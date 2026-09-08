ଟ୍ବିନ ସିଟି ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଲାଗିଲା ଫ୍ଲିକରିଂ ଲାଇଟ୍, ରାତି ଚେକିଂ ହେବ ସହଜ: ପୋଲିସ କମିଶନର
କଟକ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ବର ଟୁଇନ ସିଟିରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଲାଗିଲା Flickering Light ।ଏହା ଦୁର୍ଘଟଣାଜନିତ ବିପଦ ହ୍ରାସ କରିବ କହିଲେ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ କମିଶନର ସୁରେଶ ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ।
Published : September 8, 2026 at 11:35 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଲାଗିଲା Flickering ଲାଇଟ୍ । କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ବର ଟୁଇନ ସିଟିରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଟ୍ରାଫିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ସ୍ମାର୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣାଇଛି କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ । ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରାତିରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଲାଗିଛି Flickering Light (ଫ୍ଲିକରିଂଲାଇଟ) । ଗତକାଲି (ସୋମବାର) ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୋଲିସ କମିଶନର ସୁରେଶ ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ।
ଦୁୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ବିପଦ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ହ୍ରାସ ପାଇବ:
ପୋଲିସ କମିଶନର ସୁରେଶ ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ କହିଛନ୍ତି,"ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ବିପଦ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ହ୍ରାସ ପାଇବ । ଏହି ଲାଇଟ୍ ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ଧାରୁଆ ରାସ୍ତାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦେଖା ଯିବେ । ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଏହି ଲାଇଟ୍ ଲାଗିବା ପରେ ପୋଲିସିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ମାଟ୍ ହୋଇଛି ।" ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅନ୍ୟ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ପୋଲିସ କମିଶନର କହିଛନ୍ତି ।
ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ Flickering ଲାଇଟ୍:
ପୋଲିସ କମିଶନର କହିଛନ୍ତି," ଏହି ଲାଇଟ୍ ଦ୍ୱାରା ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ମୁତୟନ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରିବେ । ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହା ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ । ଏହାକୁ ଆମେ ରାତିରେ ନାକା ଲଗାଇ ଚେକିଂ କରୁଥିବା ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଲାଗିବୁ । ପୋଲିସକୁ ଏହା ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇବ । ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ । ପାର୍ବଣ ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ୟ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ।"
ଆଗାମୀ ଦିନରେ କୁହୁଡିଆ ରାତି ହେବ । ଏହାସହ ପାର୍ବଣ ବେଳେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ରାସ୍ତାରେ ଟ୍ରାଫିକ ପରିଚାଳନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହେବେ । ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ଲାଇଟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୋଲିସ କମିଶନର ସୁରେଶ ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଓଡ଼ିଶା DGP ଚୟନ ମାମଲା: ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୬କୁ ଘୁଞ୍ଚିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...୩ ବରିଷ୍ଠ IASଙ୍କୁ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ; ସୁରେଶ, ସୁଧାଂଶୁ ଓ ବୃନ୍ଦାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର