ରାଜଧାନୀରେ ବିଦ୍ୟାଦାତ୍ରୀଙ୍କ ୬୪ ଫୁଟର ବିଶାଳ ମୂର୍ତ୍ତି, ୪୫ ଫୁଟର ଶାଢୀ ପରିଧାନ କରିବେ ମା'
ଧରାବତରଣ କରିବେ ବିଦ୍ୟାଦାତ୍ରୀ । ଭୁବନେଶ୍ବର ୟୁନିଟ ୯ ୟୁଥ କ୍ଲବରେ ପୂଜା ପାଇବେ ମା' ସରସ୍ଵତୀଙ୍କ ସୁଉଚ୍ଚ ମୂର୍ତ୍ତି । ୧୮ ଫୁଟର ହୋଇଛି ମା'ଙ୍କ ବୀଣାର ଉଚ୍ଚତା ।
Published : January 21, 2026 at 7:35 PM IST
ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟୋରୀ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
64 Feet Maa Saraswati Idol ଭୁବନେଶ୍ବର: ପୂଜା ପାର୍ବଣ ଆସିଲେ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇଉଠେ ରାଜଧାନୀ । ସୁଉଚ୍ଚ ମୂର୍ତ୍ତି ସାଙ୍ଗକୁ ସୁସଜ୍ଜିତ ତୋରଣ ଆଉ ଝିଲ୍ମିଲ୍ ଆଲୋକମାଳାରେ ଝଲସି ଉଠେ ସ୍ମାର୍ଟସିଟି । ପ୍ରାୟତଃ ଦଶହରା ଓ ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡପରେ ବଡ଼ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଏଥର ସରସ୍ବତୀ ପୂଜାର ମା' ବୀଣାପାଣିଙ୍କ ୬୪ ଫୁଟରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ରାଜଧାନୀବାସୀ । ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁନିଟ ୯ ୟୁଥ କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ ତିଆରି ହୋଇଛି ମା'ଙ୍କ ଏହି ବିଶାଳ ମୂର୍ତ୍ତି ।
୬୪ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ମା' ହଂସବାହିନୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି:
ଋତୁରାଜ ବସନ୍ତର ମଳୟରେ ମାଘ ଶୁକ୍ଳ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ଧରାବତରଣ କରନ୍ତି ବୀଣା ପୁସ୍ତକ ଧାରିଣୀ ଦେବୀ ବିଦ୍ୟାଦାତ୍ରୀ । ଚଳିତବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ୨୩ ତାରିଖରେ ସାରା ଭାରତରେ ସରସ୍ବତୀ ପୂଜା ପାଳନ କରାଯିବ । ଏହି ଅବସରରେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ଵରରରେ ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡପରେ ମା' ସରସ୍ଵତୀଙ୍କ ଆବାହନ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି । ସାମାଜିକ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ପୂଜାପର୍ବ ଆୟୋଜନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ୟୁନିଟ-୯ ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ କ୍ଲବ ଚଳିତ ବର୍ଷ ନିଆରା ତଥା ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଭାବେ ସରସ୍ବତୀ ପୂଜା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛି । ଆକର୍ଷଣୀୟ ମେଢ଼ ସହ ମଣ୍ଡପରେ ୬୪ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ମା' ହଂସବାହିନୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଓ ହଂସ ବାହନ ଝଲସିବ । ଯାହାକୁ ନେଇ ରାଜଧାନୀବାସୀ ଯେତିକି ଉତ୍ସାହିତ, ପୂଜା ମଣ୍ଡପ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସେତିକି ତତ୍ପର ।
କ୍ଲବ ସଦସ୍ୟ ବ୍ରଜକିଶୋର ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, "ଚଳିତବର୍ଷ ୬୪ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାରେ ମା'ଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହୋଇଛି । ମା' ୪୫ ଫୁଟର ଶାଢୀ ପରିଧାନ କରିବେ । ସେହିପରି ମା'ଙ୍କ ବୀଣା ୧୮ ଫୁଟର ହୋଇଛି ।"
କଲିକତା କାରିଗର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତି:
ୟୁନିଟ ୯ ୟୁଥ କ୍ଲବ ସଦସ୍ୟଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ, ବିଗତ ୭ ବର୍ଷ ହେବ ୟୁନିଟ-୯ ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଆୟୋଜନ ହେଉଛି । ଚଳିତ ଥର ଅଷ୍ଟମ ବର୍ଷ । ପ୍ରତିବର୍ଷ ମା'ଙ୍କ ପୂଜା ଜାକଜମକରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି । ପୂଜାରେ ୭ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ଦିନ ଧରି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ ହୁଏ । କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ ଜନସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ୟନିଟ ୯ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏତେ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରି ପରିଚୟ ହାସଲ କରିବ । ମା’ଙ୍କ ମେଢ ଗଢିବାକୁ କଲିକତାରୁ ୧୫ ଜଣ କାରିଗର ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ । ବାଉଁଶ, ନଡା, କାଠ, ପ୍ଲାଏ, ମାଟି, ସୋଲୋ ଓ ଅଠାର ବ୍ୟବହାର କରି ମା'ଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ।
କ୍ଲବ ସଦସ୍ୟ ସନ୍ଦୀପ ବାରିକ କହିଛନ୍ତି, "ପୂଜାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା କରେ । ମା'ଙ୍କ ପୂଜାକୁ ଭବ୍ୟ ଆକାରରେ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିଛୁ । କିଛି ନୂଆ କରିବାକୁ ଯାଇ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ବଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଥିଲୁ । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର କାରିଗରମାନେ ମା'ଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ।"
ସରସ୍ବତୀ ପୂଜାରେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର:
ପ୍ରାୟ ଦେଢ ମାସ ଧରି କାରିଗରମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରାୟ ଶେଷ ହୋଇଛି । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାଜସଜ୍ଜା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିଛି । ମଣ୍ଡପ ଓ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋଭା ପାଇବ ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୋକ ଗେଟ ଓ ଲାଇଟ । ସେହିପରି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଥିବା କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ ଜାନୁଆରୀ ୨୪ରେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜନ ହେବ । ୨୬ ତାରିଖରେ ୭ରୁ ୧୦ ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସାଦ ସେବନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଏହାସହ ମୀନା ବଜାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି । ପୂଜା ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବଦକୁ ୨୦ରୁ ୨୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ହୋଇଛି । ସେହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଷ୍ଟାର କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ । ୩୧ ତାରିଖରେ ମା'ଙ୍କୁ ମେଲାଣି ଦିଆଯିବ ।
କ୍ଲବ ସଦସ୍ୟ ବ୍ରଜକିଶୋର ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, "୨୩ ତାରିଖରୁ ମା'ଙ୍କର ପୂଜା ବିଧି ଆରମ୍ଭ ହେବ । ୨୪ ତାରିଖରେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜନ ହେବ । ୨୬ ତାରିଖରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି ।"
ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ପାଇଁ ୩ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ:
କ୍ଲବର ସଭାପତି ଅଭିଷେକ ଦାସ ଓ ସମ୍ପାଦକ ଶୁଭକାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶତାଧିକ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମା'ଙ୍କ ପୂଜାକୁ ସଫଳ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି । ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସାଜସଜ୍ଜା ଚୂଡାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଉତ୍ସାହିତ ଓ ତତ୍ପର ଅଛନ୍ତି । ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ ମା'ଙ୍କ ପୂଜାକୁ ଜାକଜମକରେ ପାଳନ କରିବା । ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ପାଇଁ ୩ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବା ବେଳେ ତୋରଣ, ପ୍ରସାଦ, ମେଳା, ସଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାୟ ୨୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ବଜେଟ କରାଯାଇଛି । ପୂଜାକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ଲାଗି ପୂଜା କମିଟିରେ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଛି ।
ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ନିରଞ୍ଜନ ରାଉତ କହିଛନ୍ତି, "ସରସ୍ଵତୀ ପୂଜାରେ ଏତେ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି କେଉଁଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ନଜିର ନାହିଁ । ତେଣୁ ମୁଁ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ । ପ୍ରଥମେ ଭ୍ରମରେ ପଡିଥିଲି । ସରସ୍ଵତୀଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସ୍କୁଲ ଏବଂ କଲେଜରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତିରେ କରଯାଏ । ଏମିତି ଏକ ବଡ଼ ଆୟୋଜନ ହୋଇନଥିଲା । ଏଥିପାଇଁ କ୍ଲବ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଓ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର