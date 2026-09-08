ETV Bharat / state

ଟ୍ବିନ ସିଟି ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଲାଗିଲା ଫ୍ଲିକରିଂ ଲାଇଟ୍, ରାତି ଚେକିଂ ହେବ ସହଜ: ପୋଲିସ କମିଶନର

କଟକ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ବର ଟୁଇନ ସିଟିରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଲାଗିଲା Flickering Light ।ଏହା ଦୁର୍ଘଟଣାଜନିତ ବିପଦ ହ୍ରାସ କରିବ କହିଲେ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ କମିଶନର ସୁରେଶ ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ।

FLICKERING SHOULDER LIGHT FOR TRAFFIC POLICE
ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଲାଗିଲା ଫ୍ଲିକରିଂ ଲାଇଟ୍ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 8, 2026 at 11:35 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଲାଗିଲା Flickering ଲାଇଟ୍ । କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ବର ଟୁଇନ ସିଟିରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଟ୍ରାଫିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ସ୍ମାର୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣାଇଛି କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ । ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରାତିରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଲାଗିଛି Flickering Light (ଫ୍ଲିକରିଂଲାଇଟ) । ଗତକାଲି (ସୋମବାର) ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୋଲିସ କମିଶନର ସୁରେଶ ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ।

ଦୁୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ବିପଦ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ହ୍ରାସ ପାଇବ:

ପୋଲିସ କମିଶନର ସୁରେଶ ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ କହିଛନ୍ତି,"ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ବିପଦ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ହ୍ରାସ ପାଇବ । ଏହି ଲାଇଟ୍ ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ଧାରୁଆ ରାସ୍ତାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦେଖା ଯିବେ । ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଏହି ଲାଇଟ୍ ଲାଗିବା ପରେ ପୋଲିସିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ମାଟ୍ ହୋଇଛି ।" ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅନ୍ୟ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ପୋଲିସ କମିଶନର କହିଛନ୍ତି ।

ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଲାଗିଲା Flickering ଲାଇଟ୍ (ETV Bharat Odisha)

ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ Flickering ଲାଇଟ୍:

ପୋଲିସ କମିଶନର କହିଛନ୍ତି," ଏହି ଲାଇଟ୍ ଦ୍ୱାରା ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ମୁତୟନ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରିବେ । ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହା ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ । ଏହାକୁ ଆମେ ରାତିରେ ନାକା ଲଗାଇ ଚେକିଂ କରୁଥିବା ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଲାଗିବୁ । ପୋଲିସକୁ ଏହା ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇବ । ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ । ପାର୍ବଣ ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ୟ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ।"

ଆଗାମୀ ଦିନରେ କୁହୁଡିଆ ରାତି ହେବ । ଏହାସହ ପାର୍ବଣ ବେଳେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ରାସ୍ତାରେ ଟ୍ରାଫିକ ପରିଚାଳନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହେବେ । ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ଲାଇଟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୋଲିସ କମିଶନର ସୁରେଶ ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଓଡ଼ିଶା DGP ଚୟନ ମାମଲା: ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୬କୁ ଘୁଞ୍ଚିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...୩ ବରିଷ୍ଠ IASଙ୍କୁ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ; ସୁରେଶ, ସୁଧାଂଶୁ ଓ ବୃନ୍ଦାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

FLICKERING SHOULDER LIGHTS
TRAFFIC POLICE RADIUM LIGHT
COMMISSIONERATE POLICE BHUBANESWAR
ଭୁବନେଶ୍ୱର କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ
BHUBANESWAR TRAFFIC POLICE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.