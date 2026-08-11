ବଢ଼ିବା ବଦଳରେ କମୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏୟାର୍ କନେକ୍ଟିଭିଟି: ସମସ୍ତ ବିଦେଶ ଉଡ଼ାଣ ବନ୍ଦ
ଜୁଲାଇ ୧୮ ତାରିଖରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ସେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠପ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ପୁଣି ଥରେ ବିମାନ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ ଦାସ
Published : August 11, 2026 at 4:20 PM IST
International flights suspended, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଦିକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବ କ'ଣ, ତା ବଦଳରେ କମିବାରେ ଲାଗିଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଏୟାର୍ କନେକ୍ଟିଭିଟି । ଧୀରେ ଧୀରେ କମୁଛି ବିମାନ ସେବା । ଠପ୍ ହେଲା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଉଡ଼ାଣ ।
ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କମୁଛି ବିମାନ ସେବା । ପୂର୍ବରୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ଦେଶର ୩୦ରୁ ଅଧିକ ସହର ସହ ଆକାଶପଥରେ ସିଧାସଳଖ ଯୋଗାଯୋଗ ରହିଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ସମର ସିଡ୍ୟୁଲରେ ଏହା ୧୯ଟି ସହରକୁ ଖସିଆସିଥିଲା । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଚାଲୁଥିବା ଏକମାତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଉଡ଼ାଣ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି ।
ଜୁଲାଇ ୧୮ ତାରିଖରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ସେବା ଠପ୍ ହୋଇଛି । ଜୁଲାଇ ୧୭ ତାରିଖରେ ୬୪ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ ଯାତ୍ରା କରିଥିବା ବେଳେ ଜୁଲାଇ ୧୮ରେ ୧୪୦ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଥିଲେ । ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଉଡ଼ାଣ ବନ୍ଦ ରହିଛି । ତେବେ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ପୁଣି ଥରେ ବିମାନ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଆଶା ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବୀମାନବନ୍ଦରର ଅପରେସନ୍ ଡିଜିଏମ୍ ଉମାକାନ୍ତ ପଟେଲ୍ ।
ଏପଟେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ବିମାନ ସେବା କେବଳ ଯାତ୍ରୀ ପରିବହନର ମାଧ୍ୟମ ନୁହେଁ, ବରଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ଶିଳ୍ପ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଧାର । ବିମାନ ସଂଯୋଗ କମିବା ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ । ଯାତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା କମୁଥିଲେ, ବିମାନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସେବା ଜାରି ରଖିବା ସହ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ସହଯୋଗ ଦରକାର ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ଅନ୍ୟପଟେ, ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଏଜେନ୍ସି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଲକାତାରୁ ଟିକେଟ୍ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି । ଏହା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ଓ ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚର କାରଣ ହେଉଛି ।
ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଉପରେ ନଜର ପକାଇଲେ, ୨୦୨୨ ଜୁଲାଇରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ୨,୧୮୭ଟି ବିମାନ ଚଳାଚଳ କରିଥିବା ବେଳେ ୨ ଲକ୍ଷ ୪୫ ହଜାର ୨୩୨ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ । ୨୦୨୩ ଜୁଲାଇରେ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ସଂଖ୍ୟା ୨,୮୮୫କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ ଯାତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା ୩ ଲକ୍ଷ ୬୩ ହଜାର ୫୭୬ ଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୈନିକ ପ୍ରାୟ ୯୦ରୁ ୧୦୦ଟି ବିମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ବେଳେ ଦୈନିକ ପ୍ରାୟ ୧୨ରୁ ୧୫ ହଜାର ଯାତ୍ରୀ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଉଚ୍ଚ ଅଟ୍ଟାଳିକା ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା ବିମାନ ବିପଦ! ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ପାଇଲଟଙ୍କୁ ସତର୍କ ବାର୍ତ୍ତା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଭୁବନେଶ୍ବର ବିମାନବନ୍ଦରରେ 'ଇବୋଲା' ସତର୍କତା , ବିଦେଶ ଫେରନ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ ନଜର, ଯାଞ୍ଚ ହେବ ୨୧ ଦିନର ଟ୍ରାଭେଲ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର