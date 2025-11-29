ବ୍ୟାପିବ ଇଭି ସେବା; ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ହେବ ୟୁଏମଆଇ ସମ୍ମିଳନୀ ୨୦୨୬
ୟୁଏମଆଇ ସମ୍ମିଳନୀ ୨୦୨୬ ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ମୋ ବସ ସେବା ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସହରକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହେବ ।
Published : November 29, 2025 at 10:37 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଆରେ ଆୟୋଜନ ହେବ ଅର୍ବାନ ମୋବିଲିଟି ଇଣ୍ଡିଆ ବା ୟୁଏମଆଇ ସମ୍ମିଳନୀ । ୧୯ ତମ ୟୁଏମଆଇ ସମ୍ମିଳନୀ ଆସନ୍ତାବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ । ଏହି ଦୁଇ ଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ । ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର । ସେହିପରି ମୋ ବସ ସେବା ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସହରକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହେବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ରାଜଧାନୀ କ୍ଷେତ୍ର ସହରାଞ୍ଚଳ ପରିବହନ ବା କ୍ରୁଟକୁ ୧୮ ତମ ସହରାଞ୍ଚଳ ଗତିଶୀଳତା ଭାରତ ବା UMI ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉଲ୍ଲେଖ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କ୍ରୁଟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏହି ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ୧୯ ତମ ଅର୍ବାନ ମୋବିଲିଟି ଇଣ୍ଡିଆ ବା ୟୁଏମଆଇ ସମ୍ମିଳନୀ ୨୦୨୬ ଓଡିଶାରେ ହେବ । ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ । ଏହା ଆମ ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା । ଏହାର ଦାଇତ୍ୱ ନେଇଛି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ରାଜ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ହାସଲ କରିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶାବାଦୀ ଅଛି ।"
ଆଉ ୬ ସହରକୁ ବ୍ୟାପିବ ଇଭି ସେବା-
ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କ୍ରୁଟର ୬୭୦ଟି ବସ ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ଚାଲୁଛି । ସେହିପରି ୫ଟି ଡବଲ ଡେକର ବସ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଛି । ଇଭି ବସ ୨୨୦ ଟି ଚାଲିଛି । ୧୧୩ ରୁଟରେ ପାଖାପାଖି ୧୩୯୯ କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା କଭର କରୁଛି । ୩.୩ ଲକ୍ଷ ଯାତ୍ରୀ ଏହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି । ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ସହରରେ ଏହାକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛୁ । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଇଭି ବସ ଚାଲିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି । ଆଉ ୬ଟି ନୂଆ ସହରରେ ଇଭି ବସ ଚାଲିବ । ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ସମ୍ବଲପୁର, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଓ ରାଉରକେଲା ପାଇଁ ଇଭି ବସ ଚାଲିବ । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ୪୦୦ଟି ଇଭି ବସ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ।"
ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି । ଶେଷ ମାଇଲ ସଂଯୋଗୀକରଣ ଏବଂ ସାଧାରଣ ପରିବହନର ସହଜତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଚାହିଦା ଥିବା ସହରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ବସ ରୁଟ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଜାରି ରହିବ । ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ ଓ ଡିଜିଟାଲ ଟିକେଟିଂକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଅନଲାଇନ ଟିକେଟ ବୁକିଂରେ ୧୦% ରିହାତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ମହିଳା ଯାତ୍ରୀମାନେ ୧୫% ରିହାତି ପାଉଛନ୍ତି । ଯାହା ସାଧାରଣ ପରିବହନକୁ ଅଧିକ ସୁଲଭ ଏବଂ ସୁଲଭ କରିଥାଏ ।ଟିକେଟିଂରୁ ରାଜସ୍ୱରେ ୩୫% ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି । ଯାହା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ ୮ ସହରରେ ଗଡ଼ିବ ଆମ ବସ୍ , ଲାଗୁ ହେବ ଡିଜିଟାଲ ପାସ୍
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର