ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ୯ ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ରାଜସ୍ୱ ଭବନ, ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ୩୪୭.୮୬ କୋଟି
ନୂଆ ରାଜସ୍ୱ ଭବନ ୯ ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ହେବ। ଏହାର ନିମ୍ନଭାଗରେ ଦୁଇଟି ବେସମେଣ୍ଟ, ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର ରହିବ। ଆଧୁନିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ସହ ଏହି କୋଠା ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ।
Published : November 22, 2026 at 1:37 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟର ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ ଓ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଏକ ବହୁତଳ ବିଶିଷ୍ଟ ରାଜସ୍ୱ ଭବନ। ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କୋଠା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ୩୪୭.୮୬ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ କରାଯାଇଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ରବିବାର ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରସ୍ତାବିତ ରାଜସ୍ୱ ଭବନ ୯ ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ହେବ। ଏହାର ନିମ୍ନ ଭାଗରେ ଦୁଇଟି ବେସମେଣ୍ଟ ଓ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର ରହିବ। ଆଧୁନିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ସହ ଏହି କୋଠା ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଏଥିରେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି।
ପ୍ରଶାସନିକ ପରିଚାଳନା ଅଧିକ ସହଜ ଓ ଦକ୍ଷ ହୋଇପାରିବ
ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଏକତ୍ରିତ କରିବା ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ ପ୍ରଶାସନିକ ପରିଚାଳନା ଅଧିକ ସହଜ ଓ ଦକ୍ଷ ହୋଇପାରିବ। ଏଥିସହ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅଧିକ ସରଳ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବାରେ ଏହା ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଶାବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି।
ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ଓ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ବଢ଼ିବ
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝି କହିଛନ୍ତି, 'ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ଓ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ବଢ଼ିବା ସହ ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟର ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବା ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ରାଜସ୍ୱ ସମ୍ପର୍କିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଧିକ ସୁବିଧା ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ରାଜ୍ୟର ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରଶାସନକୁ ଏକ ନୂଆ ରୂପ ଦେବା ଦିଗରେ ଏହି ରାଜସ୍ୱ ଭବନ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ହେବ।'
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖୋଲିବ ନୂଆ ଟ୍ରେକିଂ ରୁଟ୍, ୧୨ଟି ସ୍ଥାନରେ ଇକୋଟୁରିଜିମ୍ର ବଡ଼ ଯୋଜନା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସାଇବର ଅପରାଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ; ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ‘ଓଡିଶା ସାଇବର କମାଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟର’, ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ୨୫୦ କୋଟି