ଘରୋଇ କ୍ଲିନିକରେ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ରୋଗୀ ଦେଖା ଅଭିଯୋଗ; କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରତିବାଦ, ଆକ୍ସନ ନିଆଯିବ କହିଲେ ସିଡିଏମଓ
ସରକାରୀ ମେଡ଼ିକାଲର ଡାକ୍ତର ପ୍ରାଇଭେଟରେ ରୋଗୀ ଦେଖି ଟଙ୍କା ଆଦାୟକୁ ନେଇ ହୋହଲ୍ଲା । କ୍ଲିନିକ୍ ଛାଡି ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲେ ଡାକ୍ତର ! ରିପୋର୍ଟ- ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ମହାପାତ୍ର
Published : August 30, 2026 at 9:33 PM IST
ନୟାଗଡ଼: ଜିଲ୍ଲାରେ ବେସରକାରୀ କ୍ଲିନିକରେ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ରୋଗୀ ଦେଖାକୁ ନେଇ ହଙ୍ଗାମା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ ଡାକ୍ତର ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାରେ ରୋଗୀ ଦେଖି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରୁଥିବା ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣି କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଘରୋଇ କ୍ଲିନିକରେ ପ୍ରବେଶ ପରେ ହୋହାଲ୍ଲା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଏବଂ କର୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରବଳ ବିରୋଧ ଦେଖି କ୍ଲିନିକ୍ ଛାଡି ଡାକ୍ତର ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି । ତେବେ ଅଭିଯୋଗକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ କ୍ଲିନିକ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଖଣ୍ଡନ କରିଥିବା ବେଳେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲେ ଆକ୍ସନ ନିଆଯିବ କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀ ।
ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ଦୁଇଟି ବିଭାଗର ଦୁଇ ଜଣ ଡାକ୍ତର ଘରୋଇ କ୍ଲିନିକରେ ରୋଗୀ ଦେଖିବାକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । କ୍ଲିନିକରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଦୁଇ ଜଣ ଡାକ୍ତର ରୋଗୀ ଦେଖୁଥିବା ବେଳେ ଅଚାନକ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଟିମ ଏକ ଘରୋଇ କ୍ଲିନିକ୍ ଅଲଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚି ବିରୋଧ କରିବାରୁ ଉତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ହୋଇଥିଲା ଯେ, ଡାକ୍ତର ଜଣକ ତୁରନ୍ତ ଉକ୍ତ କ୍ଲନ କ୍ଲିନିକ୍ରୁ ବାହାରି ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଥିଲେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ।
ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି । ଉକ୍ତ ଘରୋଇ କ୍ଲିନିକ୍ର ଅଲଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ମେସିନ୍ କେଉଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନାମରେ କିଣାଯାଇଛି ଏହାର ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ଏହାସହ ଯେଉଁ ବିଲଡିଂରେ ଅଲଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରାଯାଉଛି, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ଆଉ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ରୋଗୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି । ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଆଇନ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି । ଜିଲ୍ଲାବ୍ୟାପି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟସେବାରେ ସୁଧାର ଆଣିବା ସହ ବେଆଇନ ଭାବେ ଘରୋଇ କ୍ଲିନିକରେ ରୋଗୀ ଦେଖି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରୁଥିବା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ ଏବଂ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛି ଦଳ ।
"ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଉତ୍ତମମାନର ମେସିନ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଜାଣିଶୁଣି ଏହାକୁ ଅଚଳ କରାଯାଇଛି । ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ବାଧ୍ୟ୍ୟ ହୋଇ ବାହାରେ କ୍ଲିନିକରେ ଦେଖାଇବେ ଏବଂ ଅଲଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରିବେ l ଜଣେ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ କିଏ ଅଧିକାର ଦେଇଛି, ସେ ଘରୋଇ କ୍ଲିନିକରେ ଆସି ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି l ଏହା କେମିତି ସମ୍ଭବ l ଏଥିପାଇଁ ଦାୟି କିଏ ରହିବ," ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ରଣଜିତ ଦାଶ ।
ସେପଟେ ଘରୋଇ କ୍ଲିନିକ ମାଲିକ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ CDMOଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁମତି ନେଇ କ୍ଲିନିକ ଏବଂ ଅଲଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିଥିବା କହିଛନ୍ତି । ଏଠାରେ କୌଣସି ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉ ନଥିବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି । ବେଆଇନ ଭାବେ କଂଗ୍ରେସର ନେତା ଏବଂ କର୍ମୀମାନେ କ୍ଲିନିକ ଭିତରେ ପଶି ଡାକ୍ତର ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ନୟାଗଡ଼ ଟାଉନ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା କ୍ଲିନିକ ମାଲିକ ରଶ୍ମିତା ସାହୁ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହି ଘଟଣାରେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି କି, ଏହାର ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ଏବଂ ଯଦି ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଭୁଲ ଥିବ, କାଯ୍ୟନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ତେବେ ଡାକ୍ତର କିଛି ପଇସା ଲୋଭରେ ବାହାରେ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଏହା ଉପରେ ଆକ୍ସନ ନିଆଯିବ କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସ୍ବାଇଁ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଗୋଡ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ୭୩ ବର୍ଷୀୟ ଶୁକଦେବଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ... ଟ୍ରାଇ ସାଇକେଲରେ ନୟାଗଡରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର MKCG
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୟାଗଡ