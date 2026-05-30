ରାଜଧାନୀରେ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ପ୍ରେମରୁ ଯୁବକଙ୍କ ଉପରେ ଥାର୍ ଚଢ଼ାଇ ହତ୍ୟା, ୬ ଗିରଫ
ତ୍ରିକୋଣୀୟ ପ୍ରେମରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ଉପରେ ଥାର୍ ଚଢ଼ାଇ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି । ମାମଲାରେ ୬ ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : May 30, 2026 at 4:54 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀରେ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ପ୍ରେମରୁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ । ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ଉପରେ ଥାର୍ ଚଢ଼ାଇ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି । ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର କଲେଜ ଛକ ନିକଟରେ ଶନିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି । ମୃତ ଯୁବକ ହେଲେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା କାଇପଦର ଅଞ୍ଚଳର ବରୁଣ କୁମାର ରାଉତରାୟ । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବରେନ୍ୟଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ପ୍ରଥମେ ଏହା ଦୁର୍ଘଟଣା ବୋଲି ଜଣାପଡିଥିଲା । ହେଲେ ପରେ ଏହା ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ବୋଲି ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି ।
ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ସାମିଲ 6 ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ:
ଏହି ମାମଲାରେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପୋଲିସ ଦଳ ଆଜି (ଶନିବାର) ୬ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ଏଥିସହ ଅପରାଧରେ ବ୍ୟବହୃତ ଥାର୍ (OD14Z2338) ଓ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଟି ଜବତ କରିଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ବାପୁନି ଓରଫ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଦାସ, ଚିଦାନନ୍ଦ ଦାସ, ଆଶିଷ ଦେହୁରୀ, ସ୍ୱସ୍ତିକ ଭରଦ୍ବାଜ, ସୁରଜ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଓ ଶ୍ରୀଧର ନାୟକ । ଏହି ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ତଥା ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସୁରଜ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅପରାଧରେ ବ୍ୟବହୃତ ଥାର୍ର ମାଲିକ ବାପୁନି ଓରଫ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଦାସ ଅଟନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କର ଏକ ଲସି ଦୋକାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।
ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଶୈଳେଶ୍ରୀ ବିହାର ଅଞ୍ଚଳର ସୂଚନା ମିଳିଛି । ବରୁଣଙ୍କ ପ୍ରେମିକାଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ସୁରଜ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ହିଁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ମୁଖ୍ୟ ଖଳନାୟକ । ସେ ହିଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ଏହି ଜଘନ୍ୟ କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଥିବା ଡିସିପି ଜଗମୋହନ ମିନା ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ତ୍ରିକୋଣୀୟ ପ୍ରେମରୁ ବିବାଦ ଓ ହତ୍ୟା:
ଡିସିପିଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ତ୍ରିକୋଣୀୟ ପ୍ରେମକୁ ନେଇ ବରୁଣ ଓ ସୁରଜ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ରହି ଆସିଥିଲା । ରାତି ପ୍ରାୟ 2ଟା ସମୟରେ ବରୁଣ କୁମାର ରାଉତରାୟ(ମୃତ) ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କ ସହ ଶୈଳଶ୍ରୀବିହାରସ୍ଥିତ ମହିମା ଜୁସ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ ଯାଇଥିଲେ । ସେଠାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସୂରଜ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ସହଯୋଗୀମାନେ ଥିଲେ । ପ୍ରଥମେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆପୋଷ ସମାଧାନ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ବରୁଣ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କ ସହ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେମାନେ ପୁନର୍ବାର ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଫେରି ଆସିବାରୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବଚସା ହେବା ସହ ଆକ୍ରମଣ ଓ ପ୍ରତିଆକ୍ରମଣ ଘଟିଥିଲା ।
ଏହା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସୁରଜ ଅନ୍ୟ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହ ଥାର୍ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଟିରେ ବରୁଣଙ୍କ ପିଛା କରିଥିଲା । ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର କଲେଜ ଛକ ନିକଟରେ ବରୁଣଙ୍କ ବାଇକକୁ ଥାର୍ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ଫଳରେ ବରୁଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ଆହତମାନଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ପରେ ଘଟଣା ପଛର ରହସ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସିଥିଲା ବୋଲି ଡିସିପି କହିଛନ୍ତି ।
ଡିସିପି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଏକ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟମ୍ପ୍ ନେଇ ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବେ ପିଟି ମାରିବା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ଝଗଡ଼ା ହେବା ପରେ ଜାଣିଶୁଣି ଥାର୍ ଚଢ଼ାଇଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଡିସିପି କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ରାଜଧାନୀରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଦୁଇ ମୃତଦେହ ଜବତ; ରହସ୍ୟ ଘେରରେ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ, ପରିଚୟ ଖୋଜୁଛି ପୋଲିସ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର