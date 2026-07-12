ଦୃଶ୍ୟମାନତା ହିଁ ବିକାଶର ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ, କଳାରେ ଉଠିଲା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିର ପ୍ରଶ୍ନ
ଲୋଟସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫରଗଟନ୍ ପେଟାଲ୍ସ ଅର୍ଥାତ ପଦ୍ମ ଫୁଲର ପାଖୁଡ଼ାର ମହତ୍ବ ଯେଯରି ଅତି ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେହିପରି ସମାଜର ବିକାଶ ଓ ଗଠନ ଦିଗରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କର ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ, ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ ଦାସ
Published : July 12, 2026 at 2:53 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କୁ କେବଳ ସହାନୁଭୂତି ନୁହେଁ, ବିକାଶର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସମାନ ସ୍ଥାନ ମିଳିବା ଦରକାର । ଜନଗଣନାରେ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଗଣନା ନ ହେଲେ ନୀତି, ଯୋଜନା ଓ ବଜେଟରୁ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତି । ଏହି ବାର୍ତ୍ତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ବିଶ୍ୱ ଜନସଂଖ୍ୟା ଦିବସ ଅବସରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଚାରି ଦିନିଆ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ "ଲୋଟସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫରଗଟନ୍ ପେଟାଲ୍ସ".
ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ଅନୁସାରେ, ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ ୧୬ ପ୍ରତିଶତ ଲୋକ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗତା ସହ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଭାରତର ୨୦୧୧ ଜନଗଣନାରେ କେବଳ ୨.୬୮ କୋଟି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ତଥ୍ୟ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରକୃତ ସଂଖ୍ୟା ଅନେକ କମ୍ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି । ଯାହା ଫଳରେ ନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତି, ବଜେଟ୍ ବଣ୍ଟନ ଓ ସମାବେଶୀ ବିକାଶରେ ସେମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉନାହିଁ ।
ପ୍ରଦର୍ଶନୀକୁ ବିଶ୍ୱ କ୍ରିୟାଯୋଗ ଗୁରୁ ପରମହଂସ ପ୍ରଜ୍ଞାନାନନ୍ଦଜୀ, ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଅଦ୍ୱୈତ ଗଡ଼ନାୟକ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ । ଏନେଇ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "କଳା କେବଳ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ମାଧ୍ୟମ ନୁହେଁ, ବରଂ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ସଚେତନତାର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅସ୍ତ୍ର ।"
ସେହପରି ପରିବେଶବିତ୍ ଜଗଦାନନ୍ଦ ଜନସଂଖ୍ୟାଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ସମାବେଶୀ ବିକାଶର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ମତ ରଖିଛନ୍ତି ।
ସ୍ୱାଭିମାନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଡଃ ଶ୍ରୁତି ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଜନଗଣନାରେ ସ୍ଥାନ ନ ପାଇଲେ କୌଣସି ସମୁଦାୟ ନୀତି ଓ ବିକାଶରୁ ମଧ୍ୟ ବାଦ ପଡ଼ିଯାଏ । ତେଣୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ହେଉଛି ମାନବାଧିକାର, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଓ ସମାନ ସୁଯୋଗ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାର ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ । ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ସହ "ଅକ୍ଷମତାରେ ସଂଳାପ" ଶୀର୍ଷକ ଆଲୋଚନାଚକ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, କଳାକାର, ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଓ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରକଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ସମାବେଶୀ ଶାସନ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି । କଳା, ତଥ୍ୟ ଓ ସାମାଜିକ ସଚେତନତାର ସମନ୍ୱୟରେ "ଲୋଟସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫରଗଟନ୍ ପେଟାଲ୍ସ" କେବଳ ଏକ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ଅଧିକାର, ଦୃଶ୍ୟମାନତା ଓ ସମାବେଶୀ ବିକାଶ ପାଇଁ ଏକ ସଶକ୍ତ ସାମାଜିକ ଅଭିଯାନ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଜୁଲାଇ ୮ରୁ ନ୍ୟାସନାଲ ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ 'ସାମର୍ଥ୍ୟ-୨୦୨୬', ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟର କାହାଣୀ କହିବେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ
ହଇରାଣ ହେବେନି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ; ପ୍ରମାଣପତ୍ରର 'ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍' ଯାଞ୍ଚ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ କଟକଣା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର