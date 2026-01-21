ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦୁବାଇକୁ ବିମାନ ସେବା ବନ୍ଦ ଆଶଙ୍କା, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲା ଓଡ଼ିଶା ସମାଜ
ଭୁବନେଶ୍ବରରୁ ଦୁବାଇକୁ ସିଧାସଳଖ ବିମାନ ଉଡାଣକୁ ନେଇ ଅନିଶ୍ଚିତତା । ମାର୍ଚ୍ଚ 28 ପରଠୁ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ବନ୍ଦ କଲା ଇଣ୍ଡିଗୋ । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡି ଚିଠି ଲେଖିଲା ଓଡ଼ିଶା ସମାଜ
Published : January 21, 2026 at 5:17 PM IST
Bhubaneswar-Dubai Flight Service ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭୁବନେଶ୍ବରରୁ ଦୁବାଇକୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ କି ସିଧାସଳଖ ବିମାନ ସେବା ? ମାର୍ଚ୍ଚ 28 ପରଠୁ ଭୁବନେଶ୍ବରରୁ ଦୁବାଇକୁ ବିମାନ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ବନ୍ଦ ରଖିଛି ଇଣ୍ଡିଗୋ । ଯାହାକୁ ନେଇ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନାନା ଆଶଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡିଛି ୟୁଏଇ ଓଡ଼ିଶା ସମାଜ । ଏନେଇ ଚିଠି ଲେଖି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛି ୟୁଏଇ ଓଡ଼ିଶା ସମାଜ ।
ଆଶଙ୍କାରେ ଯାତ୍ରୀ, ଓଡ଼ିଶା ସମାଜ ଲେଖିଲା ଚିଠି:
ଭୁବନେଶ୍ୱର–ଦୁବାଇ ସିଧା ବିମାନ ସେବା ବନ୍ଦ ହେବାର ଆଶଙ୍କାକୁ ନେଇ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ତୁରନ୍ତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡିଛି ୟୁଏଇ ଓଡ଼ିଶା ସମାଜ । UAEରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଓଡ଼ିଆ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରବାସୀ ସଂଗଠନ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର–ଦୁବାଇ ବିମାନ ସେବା କେବଳ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଗଲ୍ଫ ଦେଶଙ୍କ ସହ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ । ଏହି ରୁଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସୁଥିବା ସହ ରପ୍ତାନି-ଆମଦାନି କାରବାର ମଧ୍ୟ ସହଜ ହୋଇଥାଏ ।
ବନ୍ଦ ରହିଛି ଭୁବନେଶ୍ବର-ଆବୁଧାବି ବିମାନ ସେବା:
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ପୂର୍ବରୁ ଚାଲୁଥିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର–ଆବୁଧାବି ସିଧା ବିମାନ ସେବା ଗତ ଡିସେମ୍ବର ମାସରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହାର କିଛି ମାସ ପରେ ଏବେ ଦୁବାଇ ଓ ସିଙ୍ଗାପୁର ଭଳି ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରୁଟ୍ ବନ୍ଦ ହେବା ନେଇ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ସଂଯୋଗ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।
ଚିଠିରେ ବିମାନ ବନ୍ଦକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା:
‘ଗତ ଏକ ସପ୍ତାହ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ଦୁବାଇକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଏକମାତ୍ର ସିଧାସଳଖ ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ ସେବା ଶୀଘ୍ର ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ । ଏହା UAEରେ ରହୁଥିବା ୩୦ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଜୀବନରେଖା ସଦୃଶ,’ ବୋଲି ଓଡ଼ିଶା ସମାଜ ନିଜ ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି ।
ସଂଗଠନ ଆହୁରି ଲେଖିଛି ଯେ, ‘ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ବିମାନ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଚାହିଦା ନିରନ୍ତର ଭାବେ ବହୁତ ଅଧିକ ରହିଛି । ଉଚ୍ଚ ଭଡ଼ା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ତିନି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଟିକେଟ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁକ୍ ହୋଇଯାଉଛି, ଯାହା ଏହି ରୁଟ୍ର ବ୍ୟାପକ ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ଭାବନାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ।’
ୟୁଏଇ ଓଡ଼ିଶା ସମାଜର ସଭାପତି ଅମିୟ କୁମାର ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, ‘ଏହି ସିଧା ବିମାନ ସେବା ବନ୍ଦ ହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ପରିବାର ପାଇଁ ଭୟଙ୍କର ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ଏଥି ସହ ଦୁବାଇ ଭଳି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ହବ୍ ସହ ଓଡ଼ିଶାର ସିଧାସଳଖ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯିବ।’
ପୂର୍ବରୁ ବି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଥିଲେ ସରକାର:
ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଓଡ଼ିଶା ସମାଜ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି । ଏହି ବିମାନ ସେବା ବନ୍ଦ ହେଲେ ହେବାକୁ ଥିବା ସାମାଜିକ ଓ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି । ପୂର୍ବରୁ ୨୦୨୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ମଧ୍ୟ ଦୁବାଇ–ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ସେବା ବନ୍ଦ କରିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ସେବା ଜାରି ରହିଥିଲା ।
VGF ବ୍ୟବସ୍ଥା କଣ ?
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ସେବା ଚାଲୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଓଡିଶା ସରକାର Viability Gap Funding (VGF)ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ । ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ରୁଟରେ ବିମାନ ସେବା ଲାଭ ଜନକ ନହୋଇଛି ସେବା ଯୋଗାଉଥିବା କମ୍ପାନୀକୁ ସରକାର ସହଯୋଗ କରିବେ ଏବଂ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ହେଉଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚର କିଛି ଅଂଶ ଭାର ବହନ କରୁଥିଲେ । ଏବେ ପୁଣିଥରେ ସମାନ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ମିଳିବ ବୋଲି ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଭୁବନେଶ୍ବରରୁ ଆବୁଧାବିକୁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ, ବିମାନ ସେବାରେ ବାଧା ସାଜୁଛି ଘନ କୁହୁଡି
ବିମାନକୁ ବିପଦ ଆମିଷ ବର୍ଜ୍ୟ ! ଫ୍ଲାଇଟ୍ ନିରାପତ୍ତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମିଷ ଦୋକାନୀଙ୍କ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଲା BMC
କେବେଠୁ ଭୁବନେଶ୍ବର-ଦୁବାଇକୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବିମାନ ସେବା ?
ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦୁବାଇକୁ ସିଧାସଳଖ ବିମାନ ସେବା ମେ’ ୨୦୧୩ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । UAE ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଲ୍ଫ ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ 40 ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରବାସୀ ରହୁଛନ୍ତି । ଯଦି ମାର୍ଚ୍ଚ 28 ପରଠୁ ଭୁବନେଶ୍ବରରୁ ଦୁବାଇକୁ ସିଧାସଳଖ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ହୁଏ ଓଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରୀ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖିନ ହେବେ । ତେବେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ ସଂସ୍ଥାକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିନାହିଁ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର