ବ୍ୟାପିବ ଇଭି ସେବା; ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ହେବ ୟୁଏମଆଇ ସମ୍ମିଳନୀ ୨୦୨୬

ୟୁଏମଆଇ ସମ୍ମିଳନୀ ୨୦୨୬ ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ମୋ ବସ ସେବା ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସହରକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହେବ ।

umi conference
ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ହେବ ୟୁଏମଆଇ ସମ୍ମିଳନୀ ୨୦୨୬ (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 29, 2025 at 10:37 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଆରେ ଆୟୋଜନ ହେବ ଅର୍ବାନ ମୋବିଲିଟି ଇଣ୍ଡିଆ ବା ୟୁଏମଆଇ ସମ୍ମିଳନୀ । ୧୯ ତମ ୟୁଏମଆଇ ସମ୍ମିଳନୀ ଆସନ୍ତାବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ । ଏହି ଦୁଇ ଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ । ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର । ସେହିପରି ମୋ ବସ ସେବା ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସହରକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହେବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ହେବ ୟୁଏମଆଇ ସମ୍ମିଳନୀ ୨୦୨୬ (ETV Bharat Odisha)

ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ରାଜଧାନୀ କ୍ଷେତ୍ର ସହରାଞ୍ଚଳ ପରିବହନ ବା କ୍ରୁଟକୁ ୧୮ ତମ ସହରାଞ୍ଚଳ ଗତିଶୀଳତା ଭାରତ ବା UMI ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉଲ୍ଲେଖ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କ୍ରୁଟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏହି ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ୧୯ ତମ ଅର୍ବାନ ମୋବିଲିଟି ଇଣ୍ଡିଆ ବା ୟୁଏମଆଇ ସମ୍ମିଳନୀ ୨୦୨୬ ଓଡିଶାରେ ହେବ । ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ । ଏହା ଆମ ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା । ଏହାର ଦାଇତ୍ୱ ନେଇଛି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ରାଜ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ହାସଲ କରିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶାବାଦୀ ଅଛି ।"

ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ହେବ ୟୁଏମଆଇ ସମ୍ମିଳନୀ ୨୦୨୬ (ETV Bharat Odisha)



ଆଉ ୬ ସହରକୁ ବ୍ୟାପିବ ଇଭି ସେବା-
ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କ୍ରୁଟର ୬୭୦ଟି ବସ ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ଚାଲୁଛି । ସେହିପରି ୫ଟି ଡବଲ ଡେକର ବସ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଛି । ଇଭି ବସ ୨୨୦ ଟି ଚାଲିଛି । ୧୧୩ ରୁଟରେ ପାଖାପାଖି ୧୩୯୯ କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା କଭର କରୁଛି । ୩.୩ ଲକ୍ଷ ଯାତ୍ରୀ ଏହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି । ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ସହରରେ ଏହାକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛୁ । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଇଭି ବସ ଚାଲିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି । ଆଉ ୬ଟି ନୂଆ ସହରରେ ଇଭି ବସ ଚାଲିବ । ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ସମ୍ବଲପୁର, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଓ ରାଉରକେଲା ପାଇଁ ଇଭି ବସ ଚାଲିବ । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ୪୦୦ଟି ଇଭି ବସ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ।"

ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ହେବ ୟୁଏମଆଇ ସମ୍ମିଳନୀ ୨୦୨୬ (ETV Bharat Odisha)
ଟିକେଟିଂ ରାଜସ୍ୱ ୩୫% ବୃଦ୍ଧି-


ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି । ଶେଷ ମାଇଲ ସଂଯୋଗୀକରଣ ଏବଂ ସାଧାରଣ ପରିବହନର ସହଜତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଚାହିଦା ଥିବା ସହରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ବସ ରୁଟ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଜାରି ରହିବ । ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ ଓ ଡିଜିଟାଲ ଟିକେଟିଂକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଅନଲାଇନ ଟିକେଟ ବୁକିଂରେ ୧୦% ରିହାତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ମହିଳା ଯାତ୍ରୀମାନେ ୧୫% ରିହାତି ପାଉଛନ୍ତି । ଯାହା ସାଧାରଣ ପରିବହନକୁ ଅଧିକ ସୁଲଭ ଏବଂ ସୁଲଭ କରିଥାଏ ।ଟିକେଟିଂରୁ ରାଜସ୍ୱରେ ୩୫% ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି । ଯାହା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ।

ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ହେବ ୟୁଏମଆଇ ସମ୍ମିଳନୀ ୨୦୨୬ (ETV Bharat Odisha)

ଭୁବନେଶ୍ୱର

