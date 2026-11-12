ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ କୁଞ୍ଜଲତା ନନ୍ଦ ହତ୍ୟା ଘଟଣା; ସୁରତରୁ ବନ୍ଧା ହେଲା କେୟାରଟେକର
ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟ୍ ରିମାଣ୍ଡରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଣୁଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ । ମଙ୍ଗଳବାର ସୁରତର କରଜନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗୁଜରାଟ ପୋଲିସ ସହାୟତାରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ କାବୁ କରିଥିଲା ।
Published : November 12, 2026 at 7:05 AM IST
KUNJALATA MURDER CASE ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳାଇଥିବା ୭୬ ବର୍ଷୀୟା କୁଞ୍ଜଲତା ନନ୍ଦଙ୍କ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ । ଫେରାର୍ ଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ କେୟାରଟେକର ବଳଭଦ୍ର ମହାରଣାକୁ ଗତକାଲି (ବୁଧବାର) ଗୁଜରାଟର ସୁରତରୁ ଗିରଫ ହୋଇଛି । ସୁରତ ପୋଲିସ ସହାୟତାରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିଛି । ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି ଅଫିସ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ବଳଭଦ୍ରକୁ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟ୍ ରିମାଣ୍ଡରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆଣୁଛି । ତେବେ ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ କମିଶନର ସୁରେଶ ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ ଆଜି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ନଭେମ୍ବର ୩ ତାରିଖରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ସ୍ଥିତ ବାସଭବନରୁ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ DFOଙ୍କ ପତ୍ନୀ କୁଞ୍ଜଲତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲା । ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଲୁଟ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କେୟାରଟେକର ଜଣକ କୁଞ୍ଜଲତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଓ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ନେଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା । ପୋଲିସକୁ ଚକମା ଦେବାକୁ ପ୍ରଥମେ ଲୁଧିଆନା ଓ ପରେ ସୁରତ ଚାଲିଯାଇଥିଲା । ଏପରିକି ବାରମ୍ବାର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ବଦଳାଇ ନିଜର ପରିଚୟ ଲୁଚାଉଥିଲ ।
ଅଭିଯୁକ୍ତ ବାରମ୍ବାର ଠିକଣା ବଦଳାଉଥିବାରୁ ପୋଲିସ ପାଇଁ ତାକୁ ଟ୍ରାକ କରିବା ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇଥିଲା । ବିଭିନ୍ନ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ତାକୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ଚଢ଼ାଉ କରୁଥିଲା । ଏପରିକି ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ନାକେଦମ୍ ହୋଇଥିଲା । ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବଳଭଦ୍ରର ସନ୍ଧାନ ଜାରି ରଖିଥିଲା । ଏକ ସପ୍ତାହରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୋଲିସ୍ ଆଖିରେ ଧୁଳି ଦେଇ ଫେରାର୍ ରହିଥିଲା ।
ଶେଷରେ ମଙ୍ଗଳବାର ସୁରତର କରଜନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗୁଜରାଟ ପୋଲିସ ସହାୟତାରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ କାବୁ କରିଥିଲା । ଅଭିଯୁକ୍ତ ନିକଟରୁ ଚୋରି ସାମଗ୍ରୀର କିଛି ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଥାନା ପୋଲିସକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛି ଗୁଜୁରାଟ ପୋଲିସ ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଘଟଣା ଦିନ ରାତିର ଏକ ସିସିଟିଭି ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା । ମଙ୍ଗଳବାର-ବୁଧବାର ରାତିରେ ପ୍ଲଟ୍ ନଂ ୧୬/୯ସ୍ଥିତ କୁଞ୍ଜଲତାଙ୍କ ଘରୁ ବଳଭଦ୍ର ସ୍କୁଟି ନେଇ ବ୍ୟାଗରେ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇ ଫେରାର ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଫେରାର୍ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବଳଭଦ୍ରକୁ ଧରିବା ପୋଲିସ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇପଡିଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗରରେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଘଟଣା; ସପ୍ତାହେ ପରେ ବି କେୟାରଟେକର ପତ୍ତା ମିଳୁନି, ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଫେରାର
ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ କୁଞ୍ଜଲତା ହତ୍ୟା ଘଟଣା; ଅଭିଯୁକ୍ତ କେୟାରଟେକରର ପତ୍ତା ପାଉନି ପୋଲିସ, ସବୁ ଘରୋଇ ସହାୟକଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ସିପିଙ୍କ ଅପିଲ୍
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର