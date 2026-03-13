ରାଜଧାନୀ ବୁଲିଲା ଖଣ୍ଡା, ଏକାଧିକ ଆହତ
ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କଥା କଥାରେ ବୁଲୁଛି ଖଣ୍ଡା ଏବଂ ଭୁଜାଲି । ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଏବଂ ବଡ଼ଗଡ଼ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ, ଏକାଧିକ ଲୋକ ଆହତ ।
ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ୍ ରାଉତ
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଅଶାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବର । ପୂର୍ବ ଶତୃତା ଓ ସାମାନ୍ୟ କଥାକୁ ନେଇ ବୁଲୁଛି ଖଣ୍ଡା ଏବଂ ଭୁଜାଲି । ଗତକାଲି (ଗୁରୁବାର) ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଥାନା ଏବଂ ବଡଗଡ଼ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ପୃଥକ ପୃଥକ ଅପରାଧ ଘଟିଛି । ଦୁଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଘଟଣାରେ ଏକାଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ତେବେ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଦୁଇ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ପୃଥକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି ।
ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଛୁରାମାଡ଼:
ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଥାନା ପିଡବ୍ଲୁଡି ବସ୍ତିରେ ଗତକାଲି ରାତି ପ୍ରାୟ ୮ଟା ସମୟରେ ଛୁରାମାଡ ହୋଇଥିଲା । ପୂର୍ବ ଶତୃତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଏଭଳି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ କହିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ନାନାଜୀ ନାମକ ଯୁବକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହାସହ ତାଙ୍କ ୩ ରୁ ୪ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଛୁରା ମାଡ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଏତଲା କ୍ରମେ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପି. ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ରାଓ କହିଛନ୍ତି ।
ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡାରେ ହାଣିଲେ:
ସେହିପରି ବଡ଼ଗଡ଼ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କଳ୍ପନା ଛକ ନିକଟ ଗୌତମନଗର ବସ୍ତି ନିକଟରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଖଣ୍ଡା ବୁଲିଛି । ଏଥିରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆହତ ଜଣକ ହେଲେ ବାମନ ସାହାଣି । ବସ୍ତି ଭିତରେ ୩ରୁ ୪ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡାରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ତେବେ କେଉଁ କାରଣରୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି, ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ପାରି ନାହିଁ । ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଥିଲା । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ହୋହଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ । ତେବେ ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନିଆଯାଇ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଥିବା ବଡ଼ଗଡ଼ ଥାନାଧିକାରୀ ତୃପ୍ତିରଞ୍ଜନ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର