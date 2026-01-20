ETV Bharat / state

ଚଢ଼ିଲା ବୁଲ ଡୋଜର; ମାଟିରେ ମିଶିଲା ୟୁନିଟ ୧ ହାଟ, ଆଜି ମାର୍କେଟ ବନ୍ଦ

ନିଆଁର ଆଁରେ ଜୀବିକା ପୋଡି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ବାହୁନି କାନ୍ଦୁଛି ଦୋକାନୀ। ଜୀବନ ଜୀବିକାର ଆଧାର ସମ୍ପୂର୍ଣ ପୋଡି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ? ସେନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ।

ୟୁନିଟ ୧ ହାଟରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ
ୟୁନିଟ ୧ ହାଟରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ (ETV BHARAT ODISHA)
Published : January 20, 2026 at 3:51 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଭୟାଭୟ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ପୋଡ଼ି ଛାରଖାର ହେବା ପରେ ମାଟିରେ ମିଶିଲା ୟୁନିଟ ୧ ହାଟ । ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ଉପରେ ଚଢ଼ିଲା ବୁଲ ଡୋଜର, ମାଟିରେ ମିଶିଲା ଦୋକାନ । ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଯୋଗୁ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ପୋଡି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି ପୁରା ମାର୍କେଟ । ଆଉ ସେହି ପାଉଁଶ ଭିତରୁ ଜୀବିକା ଖୋଜୁଥିବା ଵ୍ୟଵସାୟୀ ନିଜ ଦୋକାନ ସଜାଡୁଛି । ନିଆଁର ଆଁରେ ଜୀବିକା ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ବାହୁନି କାନ୍ଦୁଛି ଦୋକାନୀ। ଜୀବନ ଜୀବିକାର ଆଧାର ସମ୍ପୂର୍ଣ ପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ? କ'ଣ ଖାଇବେ ? ଆଉ କେମିତି ରହିବେ ? ଏନେଇ ପୋଡା ଦୋକାନ ଭିତରୁ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟର କ୍ଷତିକୁ ଆକଳନ କରି ବ୍ୟବସାୟୀ କାନ୍ଦୁଥିବା ବେଳେ ସରକାରଙ୍କୁ ମାଗିଛନ୍ତି ସହାୟତା ।

ଚଢ଼ିଲା ବୁଲ ଡୋଜର; ମାଟିରେ ମିଶିଲା ୟୁନିଟ ୧ ହାଟ, ଆଜି ମାର୍କେଟ ବନ୍ଦ (ETV BHARAT ODISHA)

ବାରମ୍ବାର ଚେତାବନୀ ସତ୍ୱେ ନିୟମକୁ ନମାନୀ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବାରୁ ଏଭଳି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ବାରମ୍ବାର ହେଉଛି ବୋଲି କହି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦିଛନ୍ତି ବିଏମସି ମେୟର । ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ପରେ ୧ ନମ୍ବର ହାଟ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିଛି । ହାଟ ଭିତର ଓ ବାହାର ହାଟ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ବିଏମସି ନୋଟିସ କରିଛି । ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ସୁରକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ, ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ କ୍ଷୟ କ୍ଷତି ଆକଳନ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମେୟର। ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଲେ ବନ୍ଦ ଅବଧି ୨ରୁ ୩ ଦିନ ବଢିବ । ସେହିପରି ହାଟର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଫାଇଲ ପଡ଼ିଥିବା ମେୟର କହିଥିବା ବେଳେ ବିଏମସି ଅବହେଳା ପାଇଁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା କହିବା ସହ ହାଟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନକ୍ସା ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ନେତା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଧାନ ।

ସରସ୍ବତୀ ପୂଜା ପାଇଁ ଥିଲା ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ:

ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ନେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ କହିବା କଥା, ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କୌଣସି କାରଣ ବଶତଃ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବିକୁଥିବା ଦୋକାନରେ ପ୍ରଥମେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା । ଆଉ ତାପରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଫାଟି ନିଆଁ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇଥିଲା । ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଦୋକାନକୁ ନିଆଁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଥିଲା । ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ, ଦମକଳ ବାହିନୀ ନିଆଁ ଲିଭାଉ ଲିଭାଉ ୩୫ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଦୋକାନ ଜଳିପୋଡ଼ି ଛାରଖାର ହୋଇଯାଇଥିଲା । ନିଜ ଆଖି ଆଗରେ ଦୋକାନ ହୁତୁହୁତୁ ଜଳୁଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ନିରୁପାୟ ଥିଲେ ଦୋକାନୀ । ଚାହିଁକି ବି ଜିନିଷ ଉଦ୍ଧାର କରିନପାରି ନଥିଲେ ଦୋକାନୀ । କିଛି ବ୍ୟବସାୟୀ କହିଛନ୍ତି, ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ପାଇଁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ମାଲ୍ ରଖିଥିଲେ। ହେଲେ ଏହି ନିଆଁରେ ସବୁ ପୋଡ଼ିଯାଇଛି । କ୍ଵିଣ୍ଟାଲ କ୍ଵିଣ୍ଟାଲ ଫଳ, ଟନ୍ ଟନ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ, ହଜାରେ ପାଖାପାଖି ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି, ଜଳିପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି ।

Bhubaneswar Unit 1 Market Closed Today
ଚଢିଲା ବୁଲ ଡୋଜର; ମାଟିରେ ମିଶିଲା ୟୁନିଟ ୧ ହାଟ, ଆଜି ମାର୍କେଟ ବନ୍ଦ (ETV BHARAT ODISHA)

ମେୟର କହିଛନ୍ତି, "ହାଟ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛୁ । କିଛି ଜିନିଷକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଢଙ୍ଗରେ କରିବାକୁ ଅଛି । ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଏକ ଦୁଃଦାୟକ ଘଟଣା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କାହାର ବି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇନାହିଁ । ବାରମ୍ବାର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ହେଉଛି, ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ଆମକଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ରଖୁଛନ୍ତି । ଦୋକାନ ବଦଳରେ ଗୋଦାମ କରୁଛନ୍ତି । ସେଠାରେ ଥରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା ମାନେ ଲିଭିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ । ତାଛଡା ଯେଉଁମାନେ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ନେଉଛନ୍ତି, କୌଣସିଥିରେ ନୀତି ନିୟମ ନାହିଁ । ସେମିତି ହେଲେ ସର୍ଚସର୍କିଟରୁ ନିଆଁ ଲାଗିପାରେ । କେଉଁଥିପାଇଁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଲା ତାହା ଆମେ ଜାଣିନୁ । କେମିତି ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଢଙ୍ଗରେ ହେବ ସେନେଇ ଆମେ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ଏକ ନମ୍ବର ହାଟ ବନ୍ଦ କରିଛୁ । ଏସଓପି ମାନି ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ କୁହାଯିବ । ହାଟକୁ ବଦଳାଇ ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂ ତିଆରି କରିବା ସହଜ ନୁହଁ । "

ବିଏମସି ପାର୍କିଂରେ ଥିବା କିଛି ବାଇକ ବି ଜଳି ଯାଇଛି । ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ପରେ ଏକ ନମ୍ବର ହାଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ। କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଥିଲେ। ରିଷ୍ଟୋରେଶନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ କିଛି ଦୋକାନୀ ବିମସି ଜେସିବିକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଦୋକାନ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପାଲ ଟାଣିବା, ଅସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ସଂଯୋଗ କରିବା, ସିଙ୍ଗଲ ୟୁଜଡ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟବହାର ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ କରିବା ଭଳି କାରଣ ପାଇଁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମେୟର । ଏକ ନମ୍ବର ହାଟର ସବୁ ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ବିଏମସି ଦ୍ଵାରା ଗ୍ରୁପ୍ ବୀମା କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିବା ବେଳେ କେହି ଦୋକାନୀ ଶୁଣିନଥିବା କହିଛନ୍ତି।

ବିଏମସି ଆଡିସିନାଲ କମିଶନର କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ କହିଛନ୍ତି, " ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଅନେକ ଦୋକାନ ଘର ପୋଡିଯାଇଛି । ଆମର ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି । ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି । ମାର୍କେଟ ଆସୋସିଏସନକୁ ବୁଝାଉଛୁ, ଇନଫ୍ଲାଣ୍ଟ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ବାହାର କରାଯାଉଛି । କେତେ ଦୋନାକ ପୋଡିଛି ଓ କେତେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି ତାହା ଆକଳନ ଚାଲିଛି ।"

ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ପାଇଁ ବିଏମସି ମେୟରଙ୍କୁ ଦାୟୀ କଲେ ବିଜେପି ନେତା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଧାନ:

ଏକ ନମ୍ବର ହାଟ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ପରେ ବିଧାୟକ, କର୍ପୋରେଟର ହାଟ ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ। 10 ଦିନ ଭିତରେ ଆସିବ ଏସଓପି । ହାଟ କମିଟି ସହ ଆଲୋଚନା ହେବ। ହାଟର ସୁରକ୍ଷା, ସ୍ଥାୟିତ୍ୱକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନକରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏକାମ୍ର ବିଧାୟକ ବାବୁ ସିଂ । ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେପି ନେତା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଧାନ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ପାଇଁ ବିଏମସି ମେୟର ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି । ହାଟ ପରିଚାଳନରେ ବିଏମସି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫେଲ୍ ମାରିଥିବା କହିଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଧାନ । ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟି କୋଣରୁ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୋକାନ ନକରାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି କଲେ । ନୂତନ ହାଟ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ୨୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କୁ। ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଜେନା ମଧ୍ୟ ଧନାହାନି ହୋଇଥିବା ଦୋକାନୀ ଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଓ ଥଇଥାନ କରିବା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।

ୟୁନିଟ ୧ ହାଟରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ
ୟୁନିଟ ୧ ହାଟରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ (ETV BHARAT ODISHA)

ସହାୟତା ପାଇଁ ଦାବି:

ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ସଭାପତି ସୁର ଜେନା କହିଛନ୍ତି, "ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ସବୁକିଛି ପୋଡ଼ିଯାଇଛି । ଏବେ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀ ବଞ୍ଚିବେ କେମିତି ଚିନ୍ତା । କୋଟି କୋଟି ରାଜସ୍ବ ନେଉଛନ୍ତି, କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁନାହାନ୍ତି ସରକାର । ଏଠାରେ ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ । ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଥିଲେ ଏମିତି ହୋଇନଥାନ୍ତା । ଦୋକାନ ଘର ଯୋଗାଇବା ସହ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା କର । ସେମାନେ ପଲିଥିନି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଟିଣ ଦିଅନ୍ତୁ ସରକାର । ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ 5 ଲକ୍ଷର ସହାୟତା ଦିଆଯାଉ । "

ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗତ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର 22 ତାରିଖରେ ଭୁବନେଶ୍ବର ୟୁନିଟ-1 ମାର୍କେଟରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା । ୟେଉଁଥିରେ ପାଖାପାଖି 15ଟି ଦୋକାନ ଜଳିଯାଇଥିଲା । ଦୋକାନୀଙ୍କ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ ଜଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଥିଲା ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

