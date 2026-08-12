ଧଳାଜହର କବଳରେ ଭୁବନେଶ୍ବର ! ୬ ମାସରେ କୋଟିଏରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ଟଙ୍କାର ବ୍ରାଉନସୁଗର ଜବତ
ବ୍ରାଉନସୁଗର ଡିଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ଚଢାଉ କଲା ଅବକାରୀ ଟିମ୍ । ଧରାପଡିଲେ ୩ ଜଣିଆ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ । ଗତ 6 ମାସରେ କୋଟିଏରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଟଙ୍କାର ବ୍ରାଉନସୁଗର ଜବତ । ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : August 12, 2026 at 4:18 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଧଳାଜହର ହବ୍ ପାଲଟିଛି କି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବର ? ମାରାତ୍ମକ ବ୍ରାଉନସୁଗର ସେବନ ଓ ଏହାର ଅବୈଧ କାରବାର ବଢ଼ିଚାଲିଛି । ପୋଲିସ, ଅବକାରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏଜେନ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବ୍ୟାପକ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଧଳାଜହର କାରବାରରେ ରୋକ୍ ଲାଗିପାରୁନାହିଁ । ବିଶେଷ କରି ଯୁବପିଢି ଏହି ନିଶା କବଳରେ ପଡୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ରାଜଧାନୀରେ ଗତ ୬ ମାସରେ କୋଟିଏରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ଟଙ୍କାର ବ୍ରାଉନସୁଗର ଜବତ ହେଲାଣି । ଯାହାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର କିଛି ବଡ଼ ପରିମାଣର ବ୍ରାଉନସୁଗର ଜବତ ଘଟଣା
ଅଗଷ୍ଟ ୯:
ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ହଳଦିପଡ଼ିଆ ବସ୍ତିରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ସ୍ପେଶାଲ କ୍ରାଇମ ୟୁନିଟ (SCU) ହାତରେ ଜଣେ ବଙ୍ଗୀୟ ଯୁବକ ଧରାପଡ଼ିଥିଲା । ତା’ ପାଖରୁ ସ୍ପେଶାଲ କ୍ରାଇମ ୟୁନିଟ ୨୬ ଲକ୍ଷ (୨୬୩ ଗ୍ରାମ) ଟଙ୍କାର ବ୍ରାଉନସୁଗର ଜବତ କରିଥିଲା । ଅଭିଯୁକ୍ତର ଘର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁର୍ସିଦାବାଦ ଜିଲ୍ଲା ଲାଲଗୋଲା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାହାଡପୁର । ତେବେ ବଙ୍ଗୀୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜାକିରୁଲ୍ ଇସଲାମ (୩୨)କୁ ଗିରଫ କରାଯିବା ପରେ ଜେଲ ପଠାଇଥିଲା ପୋଲିସ ।
ଜୁଲାଇ ୭:
ଦାମୀ ଗାଡ଼ିରେ ବ୍ରାଉନସୁଗର ଚାଲାଣ ବେଳେ ବାପ-ପୁଅଙ୍କ ସମେତ ୪ଜଣଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅବକାରୀ ଟିମ୍ ଧରିଥିଲା ।
ବଡ଼ଗଡ଼ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମଇଁଷିଖାଲ ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରେ ରେଡ୍ କରି ଏକ ଦାମୀ (ହୋଣ୍ଡା ସିଟି) କାରକୁ ଜବତ କରିଥିଲା । କାର ଭିତରୁ ୨୬୨ ଗ୍ରାମ ଓଜନର ବ୍ରାଉନସୁଗର ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା ।
ମେ' ୨୧:
ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦୁଇ ବ୍ରାଉନସୁଗର ଡିଲରଙ୍କୁ ଧରିଲା ସ୍ପେଶାଲ କ୍ରାଇମ ୟୁନିଟ ଧରିବା ସହ ୨୯ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଧଳାଜହର ଜବତ କରିଥିଲା । ଅଭିଯୁକ୍ତଦ୍ୱୟ ରାଜଧାନୀକୁ ବ୍ରାଉନସୁଗର ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ । ହେଲେ ଡିଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଜନା ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା । ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଏକାମ୍ର କାନନ ପାର୍କ ରୋଡରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଉଭୟଙ୍କୁ ଧରିଥିଲା । କାର୍ ସହ ୨୯୦ ଗ୍ରାମର ବ୍ରାଉନସୁଗର ଜବତ ହୋଇଥିଲା ।
ଗତକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର) ୨୯ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ରାଉନସୁଗର ଜବତ ଘଟଣାରେ ଅବକାରୀ ଟିମ୍ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ୩ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆଜି (ବୁଧବାର) ଜେଲ ଯାଇଛନ୍ତି । ବ୍ରାଉନସୁଗର ଡିଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ଅବକାରୀ ଟିମ୍ ଚଢ଼ାଉ କରି ୩ ଜଣିଆ ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ଧରିଥିଲା । ଅଭିଯୁକ୍ତ ସବିର କାଦିର୍ (୨୧), ଦୀପକ କୁମାର ଜେନା (୨୩) ଓ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ଜେନା (୨୩)ଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅବକାରୀ ଟିମ୍ ଯୋଜନା କରୁଛି । ଏହି ଲିଙ୍କରେ ଅଧିକ ଖୋଳତାଡ ଚାଲିଥିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଅବକାରୀ ଡିଏସପି ରାଜକିଶୋର ସ୍ୱାଇଁ କହିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର