କୁବେର ଡେପୁଟି ମ୍ୟାନେଜର ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ରଞ୍ଜନ ଭୋଳ ଗିରଫ: ମିଳିଲା କେଜିଏ ସୁନା, ୨୯ ପ୍ଲଟ

ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ ହେଲେ OPHWC ଡେପୁଟି ମ୍ୟାନେଜର ବିଦ୍ୟୁତ ରଞ୍ଜନ ଭୋଳ । ୨୯ଟି ପ୍ଲଟ୍, କେଜିଏ ସୁନା ସହ ୪୮.୭୯ ଲକ୍ଷ ନଗଦ ଜବତ ।

ଗିରଫ ହେଲେ OPHWC ସମ୍ବଲପୁର ଡିଭିଜନର ଡେପୁଟି ମ୍ୟାନେଜର ବିଦ୍ୟୁତ ରଞ୍ଜନ ଭୋଳ (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 1, 2026 at 2:10 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ବାରା ଗିରଫ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ହାଉସିଂ ୱେଲଫେୟାର କର୍ପୋରେସନ୍ (OPHWC) ସମ୍ବଲପୁର ଡିଭିଜନର ଡେପୁଟି ମ୍ୟାନେଜର ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ରଞ୍ଜନ ଭୋଳ ଭିଜିଲାନ୍ସ । ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ବିପୁଳ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ ହୋଇଛି । ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି (ବୁଧବାର) ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ବିଦ୍ୟୁତଙ୍କ ଠାରୁ ୧.୧୪୦ କେଜି ସୁନା, ୪୮ ଲକ୍ଷ ୭୯ ହଜାର ୧୦୦ ଟଙ୍କା ନଗଦ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାବର ଓ ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ ହୋଇଛି ।

୫ ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଟଙ୍କା ଟଙ୍କା ଜବତ:

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ସମ୍ବଲପୁର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ବେଆଇନ ଟଙ୍କା ନେଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ବିଦ୍ୟୁତଙ୍କୁ କାବୁ କରିଥିଲା । ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ୫ ଲକ୍ଷ ୧୮ ହଜାର ୯୦୦ ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଥିଲା । ଏହାପରେ ସମ୍ବଲପୁର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜଜଙ୍କ ସର୍ଚ୍ଚ ୱାରେଣ୍ଟ ଆଧାରରେ ସମ୍ବଲପୁର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ଗଞ୍ଜମର ଭଞ୍ଜନଗରର ଏକାଧିକ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଚଢ଼ାଉରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରସୁଲଗଡ଼ ପୋଲିସ ହାଉସିଂ କଲୋନୀର ଫ୍ଲାଟରୁ ୫ ଲକ୍ଷ ୪୧ ହଜାର ୭୦୦ ଟଙ୍କା ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁରରେ ଥିବା ଭଉଣୀଙ୍କ ଘରୁ ୩୪ ଲକ୍ଷ ୮୧ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଥିଲା । ଅର୍ଥାତ୍‌ ମୋଟ ୪୫ ଲକ୍ଷ ୪୧ ହଜାର ୬୦୦ ଟଙ୍କା ଜବତ କରଥିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ।

ଏକ କେଜି ସୁନା ଜବତ:

ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ଙ୍କ ନାମରେ ଜଟଣୀ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ୨୯ଟି ପ୍ଲଟ୍ ଠାବ ହୋଇଛି । ଏହାସହ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳିଙ୍ଗ ବିହାରରେ ଦୁଇଟି ବହୁତଳ ଘର ଓ ଗୋଟିଏ ଫ୍ଲାଟ୍ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି । ସେହିପରି ୬ଟି ସୁନା ଚେନ୍, ୨ଟି ସୁନା ବିସ୍କୁଟ ସହ ମୋଟ ୧.୧୪୦ କେଜି ସୁନା ଜବତ ହୋଇଛି । ଶେଷ ଖବର ସୁଦ୍ଧା ବିଦ୍ୟୁତ ରଞ୍ଜନ ଭୋଳଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆଣି ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି । ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଦ୍ୟୁତଙ୍କ ଠାରୁ ଆଉ ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ।

