରାପ୍ତ ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ପାଇଁ ମାସିକ ୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗର ନୂତନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଏନ୍ଏମ୍ସି ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକୃତ ମେଡିକାଲ କଲେଜରୁ ପୋଷ୍ଟ-ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ସେବା ଦେଉଥିବା ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସକମାନେ ଏହି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇବେ । ୨୯ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୬ ଠାରୁ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ । ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଫଳରେ ସରକାରୀ ସେବାରେ ଉଚ୍ଚ ଯୋଗ୍ୟତାପ୍ରାପ୍ତ ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କୁ ରଖିବା ସହ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ସେବାକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ସହାୟତା ମିଳିବ ।
ଏନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡା. ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ପୋଷ୍ଟ-ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଯୋଗ୍ୟତାପ୍ରାପ୍ତ ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସେବାରେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ସହ ରାଜ୍ୟର ସରକାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ସେବାକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ସମ୍ମତି ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଏହାକୁ ସରକାରୀ ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ସେବାର ଗୁଣବତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଛି" ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଳିଙ୍ଗ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସରକାର ନେଉଛନ୍ତି ଏକାଧିକ ପଦକ୍ଷେପ. ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ, ଆଧୁନିକ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ସହ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଉନ୍ନତମାନର ସେବା ଯୋଗାଇବା ଉପରେ ଦିଆଯାଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱ । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି । ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ସହ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଓ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସାସେବା ପହଞ୍ଚାଇବା ଦିଗରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି । ଏହାଦ୍ୱାରା ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହେବା ସହ ରୋଗୀମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ ।
ସେହିପରି ଭାବରେ "ଅନେକ ସମୟରେ ଦନ୍ତ ଡାକ୍ତର ମାନେ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଅନେକ ଦାବି ପୂର୍ବରୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି । ଡାକ୍ତର ମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ସେମାନଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ଓ କ୍ୟାଡର ଗଠନ ଆଦି କୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନା କରିଆସିଛନ୍ତି । ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ" ବୋଲି କହିଛି ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସାକ ସଙ୍ଘ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ପୋଡ଼ା ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶାର କେନ୍ଦ୍ର ଭୁବନେଶ୍ବର AIIMS , ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ସ୍କିନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ଟିସୁ ପ୍ରତିରୋପଣ ୟୁନିଟ୍
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଅଯଥା ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ବ୍ୟବହାର ରୋକିବ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ; ରୋଗୀ କେତେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ରହିବ ଡିଜିଟାଲ ରେକର୍ଡ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର