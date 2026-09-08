ETV Bharat / state

ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ‘ବଡ଼ ଗଣେଶ’ ଟ୍ରେଣ୍ଡ: ଭକ୍ତିର ପର୍ବ ନା ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ମଞ୍ଚ ?

୮୦ ଫୁଟ୍‌ର ବିଶାଳ ଗଣେଶଠାରୁ ୪୫ ଫୁଟ୍‌ର ପ୍ରତିମା। ରାଜଧାନୀରେ ବଢୁଛି ‘କିଏ ବଡ଼?’ର ପ୍ରତିଯୋଗିତା; ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ସହ ବଢୁଛି ପରିବେଶ, ବିସର୍ଜନ, ଟ୍ରାଫିକ୍‌ ଓ ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା। ବିକାଶ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ

BHUBANESWAR GANESH PUJA
୮୦ ଫୁଟ୍‌ର ବିଶାଳ ଗଣେଶଠାରୁ ୪୫ ଫୁଟ୍‌ର ପ୍ରତିମା। ରାଜଧାନୀରେ ବଢୁଛି ‘କିଏ ବଡ଼?’ର ପ୍ରତିଯୋଗିତା; ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ସହ ବଢୁଛି ପରିବେଶ, ବିସର୍ଜନ, ଟ୍ରାଫିକ୍‌ ଓ ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା। (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 8, 2026 at 8:54 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଗଣେଶ ପୂଜା... ଭକ୍ତିର ପର୍ବ ନା ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ମଞ୍ଚ ? ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢୁଥିବା ବିଶାଳକାୟ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦେଖି ଏବେ ଏଭଳି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ମୁମ୍ବାଇର ଆକାଶଛୁଆଁ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ଯେଉଁ ଆକର୍ଷଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା, ସେହି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଏବେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଛି। କେଉଁଠି ୫୦ ଫୁଟ୍‌, ତ ଆଉ କେଉଁଠି ୬୫, ୭୧ ଏପରିକି ୮୦ ଫୁଟ୍‌ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚ ହେଉଛନ୍ତି ବିଘ୍ନରାଜ।

ନୟାପଲ୍ଲୀରୁ ସହିଦନଗର, ବଡ଼ଗଡ଼ରୁ ରସୁଲଗଡ଼; ରାଜଧାନୀର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଥର ‘ବଡ଼ ଗଣେଶ’କୁ ନେଇ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି। କିନ୍ତୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଯେତେ ବଡ଼ ହେଉଛି, ତା’ ସହିତ ସମସ୍ୟାର ଆକାର ମଧ୍ୟ ସେତିକି ବଢୁଛି।

  • ‘କିଏ ବଡ଼?’ ! ବଢୁଛି ଅଘୋଷିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା

ଗଣେଶ ପୂଜାର ମୂଳ ଆଧାର ହେଉଛି ଭକ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ପରମ୍ପରା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ରାଜଧାନୀରେ ମୂର୍ତ୍ତିର ଉଚ୍ଚତା ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚାର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ପାଲଟୁଛି। କିଏ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି କରିବ? କାହାର ମଣ୍ଡପ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବ? କାହା ମଣ୍ଡପକୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆସିବେ ? ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନେଇ ପୂଜା କମିଟିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଏକପ୍ରକାର ଅଘୋଷିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଦେଖାଯାଉଛି।

ପୂଜା ମଣ୍ଡପଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବିଶାଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଏବେ ନିଜ ନିଜ ପରିଚୟର ଏକ ଅଂଶ ପାଲଟୁଥିବା ବେଳେ, ଦର୍ଶକଙ୍କ ଆକର୍ଷଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ମାଧ୍ୟମ ହୋଇଛି।

BHUBANESWAR GANESH PUJA
୮୦ ଫୁଟ୍‌ର ବିଶାଳ ଗଣେଶଠାରୁ ୪୫ ଫୁଟ୍‌ର ପ୍ରତିମା। ରାଜଧାନୀରେ ବଢୁଛି ‘କିଏ ବଡ଼?’ର ପ୍ରତିଯୋଗିତା; ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ସହ ବଢୁଛି ପରିବେଶ, ବିସର୍ଜନ, ଟ୍ରାଫିକ୍‌ ଓ ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା। (ETV Bharat Odisha)
  • ୮୦ ଫୁଟ୍‌ର ମୂର୍ତ୍ତି, ପଛରେ ଟନ୍‌ ଟନ୍‌ ସାମଗ୍ରୀ

ଏକ ବିଶାଳ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ପଛରେ କେବଳ କାରିଗରଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ନୁହେଁ, ବିପୁଳ ପରିମାଣର ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ। ବାଉଁଶ, ନଡ଼ା, ଦଉଡ଼ି, କପଡ଼ା ଓ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ମାଟିରେ ତିଆରି ହୁଏ ଏହି ବିଶାଳକାୟ ପ୍ରତିମା। ମୂର୍ତ୍ତିର ଆକାର ବଢ଼ିବା ସହ ସାମଗ୍ରୀର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଥାଏ।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରଙ୍ଗ, ଅଳଙ୍କାର ଓ ସାଜସଜ୍ଜା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସାମଗ୍ରୀ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ। ପୂଜା କିଛି ଦିନର। କିନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରିରେ ବ୍ୟବହୃତ ସାମଗ୍ରୀର ଅବଶିଷ୍ଟ ପରିଚାଳନା ପୂଜା ପରେ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ।

  • ବିସର୍ଜନ ପରେ ଚିନ୍ତା, ଅବଶିଷ୍ଟ ଯିବ କୁଆଡ଼େ ?

ବିଶାଳ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନେଇ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ବିସର୍ଜନ। ମୂର୍ତ୍ତି ପାଣିରେ ବିସର୍ଜନ ହେବା ପରେ ମାଟି, ବାଉଁଶ, ନଡ଼ା, କପଡ଼ା ଓ ରଙ୍ଗର ଅବଶିଷ୍ଟକୁ କିପରି ପରିଚାଳନା କରାଯିବ ? ସରଳ ହିସାବରେ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍‌ ଅଧିକ ସାମଗ୍ରୀ, ଅଧିକ ଅବଶିଷ୍ଟ। ଏହି ଅବଶିଷ୍ଟର ସଠିକ୍‌ ପରିଚାଳନା ନହେଲେ ଜଳାଶୟ ଓ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଦୂଷଣର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିପାରେ।

ବିଶେଷକରି ରାସାୟନିକ ମିଶ୍ରିତ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର ହେଲେ ଏହାର ପରିବେଶ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ନେଇ ଅଧିକ ସତର୍କତା ଆବଶ୍ୟକ। ପରିବେଶବିତ୍‌ ଜୟକୃଷ୍ଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ମତରେ, ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ସହ ଅଧିକ ପରିମାଣର ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବାରୁ ବିସର୍ଜନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବଶିଷ୍ଟ ପରିଚାଳନାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଜରୁରୀ।

  • ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣର ଭୟ, ବଢୁଛି ପରିବେଶ ଚିନ୍ତା

ବିଶାଳ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନେଇ ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପରିବେଶ ସମ୍ପର୍କିତ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହେଉଥିବାରୁ ସେଥିରେ ବ୍ୟବହୃତ ସାମଗ୍ରୀର ପରିମାଣ ତୁଳନାମୂଳକ ଭାବେ କମ୍‌ ଥିଲା। ଏବେ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଅଧିକ ମାଟି, ରଙ୍ଗ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ତେଣୁ ବିସର୍ଜନ ପରେ ଏହି ଅବଶିଷ୍ଟ କେଉଁଠି ଯିବ ଏବଂ କିପରି ପରିଚାଳନା ହେବ, ସେନେଇ ଏବେଠାରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀବାସୀ।

  • ମୂର୍ତ୍ତି ବଡ଼, ଭିଡ଼ ବଡ଼, ଚାପ ବି ବଡ଼

୫୦ରୁ ୮୦ ଫୁଟ୍‌ ଉଚ୍ଚ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିମା ନୁହେଁ। ଏହା ସହ ଜଡ଼ିତ ରହିଛି ଅନେକ ପ୍ରଶାସନିକ ଓ ସୁରକ୍ଷା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ।

ଏଭଳି ବିଶାଳ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ...

- ବଡ଼ ଜାଗା ଆବଶ୍ୟକ,

- ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦରକାର,

- ଦର୍ଶକଙ୍କ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ଅଧିକ ସ୍ଥାନ ଆବଶ୍ୟକ,

- ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଅନ୍ୟ ଢାଞ୍ଚାର ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡ଼େ

ବିଶାଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯଦି ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭିଡ଼ ବଢ଼େ, ତେବେ ଟ୍ରାଫିକ୍‌ ପରିଚାଳନା ଓ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବି ହୋଇପାରେ।

BHUBANESWAR GANESH PUJA
୮୦ ଫୁଟ୍‌ର ବିଶାଳ ଗଣେଶଠାରୁ ୪୫ ଫୁଟ୍‌ର ପ୍ରତିମା। ରାଜଧାନୀରେ ବଢୁଛି ‘କିଏ ବଡ଼?’ର ପ୍ରତିଯୋଗିତା; ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ସହ ବଢୁଛି ପରିବେଶ, ବିସର୍ଜନ, ଟ୍ରାଫିକ୍‌ ଓ ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା। (ETV Bharat Odisha)
  • କ’ଣ କହୁଛନ୍ତି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ?

ନୟାପଲ୍ଲୀ ନୂଆ ସାହି ପୂଜା ମଣ୍ଡପର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଦେବବ୍ରତ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିରେ କୌଣସି କେମିକାଲ୍‌ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉନାହିଁ। ପରିବେଶ ସହ ଯେପରି ଖାପ ଖୁଆଇପାରିବ, ସେହି ଅନୁସାରେ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଚାହିଦା ରହିଛି। ତେଣୁ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି।

ଏଠାରେ ପାଖାପାଖି ୨୦ ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର କାମ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ଏକ ମାସ ଧରି କାରିଗରମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି।

ବଡ଼ଗଡ଼ରେ ଥିବା ଗଣେଶ ପୂଜା ମଣ୍ଡପର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବ୍ରଜ ମୋହନ ସ୍ୱାଇଁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପୂର୍ବରୁ ମାତ୍ର ୩-୪ଟି କମିଟିରେ ବଡ଼ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଛୋଟବଡ଼ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ତାଙ୍କ ମଣ୍ଡପରେ ଓଡ଼ିଆ ଓ ବଙ୍ଗାଳୀ ମିଶି ପ୍ରାୟ ୧୫ରୁ ୨୦ ଜଣ କାରିଗର କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ଗାଇଡ୍‌ଲାଇନ୍‌ ରହିଛି, ସେହି ଅନୁସାରେ କାମ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।

  • ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗରଙ୍କ ମୁହଁରୁ...

ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର ଦୁଶାସନ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଛୋଟ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ୩୦-୪୦ ଫୁଟ୍‌ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଅଧିକ ପରିମାଣର ବାଉଁଶ, ମାଟି ଓ କପଡ଼ା ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ। ଏଭଳି ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଏକ ମାସରୁ ଦେଢ଼ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ତେବେ ସେମାନେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କେମିକାଲ୍‌ ମୁକ୍ତ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି।

  • ରାଜଧାନୀରେ କେଉଁଠି କେତେ ବଡ଼ ଗଣେଶ ?

ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଥର ବିଶାଳକାୟ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ।

  1. ନୟାପଲ୍ଲୀ ନୂଆ ସାହି: ପାଖାପାଖି ୮୦ ଫୁଟ୍‌
  2. ବଡ଼ଗଡ଼: ୬୫ ଫୁଟ୍‌
  3. ବରମୁଣ୍ଡା ନ୍ୟୁ ଏୟାରପୋର୍ଟ ରୋଡ୍‌: ୭୧ ଫୁଟ୍‌
  4. ଓଲ୍ଡ ଟାଉନ୍‌ ତିନିମୁଣ୍ଡିଆ ଛକ: ୫୧ ଫୁଟ୍‌
  5. ଡମଣା ଛକ: ୫୦ ଫୁଟ୍‌
  6. ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାର ଛକ: ୪୫ ଫୁଟ୍‌
  7. ବିଜେବି ନଗର: ୫୦ ଫୁଟ୍‌

ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏଥର ରାଜଧାନୀର ଅନେକ ମଣ୍ଡପରେ ଗଣେଶଙ୍କ ଆକାର ହିଁ ହେବ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ।

  • ଶେଷରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ସହ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଆସୁଛି କି ?

ଗଣେଶ ପୂଜା ହେଉଛି ଆସ୍ଥା, ଭକ୍ତି ଓ ମିଳନର ପର୍ବ। ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି, କାରିଗରଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେଉଛି ଏବଂ ପୂଜାର ଆକର୍ଷଣ ବଢ଼ାଉଛି, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ। କିନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା, ବିସର୍ଜନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବଶିଷ୍ଟ ପରିଚାଳନା, ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ, ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଟ୍ରାଫିକ୍‌ ପରିଚାଳନା ଓ ସୁରକ୍ଷା ଭଳି ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି।

ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନ କେବଳ “କାହାର ଗଣେଶ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼?” ନୁହେଁ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, କାହାର ପୂଜା ସବୁଠାରୁ ଦାୟିତ୍ୱଶୀଳ ? ମୂର୍ତ୍ତି ଆକାଶ ଛୁଉଁ, ଭକ୍ତି ମନ ଛୁଉଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଉତ୍ସବ ଯେପରି ପରିବେଶ ଓ ସହର ଉପରେ ଭାର ନହେଉ, ସେଥିପାଇଁ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ସହ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ଆଉ ୩ଟି ପବିତ୍ର ନାଁ- 'ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର, ଶ୍ରୀନଅର'କୁ ମିଳିଲା ଟ୍ରେଡମାର୍କ ସୁରକ୍ଷା

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

BHUBANESWAR
ODISHA
BIGGEST GANESH IDOL
ଗଣେଶ
BHUBANESWAR GANESH PUJA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.