ETV Bharat / state

କଟରପନ୍ଥୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ; ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଜଣେ ଯୁବକକୁ ଉଠାଇ ନେଲା ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ, ଆତଙ୍କୀ ଲିଙ୍କ୍ ସନ୍ଦେହ

ଦେଶ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଜଣେ ଯୁବକକୁ ଭୁବନେଶ୍ବରରୁ ଗିରଫ କଲା ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ । ଆତଙ୍କବାଦୀ ଲିଙ୍କ୍ ଥିବା ସନ୍ଦେହ କରୁଛି ପୋଲିସ। ରିପୋର୍ଟ- ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ

bhubaneswar youth Imran arrested anti national activities
ଦେଶ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ବରରୁ ଜଣେ ଯୁବକ ଗିରଫ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 11, 2026 at 3:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାରେ ରହି ଦେଶ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ, ଭୁବନେଶ୍ବରରୁ ଗିରଫ ହେଲେ ଜଣେ ଯୁବକ । କଟରପନ୍ଥୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହ ଜଡ଼ିତ ରହି ଦେଶରେ ହିଂସା ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଉସୁକାଇଥିଲେ । ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଏହା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ସ୍ପେଶାଲ ସେଲ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଜଣେ ଯୁବକକୁ ଗିରଫ କରିଛି । ଉକ୍ତ ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ ହେଲେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗଙ୍ଗନଗର ୟୁନିଟ- ୬ର ୨୨ ବର୍ଷୀୟ ଶେଖ୍ ଇମ୍ରାନ୍।

ଇମ୍ରାନକୁ ରିମାଣ୍ଡ୍‌ରେ ନେଲା ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ:

ଗତକାଲି (ଶୁକ୍ରବାର) ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଇମ୍ରାନକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା । ଏହାପରେ ଇମ୍ରାନକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏସ୍‌ଡିଜେଏମ୍ ଅଦାଲତରେ ହାଜର କରାଯାଇଥିଲା । ପରେ କୋର୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁମତି ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ୍ ତାକୁ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟ୍ ରିମାଣ୍ଡ୍‌ରେ ନେଇଛି । ଇମ୍ରାନ୍ ଠାରୁ ମୋବାଇଲ, ଲାପଟପ୍ ଆଦି ଉପକରଣ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଏନେଇ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି (ଶନିବାର) ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ଘଟଣା ପ୍ରଚାର ହେବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଇମ୍ରାନ୍ ସହ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଲିଙ୍କ୍ ଥିବା ପୋଲିସ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି ।

ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା ଇମ୍ରାନ:

ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ସପ୍ତାହ ତଳେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ସ୍ପେଶାଲ ସେଲ୍ ଏକ କଟରପନ୍ଥୀ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଏହି ଗ୍ରୁପ୍ ଫେସବୁକ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ହ୍ଵାଟ୍ସଆପ ଓ ଏବଂ ସିଗ୍‌ନାଲ୍ ଭଳି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଦେଶ ବିରୋଧୀ ପୋଷ୍ଟ କରୁଥିଲା । ଜେରା ଏବଂ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ୍ ବିଶ୍ଳେଷଣ ସମୟରେ ସ୍ପେଶାଲ୍ ସେଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ସହ ଲିଙ୍କ୍ ପାଇଥିଲା । ଇମ୍ରାନ୍ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହ୍ଵାଟ୍ସଆପ ଏବଂ ସିଗ୍‌ନାଲ୍ ଆପ୍‌ରେ ଏକ ଗ୍ରୁପ୍‌ରେ ଯୋଡି ହୋଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ଧର୍ମୀୟ ଧାରାରେ ମୌଳବାଦୀ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଥିଲା । ଯାହା ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଇମ୍ରାନର ଠିକଣା ପାଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଥିଲା । କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ସହାୟତାରେ ସ୍ପେଶାଲ ସେଲ୍ ତାକୁ ଗତକାଲି ୟୁନିଟ-୬ରୁ କାବୁ କରିଥିଲା ।

ତେବେ ଇମ୍ରାନ ବେରୋଜଗାର ଥିଲା । ତା' ପାଖକୁ ବିଭିନ୍ନ ସୂତ୍ରରୁ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଆସୁଥିଲା । ତେଣୁ କୌଣସି ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଜରିଆରେ ଇମ୍ରାନ୍ ପାଖକୁ ଟଙ୍କା ଆସୁଥିଲା ବୋଲି ସ୍ପେଶାଲ ସେଲ୍ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି । ତାର ବ୍ୟାଙ୍କ କାରବାର ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି ।

୧୧ ବର୍ଷ ତଳେ ଅର୍ଥାତ ୨୦୧୫ରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ପେଶାଲ ସେଲ୍ କଟକ ସାଲେପୁରରୁ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରିଥିଲା। କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ସହାୟତାରେ ତାକୁ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲା। ଏହି ମାମଲା ଏବେବି ବିଚରଧୀନ ଅଛି। ଉକ୍ତ ଯୁବକ ସହ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଙ୍ଗଠନ ସହ ଲିଙ୍କ୍ ଥିବା ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

DELHI POLICE SPECIAL CELL
ANTI NATIONAL ACTIVITIES INDIA
TERROR LINK INVESTIGATION
ODISHA CRIME NEWS
BHUBANESWAR CRIME NEWS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.