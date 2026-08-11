ଅଟୋ ଚାଳକରୁ ସେବାର ସାରଥୀ... ନିରାଶ୍ରୟ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦେବଦୂତ ସାଜିଛନ୍ତି ବିଭୁତି
ନିଜ ରୋଜଗାରରୁ ୧୪ ବେଡ୍ର ଆଶ୍ରମ ଚଳାଉଛନ୍ତି କଟକର ବିଭୁତି ରାୟ। ଅସହାୟଙ୍କୁ ମାଗଣା ରହିବା, ଖାଇବା ସହ ଚିକିତ୍ସା ଆଦିର ସେ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି। ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ - ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : August 11, 2026 at 8:10 PM IST|
Updated : August 11, 2026 at 8:17 PM IST
କଟକ: କେହି ତାଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି ଦେବଦୂତ... କେହି କୁହନ୍ତି ଅସହାୟଙ୍କ ଭରସା... ଆଉ କାହା ପାଇଁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରିବାରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ। କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସୁଥିବା କିଡ୍ନୀ ରୋଗୀ ହୁଅନ୍ତୁ, କର୍କଟ ରୋଗୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜଟିଳ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅସହାୟ ରୋଗୀ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବାକୁ ଘର ନାହିଁ, ଖାଇବାକୁ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବାକୁ ଗାଡ଼ି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭରସାର ଠିକଣା ପାଲଟିଛି ଏହି ଆଶ୍ରମ।
- ପେଶା ଅଟୋ ଚାଳନା, ନିଶା ସମାଜସେବା
ଏହି ଆଶ୍ରମର ସେବା ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ୩୯ ବର୍ଷୀୟ ବିଭୁତି ରାୟ। ପେଶାରେ ଅଟୋ ଚାଳକ ଥିବା ବିଭୁତି ଆଜି ନିଜ ରୋଜଗାର, ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଓ ସାନଭାଇଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଅସହାୟ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ରୟ, ଖାଦ୍ୟ, ଯାତାୟାତ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ଚିକିତ୍ସାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ବିଶେଷକରି ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସୁଥିବା ଏଭଳି ରୋଗୀ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର ଚିକିତ୍ସାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ଆଶ୍ରମରେ ମାଗଣା ରହିବା ଓ ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ସେ।
କେବଳ ରହିବା କିମ୍ବା ଖାଇବା ନୁହେଁ। ଅଜଣା ରୋଗୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ସହ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଘରୋଇ ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ ମାଗଣାରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ। ଆଶ୍ରମକୁ ଫିଜିଓଥେରାପି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଡକାଇ ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। କର୍କଟ ରୋଗୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୁରୁତର କିଡ୍ନୀ ରୋଗୀଙ୍କ ନିୟମିତ ଡାଇଲେସିସ୍ ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେବା, ସବୁ କାମରେ ଆଗରେ ରହନ୍ତି ବିଭୁତି।
ଗୁରୁତର ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ନିୟମିତ ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ବିଶେଷକରି କିଡ୍ନୀ ରୋଗୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଡାଇଲେସିସ୍ କରାଇବାକୁ ପଡ଼େ। ଅନେକ ରୋଗୀ ବହୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ କଟକ ଆସୁଥିବାରୁ ନିୟମିତ ଯାତାୟାତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା। ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା କରି ବାରମ୍ବାର ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବା-ଆସିବା ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ। ଏଭଳି ଗୁରୁତର ରୋଗୀଙ୍କୁ ନିଜ ଆଶ୍ରମରେ ରଖି ନିଜ ଗାଡ଼ିରେ ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି ବିଭୁତି। କହିବାକୁ ଗଲେ, ନିରାଶ୍ରୟ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଶ୍ରୟ।
- ଅଟୋ ଚାଳକରୁ ଆଶ୍ରୟଦାତା
ବିଭୁତିଙ୍କ ବୟସ ଏବେ ୩୯ ବର୍ଷ। ଦିନେ ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଅଟୋ ଚାଳକ। ନିଜ ଅଟୋ ଚଳାଇ ପରିବାର ଚଳାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଜୀବନର ଏକ ଘଟଣା ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା। ଶିଶୁ ଭବନରେ ମୃତ ଶିଶୁଙ୍କ ଶବ ଅଟୋରେ ନେବା ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଛୁଆଁ-ଅଛୁଆଁର ଭାବ ଆସୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ କେହି ମୃତ ଶିଶୁର ଶବକୁ ଧରି ଅଟୋରେ ବସୁଥିଲେ, ଏହା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଅନେକ ଅଟୋ ଚାଳକ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଅଟୋରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦେଉଥିଲେ। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ବିଭୁତିଙ୍କ ମନକୁ ଗଭୀର ଭାବେ ଛୁଇଁଥିଲା।
- ୨୦୦୮ର ଏକ ଘଟଣା ବଦଳାଇଦେଲା ଜୀବନ
୨୦୦୮ ମସିହାରେ ଜଣେ ରୋଗୀଙ୍କୁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଛାଡ଼ି ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ବିଭୁତିଙ୍କ ନଜର ପଡ଼ିଥିଲା ଏକ ଟ୍ରଲି ଉପରେ। ସେହି ଟ୍ରଲିରେ ଏକାଥରକେ ୫ରୁ ୭ଟି ଶବ ବୁହା ହେଉଥିଲା। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଶବଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ି ରହିବା ପରେ ସତ୍କାର ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଖାନନଗର ମଶାଣିକୁ ନିଆଯାଉଥିଲା।
ଏଥିରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବା ପରେ ବିଭୁତି ନିଜେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ଏହାର ସମାଧାନ କରିଥିଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଅଜଣା ରୋଗୀଙ୍କ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ହେଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସହାୟତା। ଯେଉଁଠି ଜଣେ ଅସହାୟଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ଦରକାର, ସେଠାରେ ସେବା କରିବାକୁ ବିଭୁତି ମନସ୍ଥ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଅଟୋରେ ଅସହାୟ ରୋଗୀ କିମ୍ବା ମୃତଦେହ ନେଉଥିଲେ। ପରେ ନିଜେ ଏକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କିଣି ଏହି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରିଥିଲେ।
- କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପଛକୁ ହଟିନଥିଲେ
ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ସେବା ଅଭିଜ୍ଞତା ବିଭୁତିଙ୍କୁ କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସିବାର ସାହସ ଦେଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ୍ ମୃତଦେହ ଉଠାଇବାକୁ କେହି ରାଜି ହେଉନଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବିଭୁତିଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲା।
ବିଭୁତି ମଧ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ। କୋଭିଡ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ସତ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ସେବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସହାୟତା ପରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଆସିଥିଲା ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା; ଅସହାୟ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଶ୍ରମ।
- ୨୦୨୩ରେ ତିଆରି ହେଲା ୧୪ ବେଡ୍ର ଆଶ୍ରମ
ଶେଷରେ ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ବିଭୁତି ତିଆରି କଲେ ୧୪ଟି ବେଡ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଆଶ୍ରମ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରୁ ରୋଜଗାର ହେଉଥିବା କିଛି ଅର୍ଥ, ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଏବଂ ନିଜ ସାନଭାଇଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ସେ ଏହି ଆଶ୍ରମ ଚଳାଉଛନ୍ତି। ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବା ଅଜଣା ଓ ଅସହାୟ ରୋଗୀଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ରହିବା ସହ ଖାଇବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଆଶ୍ରମରୁ ରୋଗୀଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଉଛି।
ବିଭୁତି କୁହନ୍ତି; “ଯାହାର କେହି ନାହିଁ, ଆମେ ତାପାଇଁ ଅଛୁ” ଅଜଣା ଓ ଅସହାୟଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ହିଁ ତାଙ୍କର ନିଶା। ବଡ଼ କଥା ହେଲା; ଅସହାୟଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ବିଭୁତିଙ୍କ ନିଜ ପରିବାର ଲୋକ ତାଙ୍କ ହାତ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ସମାଜର ଅନେକ ଅଜଣା ପରିବାର। ବିଭୁତି କହନ୍ତି, ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଏହି ସେବା ଜାରି ରଖିବେ। ଏବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି ଦୁଇଟି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ୧୦୦ କିଲୋମିଟର ପରିଧି ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲେ, ସେ ତାହା ମାଗଣାରେ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତି।
- ବିଭୁତିଙ୍କ ସେବାରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି ଅନେକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ
ବିଭୁତିଙ୍କ ଏଭଳି ସେବା ଦେଖି ଅନେକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତିମା ଦେବୀ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ। ପ୍ରତିମା କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ନେଇ ସେ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ଆସିଥିବା ସମୟରେ ବିଭୁତି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ବିଭୁତିଙ୍କ ଏଭଳି ସେବା ଦେଖି ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ଅସହାୟଙ୍କ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତିମାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଯେ କୌଣସି ରୋଗୀ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଘର ଲୋକଙ୍କ ଭଳି ସେବା କରାଯାଏ। ରୋଗୀଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖାଇବା ଦେବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଔଷଧ ଖାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛିର ଯତ୍ନ ନିଆଯାଏ।
- ମିନତୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଆଶ୍ରମ ହିଁ ଘର
ଯାଜପୁରର ମିନତୀ ଓଝାଙ୍କ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆଶ୍ରମ ସହ ଜଡ଼ିତ। ଗତ ଅକ୍ଟୋବର ୨୯ ତାରିଖରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପାରାଲିସିସ୍ ହୋଇଥିଲା। ଅଙ୍ଗପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଅଚଳ ହୋଇଯିବାରୁ ସେ ନିରାଶ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଡାକ୍ତର ଫିଜିଓଥେରାପିର ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ଏଭଳି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ଆସିବାକୁ କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଘର ଯାଜପୁରରେ ଥିବାରୁ ପ୍ରତିଦିନ କଟକ ଆସି ଚିକିତ୍ସା କରାଇବା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଥିଲେ। ପରେ ବିଭୁତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣି ସେ ତାଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଆଜି ମିନତୀ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଏହି ଆଶ୍ରମରେ ନିଜ ଘର ଭଳି ରହୁଛନ୍ତି। ମାଗଣାରେ ରହିବା, ଖାଇବା-ପିଇବା ସହ ଫିଜିଓଥେରାପି ମଧ୍ୟ କରାଇପାରୁଛନ୍ତି। ଆଶ୍ରମରୁ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ଯାଇ ନିଜର ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ କରାଇପାରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମିନତୀ କହିଛନ୍ତି।
- ରକ୍ତ କର୍କଟରେ ପୀଡ଼ିତ ପୁଅ ପାଇଁ ଆଶ୍ରମ ହେଲା ଭରସା
ସସ୍ମିତା ପରିଡ଼ାଙ୍କ ପୁଅ ରକ୍ତ କର୍କଟରେ ପୀଡ଼ିତ। ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସେ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ଆସିଛନ୍ତି। ପୁଅକୁ ନିୟମିତ ଚିକିତ୍ସା ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁଛି। ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର ସ୍ଥାନରେ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ସସ୍ମିତାଙ୍କ ଘର ନୟାଗଡ଼ରେ। କିନ୍ତୁ ପୁଅକୁ ବସ୍ରେ ନେଇ ନିୟମିତ ଯାତାୟାତ କଲେ ସଂକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବିଭୁତିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ରହୁଛନ୍ତି।
ଏଠାରେ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଘର ଭଳି ମାଗଣାରେ ସେବା ମିଳୁଥିବାରୁ ସେ ବିଭୁତିଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି।
- ନିଜ ପରିବାର ହାତ ଛାଡ଼ିଦେଲା ! କିନ୍ତୁ ବିଭୁତି....
ଏହା କେବଳ ଜଣେ ଅଟୋ ଚାଳକଙ୍କ କାହାଣୀ ନୁହେଁ। ଏହା ଜଣେ ମଣିଷର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର କାହାଣୀ। ଏହା ଜଣେ ଅସହାୟଙ୍କ ହାତ ଧରିବାର କାହାଣୀ। ଏହା ସେହି ମାନବିକତାର କାହାଣୀ, ଯେଉଁଠି ରକ୍ତର ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲେ ବି ଜଣେ ମଣିଷ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ପରିବାର ପାଲଟିଯାଏ। ନିଜ ପରିବାର ହାତ ଛାଡ଼ିଦେଲା... କିନ୍ତୁ ବିଭୁତି ହାତ ଛାଡ଼ିନାହାନ୍ତି ସମାଜର ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କର। କାହା ପାଇଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, କାହା ପାଇଁ ଆଶ୍ରୟ, କାହା ପାଇଁ ଦୁଇ ମୁଠା ଖାଦ୍ୟ, ଆଉ କାହା ପାଇଁ ଚିକିତ୍ସାର ବ୍ୟବସ୍ଥା; ସବୁଠି ରହିଛି ତାଙ୍କ ସେବାର ହାତ। ଆଉ ବିଭୁତିଙ୍କ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥା ହିଁ ତାଙ୍କ ସମଗ୍ର ଜୀବନର ପରିଚୟ; “ ଯାହାର କେହି ନାହିଁ, ଆମେ ତାପାଇଁ ଅଛୁ।” ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସହାୟଙ୍କ ସେବା ଜାରି ରଖିବାର ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିବା ବିଭୁତି ଆଜି ଅନେକ ଅଜଣା ମଣିଷଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ଲୋକ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ଯାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେରଣା ସାଜିଛି।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ.... NIT ରାଉରକେଲାରେ ତିଆରି ହେଲା 3D ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପାଇଁ ରିସାଇକେଲ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରୁ ଫିଲାମେଣ୍ଟ, ମିଳିଲା ପେଟେଣ୍ଟ୍
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ