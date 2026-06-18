ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେବ ସମୃଦ୍ଧ ସହର: ବିଡିଏ ପକ୍ଷରୁ 4ଟି ନୂଆ ଟିପି ସ୍କିମ୍ ଘୋଷଣା
ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିସ୍ତାର ସହ ସୁପରିକଳ୍ପିତ ସହର ଗଠନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ବିଡିଏ ଆଣିଛି ୪ଟି ନୂଆ ଟିପି ସ୍କିମ୍ । ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରାୟ
Published : June 18, 2026 at 9:09 PM IST
BDA 4 new Town Planning schemes, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଓ ଆଧୁନିକ ସହରରେ ପରିଣତ କରିବା ଦିଗରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ । "ସମୃଦ୍ଧ ସହର" ପରିକଳ୍ପନାକୁ ବାସ୍ତବ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବା ବିଡିଏ ଘୋଷଣା କରିଛି ୪ଟି ନୂଆ ଟାଉନ ପ୍ଲାନିଂ ବା ଟିପି ସ୍କିମ୍ । ପ୍ରାୟ ୯୬୮.୭୫ ଏକର ଜମିରେ ଗଢ଼ି ଉଠିବ ଆଧୁନିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସହ ନୂଆ ସହରାଞ୍ଚଳ ।
ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିସ୍ତାର ସହ ସୁପରିକଳ୍ପିତ ସହର ଗଠନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ବିଡିଏ ଆଣିଛି ୪ଟି ନୂଆ ଟିପି ସ୍କିମ୍ । ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ପାତ୍ରପଡ଼ା ମୌଜାରେ ୩୩୦.୦୭ ଏକର, ଭଗବାନପୁରରେ ୨୬୪.୩୩ ଏକର, ବିଜିପୁର ମୌଜାରେ ୮୩.୬୮ ଏକର ଏବଂ ବିଜିପୁର-ଭଗବାନପୁର-ବାଲିଆପଡ଼ା-କାଶିପୁର ମୌଜାକୁ ନେଇ ୨୯୦.୬୭ ଏକର ଅଞ୍ଚଳରେ ନୂଆ ଟାଉନ ପ୍ଲାନିଂ ସ୍କିମ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ।
ଏହି ସ୍କିମ୍ରେ କେବଳ ଜମିର ପୁନଃ ବିନ୍ୟାସ ନୁହେଁ ବରଂ ଆଧୁନିକ ସହର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ରାସ୍ତା, ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପାନୀୟ ଜଳ, ସ୍ୱେରେଜ୍, ବିଦ୍ୟୁତ୍, ପାର୍କ, ଖୋଲା ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମାଜିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉନ୍ନୟନ କରାଯିବ ।
ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପୁଲିଂ ମଡେଲ୍ରେ ଜମି ମାଲିକମାନେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ୪୦ ପ୍ରତିଶତ ଜମି ଅବଦାନ ଦେବେ । ବିକାଶ କାମ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ୬୦ ପ୍ରତିଶତ ଜମି ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସହ ପୁନର୍ବାର ମାଲିକଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦିଆଯିବ ।
ଏହାପୂର୍ବରୁ ସହଜପୁର, ନାରଗୋଦା, ସିଜୁପୁଟ, ପାଇକରାପୁର, ତମାଣ୍ଡୋ, ନୂଆଗାଁ ଓ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରପୁରକୁ ନେଇ ପ୍ରାୟ ୧୫୭୭ ଏକର ଅଞ୍ଚଳରେ ୪ଟି ଟିପି ସ୍କିମ୍କୁ ସରକାର ଅନୁମୋଦନ କରିସାରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଅନ୍ଧାରୁଆ ଓ ଦାସପୁର ମୌଜାକୁ ନେଇ ପ୍ରାୟ ୫୬୦ ଏକରର ଟିପି ସ୍କିମ୍-୮କୁ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସବୁଜ ସଙ୍କେତ ମିଳିଛି ।
ଦ୍ରୁତ ସହରୀକରଣ ମଧ୍ୟରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ବିକାଶକୁ ରୋକି ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ନଗର ଗଠନ ହିଁ ବିଡିଏର ଲକ୍ଷ୍ୟ । ନୂଆ ଟିପି ସ୍କିମ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଦକ୍ଷିଣ ଓ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ ଉନ୍ନତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସହ ନୂଆ ଆବାସିକ ଓ ବାଣିଜ୍ୟିକ କ୍ଷେତ୍ର ଗଢ଼ିଉଠିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- 'ଏଣିକି ଘରେ ଘରେ PNG ଗ୍ୟାସ୍ କନେକ୍ସନ': ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- CGD ନୀତି-୨୦୨୬ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି; ରାଜ୍ୟରେ ୯ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଘରୋଇ PNG ସଂଯୋଗ, ୨୭୧ଟି CNG ଷ୍ଟେସନ ସ୍ଥାପନ ଲକ୍ଷ୍ୟ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର