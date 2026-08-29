ETV Bharat / state

ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା: ମାସକୁ ମିଳିବ ୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ

ଓଡ଼ିଶା ମେଡିକାଲ ସର୍ଭିସେସ୍‌ (ଡେଣ୍ଟାଲ) କ୍ୟାଡରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ପୋଷ୍ଟ-ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍‌ ଯୋଗ୍ୟତାପ୍ରାପ୍ତ ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ପାଇଁ ମାସିକ ୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ-ବିକାଶ ଦାସ

Big announcement for dentists will get an incentive of Rs 20 thousand per month
ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା: ମାସକୁ ମିଳିବ ୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 29, 2026 at 10:19 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Incentive for Dental Doctors, ଭୁବନେଶ୍ବର: ସରକାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାରେ ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ । ଓଡ଼ିଶା ମେଡିକାଲ ସର୍ଭିସେସ୍‌ (ଡେଣ୍ଟାଲ) କ୍ୟାଡରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ପୋଷ୍ଟ-ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍‌ ଯୋଗ୍ୟତାପ୍ରାପ୍ତ ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ପାଇଁ ମାସିକ ୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ।

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗର ନୂତନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଏନ୍‌ଏମ୍‌ସି ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକୃତ ମେଡିକାଲ କଲେଜରୁ ପୋଷ୍ଟ-ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍‌ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ସେବା ଦେଉଥିବା ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସକମାନେ ଏହି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇବେ । ୨୯ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୬ ଠାରୁ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ । ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଫଳରେ ସରକାରୀ ସେବାରେ ଉଚ୍ଚ ଯୋଗ୍ୟତାପ୍ରାପ୍ତ ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କୁ ରଖିବା ସହ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ସେବାକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ସହାୟତା ମିଳିବ ।

Big announcement for dentists: will get an incentive of Rs. 20,000 per month
ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା: ମାସକୁ ମିଳିବ ୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ (ETV Bharat Odisha)



ଏନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡା. ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ପୋଷ୍ଟ-ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍‌ ଯୋଗ୍ୟତାପ୍ରାପ୍ତ ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସେବାରେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ସହ ରାଜ୍ୟର ସରକାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ସେବାକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ସମ୍ମତି ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ନୋଟିଫିକେସନ୍‌ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଏହାକୁ ସରକାରୀ ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ସେବାର ଗୁଣବତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଛି" ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଳିଙ୍ଗ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

20 thousand per month Incentive for Dental Doctors
ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ପାଇଁ ମାସକୁ ମିଳିବ ୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ (ETV Bharat Odisha)



ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସରକାର ନେଉଛନ୍ତି ଏକାଧିକ ପଦକ୍ଷେପ. ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ, ଆଧୁନିକ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ସହ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଉନ୍ନତମାନର ସେବା ଯୋଗାଇବା ଉପରେ ଦିଆଯାଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱ । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି । ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ସହ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଓ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସାସେବା ପହଞ୍ଚାଇବା ଦିଗରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି । ଏହାଦ୍ୱାରା ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହେବା ସହ ରୋଗୀମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ ।

Big announcement for dentists will get an incentive of Rs 20 thousand per month
ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା: ମାସକୁ ମିଳିବ ୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ (ETV Bharat Odisha)



ସେହିପରି ଭାବରେ "ଅନେକ ସମୟରେ ଦନ୍ତ ଡାକ୍ତର ମାନେ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଅନେକ ଦାବି ପୂର୍ବରୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି । ଡାକ୍ତର ମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ସେମାନଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ଓ କ୍ୟାଡର ଗଠନ ଆଦି କୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନା କରିଆସିଛନ୍ତି । ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ" ବୋଲି କହିଛି ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସାକ ସଙ୍ଘ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ପୋଡ଼ା ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶାର କେନ୍ଦ୍ର ଭୁବନେଶ୍ବର AIIMS , ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ସ୍କିନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ଟିସୁ ପ୍ରତିରୋପଣ ୟୁନିଟ୍

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଅଯଥା ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ବ୍ୟବହାର ରୋକିବ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ; ରୋଗୀ କେତେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ରହିବ ଡିଜିଟାଲ ରେକର୍ଡ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

ODISHA HEALTH DEPARTMENT
INCENTIVE FOR DENTAL DOCTORS
HEALTH DEPT ANNOUNCE INCENTIVE
ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ
INCENTIVE FOR DENTAL DOCTORS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.