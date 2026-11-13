ନଭେମ୍ବର 15ରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦୁଇ ଦିନିଆ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ଆଦିବାସୀ ଲେଖକ ସମ୍ମିଳନୀ, ୧୯ଟି ରାଜ୍ୟର ୪୦ରୁ ଅଧିକ ଲେଖକଙ୍କ ଯୋଗଦାନ
ବୀର ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ପାଳିତ ହେଉଥିବା ଜନଜାତୀୟ ଗୌରବ ଦିବସକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସମ୍ମିଳନୀର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି । ୧୯ଟି ରାଜ୍ୟରୁ ୪୦ରୁ ଅଧିକ ଆଦିବାସୀ ଲେଖକ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେବେ।
Published : November 13, 2026 at 5:04 PM IST
Tribal Writers conference, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆଦିବାସୀ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରାର ସୁରକ୍ଷା ସହ ଏହାର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ଆଦିବାସୀ ଲେଖକ ସମ୍ମିଳନୀ । କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଓ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ନଭେମ୍ବର ୧୫ ଓ ୧୬ ତାରିଖରେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପଠାରେ ଏହି ଦୁଇଦିନିଆ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ସାହିତ୍ୟିକ ସମାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ।
ବୀର ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ପାଳିତ ହେଉଥିବା ଜନଜାତୀୟ ଗୌରବ ଦିବସକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ସମ୍ମିଳନୀର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି । ଦେଶର ୧୯ଟି ରାଜ୍ୟରୁ ୪୦ରୁ ଅଧିକ ଆଦିବାସୀ ଲେଖକ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେବେ । ବିଭିନ୍ନ ଆଦିବାସୀ ଭାଷାର ସାହିତ୍ୟିକ ଓ ସୃଜନଶୀଳ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ସହ ଭାଷାଗତ ବିବିଧତା ଉପରେ ମତ ବିନିମୟ ପାଇଁ ଏହା ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ।
ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଅଧିବେଶନରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ବ୍ରଜ ମୋହନ ରାମ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେବେ। କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ଓଡ଼ିଆ ଉପଦେଷ୍ଟା ମଣ୍ଡଳୀର ଆବାହକ ଡ. ଗୌରହରି ଦାସ ଓ ବିଭାଗୀୟ ଶାସନ ସଚିବ ବିଜୟ କେତନ ଉପାଧ୍ୟାୟ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ରହିବେ । ଏକାଡେମୀର ସଚିବ ଡ. ବରୁଣ ଗୁଲାଟି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅଭିଭାଷଣ ଦେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଡ. ପି. ଶିବରାମକୃଷ୍ଣ ମୂଳ ଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ।
ଆସାମ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼, ଗୁଜରାଟ, ହରିୟାଣା, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, କେରଳ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ମଣିପୁର, ମେଘାଳୟ, ମିଜୋରାମ, ନାଗାଲାଣ୍ଡ, ଓଡ଼ିଶା, ରାଜସ୍ଥାନ, ତାମିଲନାଡୁ, ତେଲଙ୍ଗାନା ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଲେଖକମାନେ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେବେ । ଆଓ, ବଞ୍ଜାରା, ବୈଗାନୀ, ଭିଲ୍ଲ-ରାଠୱା, ଦେଶିଆ, ଗାରୋ, ଗୋଣ୍ଡି, ହାଲ୍ବି, ହକ୍କି ପିକ୍କି, ହୋ, କାର୍ବି, ଖଡ଼ିଆ, କୋଟା, ମିଜୋ, ମୁଣ୍ଡାରୀ, ମୁଥୁଭାନ, ନିଶି, ସଉରା, ଟୋଡା, ୱାଗଡି ଓ ୱାର୍ଲି ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାର ପ୍ରତିନିଧି ଏହି ମଞ୍ଚରେ ନିଜ ଲେଖକୀୟ ଅନୁଭୂତି ଓ ସୃଜନକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ ।
ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆଦିବାସୀ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତିର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ନେଇ ଗବେଷଣାମୂଳକ ପ୍ରବନ୍ଧ ପାଠ ସହ ବହୁଭାଷୀ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ଓ କବିତା ପାଠର ଆୟୋଜନ ହେବ । ଏହା ସହ ଉଭୟ ଦିନ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପକ୍ଷରୁ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଓ ବିକ୍ରୟ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲାଯିବ ।
ନଭେମ୍ବର ୧୬ ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଉଦ୍ଯାପନୀ ଅଧିବେଶନରେ ସାହିତ୍ୟ ଅକାଦେମିର ସଭାପତି ଡ. ମାଧବ କୌଶିକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବେ । ଲେଖକ ତଥା ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ଲଲାଟେନ୍ଦୁ ସାହୁ ସମାପନୀ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ । ହାୱଡ଼ାସ୍ଥିତ ହିନ୍ଦୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର ନନ୍ଦିନୀ ସାହୁ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେବେ। ଏହାବ୍ୟତୀତ ଡ. ଦମୟନ୍ତୀ ବେଶ୍ରା, ଡ. ଭାଗ୍ୟେଶ ଝା, ଡ. ବିଜୟାନନ୍ଦ ସିଂହ ଓ ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ମାଝୀଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବିଦ୍ୱାନ ବିଭିନ୍ନ ଅଧିବେଶନରେ ଭାଗନେବେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ପ୍ରାଚୀନ ଚେରମୂଳ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତିକୁ ବିଜ୍ଞାନ ସହ ଯୋଡ଼ିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ, ପ୍ରୟାସ କରୁଛି GMU
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଦେବ୍ରିଗଡ଼ ବିସ୍ଥାପିତ ରହୁଥିବା ଅଞ୍ଚଳକୁ ମିଳିବ ରାଜସ୍ୱ ଗାଁ ମାନ୍ୟତା; ନଭେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବାକୁ ରାଜସ୍ୱ ପର୍ଷଦଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର