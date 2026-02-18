ETV Bharat / state

ଫୋକସରେ ପଥଚାରୀଙ୍କ ନିରାପତ୍ତା; ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପଳାଶୁଣିରୁ ରସୁଲଗଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ ସ୍କାଏୱାକ୍

ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ NHAI ଦ୍ୱାରା 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ପଳାଶୁଣିରୁ ରସୁଲଗଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 500 ମିଟର ସ୍କାଏୱାକ୍ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।

NHAI SKYWALK AT BHUBANESWAR
ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପଳାଶୁଣିରୁ ରସୁଲଗଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ ସ୍କାଏୱାକ୍ (NHAI)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 18, 2026 at 10:52 PM IST

|

Updated : February 18, 2026 at 10:59 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

A 500-metre skywalk from Palasuni to Rasulgarh is coming up in Bhubaneswar by NHAI at a cost of 20 crore ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯାତାୟାତ ସୁବିଧା ଓ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ । ପଳାଶୁଣି ଠାରୁ ରସୁଲଗଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଉପରେ ୫୦୦ ମିଟର ଦୀର୍ଘ ସ୍କାଏୱାକ୍ ନିର୍ମାଣ କରିବ ଏନଏଚଏଆଇ l 20 କୋଟ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଏହା ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ।

ପଳାଶୁଣିରୁ ରସୁଲଗଡ଼ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ NH16ରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ସ୍କାଏୱାକ୍‌-

ପଥଚାରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିର୍ମାଣ ହେବ ସ୍କାଏୱାକ୍‌

୫୦୦ ମିଟର ସ୍କାଏୱାକ୍‌ ନିର୍ମାଣ ହେବ ନେଇ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପ୍ରାଧିକରଣ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା

ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୨୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ହେବ

ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପଳାଶୁଣିରୁ ରସୁଲଗଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ ସ୍କାଏୱାକ୍ (NHAI)

ଏହି ସ୍କାଏୱାକ୍ ନିର୍ମାଣ ହେଲେ ଲୋକମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ବହୁଳ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କାଟିବାକୁ ଆଉ ଭିଡ଼ଭାଡ଼ ରାସ୍ତାରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ଉପର ଭାଗରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ପଦଚାରୀ ପୁଲ୍ ସୁବିଧାଜନକ ଓ ଭଲ ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ଫଳରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହ୍ରାସ ପାଇବା ସହ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସଡ଼କ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବ ବୋଲି NHAI ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା



ପଦଚାରୀମାନେ ଉପରୁ ଯାତାୟାତ କରିବାରୁ ତଳେ ଯାନ ବାହାନ ଚଳାଚଳ ଅଧିକ ସୁଚାରୁ ଓ ଦ୍ରୁତ ହେବ । ଏହା ଫଳରେ ସେଠାରେ ଲାଗୁଥିବା ଜାମ୍ ମଧ୍ଯ କମିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।



ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଏହି ସ୍କାଏୱାକ୍ ନିର୍ମାଣ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ପ୍ରକଳ୍ପ ସମାପ୍ତ ହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଲୋକମାନଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଯାତାୟାତ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ସୁବିଧାଜନକ ହେବ ।



ତେବେ ପଳାଶୁଣି-ରସୁଲଗଡ଼ ରାସ୍ତାଟି ରାଜଧାନୀ ସହରର ସବୁଠାରୁ ଭିଡ଼ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରବେଶ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ଦୁର୍ଘଟଣାପ୍ରବଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ବିଶେଷକରି ଦ୍ରୁତ ଯାନବାହନ ମଧ୍ୟରେ ରାଜପଥ ପାର ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ପଦଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ଅଟେ ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ରାଜଧାନୀ ହେବ ଅପରାଧମୁକ୍ତ; ଟ୍ରାଫିକ ପୋଷ୍ଟରୁ ହଟିବ ରେଡ୍‌ ଲାଇଟ୍‌: ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ - Traffic Jam in Bhubaneswar

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

Last Updated : February 18, 2026 at 10:59 PM IST

TAGGED:

BHUBANEWAR SKYWALK
SKYWALK ON NH 16
PALASUNI TO RASULGARH SKYWALK
PEDESTRIAN SAFETY
NHAI SKYWALK AT BHUBANESWAR

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.