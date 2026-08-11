ETV Bharat / state

ବଢ଼ିବା ବଦଳରେ କମୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏୟାର୍ କନେକ୍ଟିଭିଟି: ସମସ୍ତ ବିଦେଶ ଉଡ଼ାଣ ବନ୍ଦ

ଜୁଲାଇ ୧୮ ତାରିଖରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ସେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠପ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ପୁଣି ଥରେ ବିମାନ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ ଦାସ

Bhubaneswar's air connectivity is decreasing instead of growing: International flights suspended
ବଢ଼ିବା ବଦଳରେ କମୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏୟାର୍ କନେକ୍ଟିଭିଟି: ବିଦେଶ ଉଡ଼ାଣ ବନ୍ଦ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 11, 2026 at 4:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

International flights suspended, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଦିକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବ କ'ଣ, ତା ବଦଳରେ କମିବାରେ ଲାଗିଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଏୟାର୍ କନେକ୍ଟିଭିଟି । ଧୀରେ ଧୀରେ କମୁଛି ବିମାନ ସେବା । ଠପ୍ ହେଲା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଉଡ଼ାଣ ।


ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କମୁଛି ବିମାନ ସେବା । ପୂର୍ବରୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ଦେଶର ୩୦ରୁ ଅଧିକ ସହର ସହ ଆକାଶପଥରେ ସିଧାସଳଖ ଯୋଗାଯୋଗ ରହିଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ସମର ସିଡ୍ୟୁଲରେ ଏହା ୧୯ଟି ସହରକୁ ଖସିଆସିଥିଲା । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଚାଲୁଥିବା ଏକମାତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଉଡ଼ାଣ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି ।


ଜୁଲାଇ ୧୮ ତାରିଖରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ସେବା ଠପ୍ ହୋଇଛି । ଜୁଲାଇ ୧୭ ତାରିଖରେ ୬୪ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ ଯାତ୍ରା କରିଥିବା ବେଳେ ଜୁଲାଇ ୧୮ରେ ୧୪୦ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ବ୍ୟାଙ୍କକ୍‌ରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଥିଲେ । ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଉଡ଼ାଣ ବନ୍ଦ ରହିଛି । ତେବେ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ପୁଣି ଥରେ ବିମାନ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଆଶା ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବୀମାନବନ୍ଦରର ଅପରେସନ୍ ଡିଜିଏମ୍ ଉମାକାନ୍ତ ପଟେଲ୍ ।

ପୂର୍ବରୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ଦେଶର ୩୦ରୁ ଅଧିକ ସହର ସହ ଆକାଶପଥରେ ସିଧାସଳଖ ଯୋଗାଯୋଗ ରହିଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ସମର ସିଡ୍ୟୁଲରେ ଏହା ୧୯ଟି ସହରକୁ ଖସିଆସିଥିଲା ।
ପୂର୍ବରୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ଦେଶର ୩୦ରୁ ଅଧିକ ସହର ସହ ଆକାଶପଥରେ ସିଧାସଳଖ ଯୋଗାଯୋଗ ରହିଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ସମର ସିଡ୍ୟୁଲରେ ଏହା ୧୯ଟି ସହରକୁ ଖସିଆସିଥିଲା । (ETV Bharat)

ଏପଟେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ବିମାନ ସେବା କେବଳ ଯାତ୍ରୀ ପରିବହନର ମାଧ୍ୟମ ନୁହେଁ, ବରଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ଶିଳ୍ପ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଧାର । ବିମାନ ସଂଯୋଗ କମିବା ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ । ଯାତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା କମୁଥିଲେ, ବିମାନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସେବା ଜାରି ରଖିବା ସହ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ସହଯୋଗ ଦରକାର ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

ଅନ୍ୟପଟେ, ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଏଜେନ୍ସି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଲକାତାରୁ ଟିକେଟ୍ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି । ଏହା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ଓ ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚର କାରଣ ହେଉଛି ।

ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଉପରେ ନଜର ପକାଇଲେ, ୨୦୨୨ ଜୁଲାଇରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ୨,୧୮୭ଟି ବିମାନ ଚଳାଚଳ କରିଥିବା ବେଳେ ୨ ଲକ୍ଷ ୪୫ ହଜାର ୨୩୨ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ । ୨୦୨୩ ଜୁଲାଇରେ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ସଂଖ୍ୟା ୨,୮୮୫କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ ଯାତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା ୩ ଲକ୍ଷ ୬୩ ହଜାର ୫୭୬ ଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୈନିକ ପ୍ରାୟ ୯୦ରୁ ୧୦୦ଟି ବିମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ବେଳେ ଦୈନିକ ପ୍ରାୟ ୧୨ରୁ ୧୫ ହଜାର ଯାତ୍ରୀ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି ।

ଜୁଲାଇ ୧୮ ତାରିଖରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ସେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠପ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ପୁଣି ଥରେ ବିମାନ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ଜୁଲାଇ ୧୮ ତାରିଖରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ସେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠପ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ପୁଣି ଥରେ ବିମାନ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି। (ETV Bharat)
ବିମାନ ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଏୟାରଲାଇନ୍ସଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଚାପ ବଢ଼ାଇଛି । ଇନ୍ଧନ ଦର ବଢ଼ିବା ସହ ବିମାନ ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରୁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅତିରିକ୍ତ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ପଡ଼ୁଛି । ବଢ଼ୁଥିବା ବିମାନ ଯାତ୍ରୀ ଓ ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଦେଖି ଏୟାର୍ କନେକ୍ଟିଭିଟି ବୃଦ୍ଧି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ବିପରୀତ ଭାବେ ସେବା କମିବା ରାଜ୍ୟର ବିମାନ ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ।ପୂର୍ବରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବିଦେଶକୁ ଉଡ଼ାଣ କରୁଥିବା ଦେଶ ଗୁଡିକ ହେଲା, ଆବୁଧାବି, ଦୁବାଇ, ମାଲେସିଆ, ସିଙ୍ଗାପୁର ଆଦି ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲା । ତେବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହା ବନ୍ଦ ହେବାରେ ଲାଗିଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ସେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଉଚ୍ଚ ଅଟ୍ଟାଳିକା ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା ବିମାନ ବିପଦ! ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ପାଇଲଟଙ୍କୁ ସତର୍କ ବାର୍ତ୍ତା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଭୁବନେଶ୍ବର ବିମାନବନ୍ଦରରେ 'ଇବୋଲା' ସତର୍କତା , ବିଦେଶ ଫେରନ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ ନଜର, ଯାଞ୍ଚ ହେବ ୨୧ ଦିନର ଟ୍ରାଭେଲ୍‌ ହିଷ୍ଟ୍ରି

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

BIJU PATTNAIK AIRPORT
ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିମାନ ବନ୍ଦର
BIJU PATNAIK INTERNATIONAL AIRPORT
INTERNATIONAL FLIGHTS SUSPENDED
INTERNATIONAL FLIGHTS SUSPENDED

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.