ଶୀତରେ ଥରୁଛି ଶିମିଳିପାଳ, 3 ଡିଗ୍ରୀକୁ ଖସିଲା ପାରଦ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରାଜୁତି କରୁଛି ଜାଡ଼
ଓଃ କି ଶୀତ ! ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଥର 3 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁଲା ପାରଦ । 16 ସହରରେ 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ।
Published : December 11, 2025 at 1:22 PM IST|
Updated : December 11, 2025 at 1:32 PM IST
ରାଇରଙ୍ଗପୁର (ମୟୂରଭଞ୍ଜ)/ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ହାଡଭଙ୍ଗା ଶୀତର ରାଜୁତି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁଲା ପାରଦ । ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଶିମିଳିପାଳରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 3 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁଲା । କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ସେମିଳିଗୁଡାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 3.5 ଡ଼ିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ । ଜି.ଉଦୟଗିରି ରେ 4 ଡିଗ୍ରୀ ସର୍ବନିମ୍ନ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ । 16 ସହରରେ ପାରଦ 10 ଡ଼ିଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ କମ ରେକର୍ଡ । ଟ୍ୱିନସିଟିରେ ୧୧ ଡ଼ିଗ୍ରୀ ତଳେ ପାରଦ । ଏପଟେ ଶୀତରେ ଥରୁଛି ରାଜଧାନୀ ।
ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ କମ ତାପମାତ୍ରା 11.8 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲ୍ସିୟସ ରେକର୍ଡ । କଟକ ୧୧.୬ ଡ଼ିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ । ରାଉରକେଲା ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡାରେ ୬ ଡ଼ିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁଇଲା ପାରଦ । ଝାରସୁଗୁଡାରେ ଆଜି ସର୍ବନିମ୍ନ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ୬.୮ ଡ଼ିଗ୍ରୀ ଏବଂ ରାଉରକେଲାରେ ୬.୬ ଡ଼ିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ । ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ସହରର ତାପମାତ୍ରା ହେଲା- ଥୁଆମୁଲ ରାମପୁର ୪.୩ ଝାରସୁଗୁଡା ୬.୮ ରାଉରକେଲା ୬.୬ କେନ୍ଦୁଝର ୯.୬ ସମ୍ବଲପୁର ୧୧ ଭୁବନେଶ୍ୱର ୧୧.୮ ହୀରାକୁଦ ୧୨.୩ ବାଲେଶ୍ୱର ୧୩.୫ ଗୋପାଳପୁର ୧୪.୨ ଚାନ୍ଦବାଲି ୧୪ ପୁରୀ ୧୬.୨ ।
📌ରାଜ୍ୟରେ ହାଡଭଙ୍ଗା ଶୀତର ରାଜୁତି— usd (@usd0705) December 11, 2025
📌ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ #୩ଡ଼ିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁଲା ପାରଦ
📌#ସେମିଳିଗୁଡା ରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ୩.୫ ଡ଼ିଗ୍ରୀ
📌 ଜି.ଉଦୟଗିରି ରେ #୪ଡ଼ିଗ୍ରୀ ସର୍ବନିମ୍ନ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ
📌୧୬ ସହର ରେ ପାରଦ ୧୦ଡ଼ିଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ କମ ରେକର୍ଡ pic.twitter.com/tXMLgmpCAE
ଶୀତର ଆଗମନ ସହ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ୟାପି ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତ ଅନୁଭୁତ ହେଉଛି । ଶୀତ ପ୍ରକୋପରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଥରୁଛି । ଗତକାଲି ବୁଧବାର ରାତିରେ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ସର୍ବନିମ୍ନ ୩ ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ଛୁଇଁଥିବାର ରେକର୍ଡ ଶିମିଳିପାଳ କର୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଛି । ସାରା ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିବାରୁ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡିଛି । ବିଗତ ସପ୍ତାହ ଧରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଧିରେ ଧିରେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା ନିମ୍ନଗାମୀ ହେବା ସହ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୩ ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁଛି ।
ଶିମିଳିପାଳ ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକଳ୍ପର କ୍ଷେତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା ଆଞ୍ଚଳିକ ମୁଖ୍ୟ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷକ ଡ଼ଃ ପ୍ରକାଶ ଚାନ୍ଦ ଗୋଗିନେନି କହିଛନ୍ତି, "ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟର ଉପର ବାରାହା କାମୁଡାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ୩ ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ଛୁଇଁଛି । ସେହିପରି ଚହଲାରେ ପାରଦ ୫ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ, ନୱଣାରେ୫ ଡିଗ୍ରୀ, ବରେହିପାଣିରେ ୭ ଡିଗ୍ରୀ, ରାମତୀର୍ଥରେ ୧୨ ଡିଗ୍ରୀ, ଗୁଡୁଗୁଡିଆରେ ୭ ଡିଗ୍ରୀ, ସାତକୋଶିଆରେ ୧୨ ଡିଗ୍ରୀ ଓ କିଆଝରିରେ ୧୩ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ପର୍ବତ ମାଳାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି ।"
ଶୀତରେ ଥରୁଛି ରାଜଧାନୀ...— Odisha Weatherman (@OdishaWeather7) December 11, 2025
ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ କମ ତାପମାତ୍ରା ୧୧.୮ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲ୍ସିୟସ ରେକର୍ଡ pic.twitter.com/75zgJeSGeN
ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳ ଗୁଡିକରେ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ଯୋଗୁଁ ରାତିରେ ଘାସ, ଗଛ, ଲତା ମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡିଥିବା କାକର ବିନ୍ଦୁ ଜମାଟ ବାନ୍ଧି କାକର ଆସ୍ତରଣରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତୁଷାର ପାତର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ଯାହା ଫଳରେ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭିତରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ନେଚର କ୍ୟାମ୍ପ ଗୃହ ଓ ଘାସ ଗାଲିଚା ଉପରେ କାକର ଆସ୍ତରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଶିମିଳିପାଳର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଦେବସ୍ଥଳୀ, ଜେନାବିଲ, କୁମାରୀ ଓ ତାରାଣୀବିଲା ଆଦିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରରେ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିବାର କହିଛନ୍ତି ଆରସିସିଏଫ ପ୍ରକାଶ ଚାନ୍ଦ ଗୋଗିନେନୀ । ତେବେ ପାରଦ ଖସିବାରୁ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ସମେତ ଜିଲ୍ଲାବ୍ୟାପି ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି । ତେବେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ତାପମାତ୍ରା କମିବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି ।
ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା କାରଣରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଗାଁରୁ ସହର ସବୁଠି ରାସ୍ତାଘାଟ ଶୂନଶାନ ହୋଇ ଯାଉଛି । ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଅନେକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁହୁଡି ଲାଗି ରହୁଛି ଯାହାକୁ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଲୋକେ ନିଆଁ ଜାଳି ବସି ରହୁଛନ୍ତି । ତେବେ ବିଗତ ବର୍ଷ ମାନଙ୍କରେ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ମଧ୍ଯରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଶୂନ୍ୟ ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା । ଚଳିତବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ତାପମାତ୍ରା ଖସିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ପିକନିକ ଋତୁରେ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁଆ ଛୁଟିବାରେ ଲାଗିଛି । ଶୀତ କୁହୁଡି ମଧ୍ୟରେ ଶିମିଳିପାଳର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶର ମଜା ନେବାର ସୁଯୋଗକୁ କେହି ବି ହାତଛଡା କରିବାକୁ ଚାହିଁନାହାଁନ୍ତି । ପାହାଡ ଓ ପ୍ରକୃତିମାଳାରେ ଘେରି ରହିଥିବା ଶିମିଳିପାଳରେ ତୁଷାରପାତ ପରେ ଓଡ଼ିଶାର କାଶ୍ମୀର ପରି ଭୂସ୍ବର୍ଗ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଯାହା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁବ ମଜାର କାରଣ ସାଜିଛି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଆଉ ଦୁଇଦିନ ଶୀତରେ ଥରିବ ସାରା ଓଡିଶା: ଫୁଲବାଣୀରେ 7 ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ଖସିଲା ତାପମାତ୍ର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର/ଭୁବନେଶ୍ୱର